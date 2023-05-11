遇恐襲被踩地上險死！港女因禍變懂性、創業勁賺400萬

西班牙旅遊｜旅遊原是件樂事，詎料差點讓梁翠欣（Alexandra）在死亡邊沿來回跑一趟，意外參透出生死。2017年，年僅21歲的她於西班牙巴塞羅那（Barcelona），遇上由恐怖組織策動的襲撃，整片地瞬間充斥恐懼不安，危機接踵而來。事隔數年，她仍餘悸猶存，但幸身邊得家人好友扶持，令其體悟到珍惜和把握每分每秒，選擇與恐懼同行，「若沒發生這事，我不會改變自己整個人生。」



攝影：黃寶瑩



西班牙旅遊｜現年26歲的Alexandra，說話比想像的還要踏實和穩重，全因那次西班牙恐襲的經歷。(黃寶瑩攝)

現年26歲的Alexandra，穿起粉藍色連身裙，仍看出年輕的氣息，但當交談起來，她卻比想像的還要踏實和穩重，全因那次西班牙恐襲的經歷，「很感激經歷此事，覺得整個人變成熟。」她憶述，當時自己做事漫無目的，沒人生規劃，原在法國巴黎當交換生，期間與幾位女生好友偷溜，打算窮遊歐洲，而西班牙是最後一站。就在準備回法國的最後一天，意外便無預警發生。

西班牙旅遊遇恐襲、瞬間被踩在地

在2017年8月17日當地時間下午約5時，一輛白色小貨車飛快撞向觀光勝地蘭布拉大道（La Rambla），釀成13死100傷，事後「伊斯蘭國」（IS）承認責任。Alexandra當時在街道旁的食物市集餐廳內用膳，突然聽見一聲巨響，街上行人湧進，「我意識到事情後，已被人踩在地上。」幸而她的好友看到後，奮身拉她起來，她才避過一難。

由於事發突然，Alexandra未能完全察覺危機四伏，其後在好友們口中得知，才感到懼怕，「她表示差點踩到我的背上。當時我叫她走，我這麼重，她也救不了我。」由於好友看到後面成堆人走過來，認為不幫一定會出事，於是以瘦削的身驅，猛拉她站起，「她真是我的救命恩人。」

後來她們跑到停車場躲避，Alexandra才發現自己傷勢嚴重，「初時的痛楚程度，以為自己踏到玻璃，數小時後發現痛得走不動。」由於在逃難時涼鞋鬆脫，使情況更為狼狽，有任職急救隊的避難者，表示她的膝蓋和腳指疑似斷裂。

西班牙旅遊｜Alexandra當時在街道旁的食物市集餐廳內用膳，突然聽見一聲巨響，街上行人湧進，「我意識到事情後，已被人踩在地上。」(黃寶瑩攝)

雖有呼叫救援，但救護人員看後認為沒出血，抱歉表示需救助傷勢更嚴重的人，然後便走掉。其後有熱心的西班牙人，騎電單車載Alexandra到最便宜的小型醫院，但由於傷者無數，醫護人員都非常匆忙，連在照X光前，也沒按程序問身體狀況。

在完成檢查後，醫生建議Alexandra回港治療，於是她的哥哥找入境處求助，再聯絡中國大使館幫忙協助，「當時我回民宿也有困難，需沿途找遊客幫忙攙扶。」現時她已無大礙，還打趣道，「大使館表示派來兩位猛男，抬我回機場，航空公司也很好，我人生首次乘頭等艙。」不過，她亦指當時其實服食很多藥，神智不太清醒，不知自己在做甚麼。

西班牙遇恐襲最先想到家人

在危難發生一刻，沒人知道結果如何，滿腦子想著最壞打算，憶起過去後悔的事。Alexandra表示，出事一刻當然想著家人，「我又不知能否回家，還向媽媽發短訊說『我愛你』。」她發現，過去自己從未認真做事，整天顧拍拖，「常說要帶媽媽旅遊，好像我都做不到。」因禍變懂性，Alexandra看待人生和世界變不同，「以前你會覺得他們很煩，但現時意識到家人真的很疼自己。」早前她更帶母親到日本東京旅遊，留下美好回憶。

年少時覺得青春可以揮霍，但原來最重要的，是跟身邊人說你很愛她。 梁翠欣（Alexandra）

西班牙旅遊｜安然度過恐襲，迎來另一道難關，Alexandra需衝破心理關口，如常地生活。(黃寶瑩攝)

西班牙恐襲後衡破創傷後遺症

安然度過恐襲，迎來另一道難關，Alexandra需衝破心理關口，如常地生活。她回港後的頭兩、三星期內，由於腳傷未能下床，她每晚都會在凌晨三、四點驚醒，並反覆醒來，令精神狀態更差，「你甚麼也做不到，只能望向天花板。」加上她在遇難前，剛與抑鬱症前男友分手，致心情更低落，覺得天要塌下來。她其後去看心理治療，被判斷出患創傷後遺症。

雖然患病，但她擔憂硬要看醫生，內心恐懼會被挖更深，招來反效果。於是她先嘗試跟家人好友傾訴，抒發內心感受，「朋友在事發後，會搜尋有關緩解的事，原來最有效的方法，便是立刻說出來，不要走去睡覺當沒事發生。」她感激家人和朋友的支持，亦會耐心聆聽她說話，更有位親密朋友，每日都會到醫院探訪。

現時，她已學會與恐懼同行，只有間中聽見吵雜人聲時，才會憶起當時恐襲前一刻的市集氣氛，「突然『砰』一聲，我便會很緊張，抓著身邊的人。」她亦藉著這次經歷，督促自己珍惜每分每秒，做好人生的規劃。

西班牙旅遊｜Alexandra指出，「你經常看新聞時不會有共感，你會覺得我很慘，但你不會有切身之痛。」(黃寶瑩攝)

那時覺得到處都有恐襲，炸完一次便會沒事吧？ 梁翠欣（Alexandra）

有云「是禍躲不過」，Alexandra認為經歷此劫是註定的。她表示，「伊斯蘭國」原定策動的恐襲，是在所住酒店附近的著名建築內放置炸彈。雖計劃失敗，Alexandra安然度過，但最後她仍在蘭布拉大道上，再次遇險，「其實跑不掉，是天意，無論如何都會遇到，只是形式會不同。」

「你不會知下一秒發生甚麼事。」

尚未曾接近死亡，一般人難料和理解事件所造成的衝擊。Alexandra指出，「你經常看新聞時不會有共感，你會覺得我很慘，但你不會有切身之痛，想像到有這樣的事發生在自己身上。」她亦因此看透生死，認為生命是寶貴的，而死亡則是件十分容易的事，「每日都可突然發生這樣的事，你真的無法預料。」

西班牙旅遊｜Alexandra敢在疫情期間，於2020年與英籍未婚夫Kieran開設餐飲營銷機構Monogic，去年收入逾400萬。(黃寶瑩攝)

正因變懂得把握分秒，Alexandra敢在疫情期間創業，為事業開拓新路向。過去她在大學期間，曾任社交媒體工作，也曾做過實習公關，後來加入連鎖飲食集團，負責數位行銷和管理社交頻道。但不幸地，由於遇上疫情，她被要求放無薪假，甚至減四分一薪金，「我一直以為這是我的夢想行業，但當遇上這些事，也是難受保障。」

不過，她將挑戰化作機遇，毅然辭職創業，與英籍未婚夫Kieran開設餐飲營銷機構Monogic，今年將於新加坡設分公司，「我向男友建議創業，覺得工作環境不是特別好，因此不妨做些同樣收入不穩、但較喜歡的事，不要浪費人生。」兩人由8萬積蓄，短短兩、三年至今，單去年收入逾400萬。她感激舊公司，在創業初時給予兼職工作，亦是其公司的首位客人。

疫情給我們一個很大機會，我們這麼年輕，若以往走進大酒店，他們一定不理睬，但正因我們較彈性，願試新事情，他們都會聆聽我們的建議。 梁翠欣（Alexandra）

西班牙旅遊｜Alexandra與Kieran結識於交友應用程式Tinder，拍拖已有5年，今年9月將於香港擺酒後，再到英國結婚。(IG@alexandraleung_)

情侶創業必傷感情？

Alexandra亦感恩創業路上，有未婚夫的陪伴，「我們常說若沒對方，是不會成就到今日這個成績。」兩人結識於交友應用程式Tinder，Alexandra甜蜜憶述兩人緣份，指在遇上恐襲後，大家曾成功配對一次，但由於她當時沒太為意對方，故之後沒再聯絡，直至一年後Kieran搬到香港，兩人幸運地再次成功配對，「他跟我說我回來了，堅持我們曾有對談過。我們價值觀相似，他很照顧我家人，於是決定向長期關係發展。」

她亦打破「情侶創業必爭執」的謠言，表示兩人拍住上，「我們認識的東西很不同，他很注重數據，做很多分析事項，我則負責聯絡和公關工作，大家專長領域都不同，故很少會有爭執。」縱使曾有激烈討論，但兩人都會理性分析，共同想出一個解決方法，亦會設立一個底線，以分開公事和私事，不將公司情緒帶回家。她反認為，情侶創業助增進感情，「正因大家互相扶持，若有野心想做更好，也會有安全感，同時大家一起做很多事，建立出更多信任。」