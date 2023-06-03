Netflix 6月片單｜5套Netflix新片推介 治癒系日劇、雷神變百人斬

【Netflix 6月片單】女生除了在假日外出遊玩，都愛趁著假期留在家中煲劇，好好享受獨處的時間。每個月Netflix都有大量各式各樣的新片上架，確是花多眼亂！《01女生》以下為大家整理了2023 Netflix 6月新片單，精選了5套Netflix必睇新劇及新電影，記得準時追劇！



Netflix 6月上架新片單5大推薦

Netflix 6月片單｜1. 劇集《歡迎來到王之國》

上架日期：2023年6月17日



韓劇《歡迎來到王之國》演員陣容強勁，邀請到韓流天團2PM 李俊昊及少女時代潤娥領銜主演，是次也是李俊昊繼《衣袖紅鑲邊》後，睽違2年再度回歸小螢幕，不少粉絲大感期待！劇情是講述財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與小職員千莎朗（潤娥 飾）相遇後的浪漫愛情喜劇。

Netflix 6月片單｜1. 劇集《歡迎來到王之國》 (Netflix)

Netflix 6月片單｜2. 劇集《獵犬》

上架日期：2023年6月9日



喜歡動作片的朋友，不能錯過這套劇集！《獵犬》是改編自韓國人氣網漫，講述兩個年輕拳擊手及一位仁慈的放債人合作，共同對付把經濟弱勢者當成目標的惡毒高利貸。主演由《朝鮮律師》、《The King：永遠的君主》大勢男演員禹棹奐及在電視劇《海岸村恰恰恰》和《五月的青春》給大眾留下深刻印象李相二，一同看看二人能激起什麼化學反應吧！

Netflix 6月片單｜2. 劇集《獵犬》 (Netflix)

Netflix 6月片單｜3. 劇集《我們離婚吧》

上架日期：2023年6月22日



日劇一向大走質感與深度寓意，總是能夠引起大眾高度討論。日劇《我們離婚吧》由日本人氣男星松坂桃李、仲里依紗、錦戶亮、板谷由夏、山本耕史、古田新太主演。《我們離婚吧》是講述主角東海林大志（松坂桃李飾）是一個溫室長大的三世議員，其跟妻子黑澤由衣（仲里依紗飾）在外人眼中是一對理想夫婦，但私下二人是直播之外不會談話，甚至很少見面。

Netflix 6月片單｜3. 劇集《我們離婚吧》 (Netflix)

Netflix 6月片單｜4. 電影《驚天營救 2》

上架日期：2023年6月16日



Netflix 超高人氣動作片《驚天營救》（Extraction） 推出續集《驚天營救 2》，由「雷神」克里斯·漢斯沃 (Chris Hemsworth)再回歸演出泰勒雷克（Tyler Rake）。是次他再度當起澳洲黑市傭兵，受託展開另一場致命的危險任務女，絕對會比第一集更緊張刺激。

Netflix 6月片單｜4. 電影《驚天營救 2》 (Netflix)

Netflix 6月片單｜5. 劇集《好想做一次》-第四季

上架日期：2023年6月8日



Netflix 青春成長喜劇影集《好想做一次》（Never Have I Ever）自推出第一季已經大受歡迎，官方早前發布第四季的預告片，並宣佈最終季將於6月8日首播。劇情講述第一代印度裔美國青少女的現代生活，同時要面對突如其來的事件，最重要的是，她有著遠大的目標，就是趕快破處。最終季更加盟了《金色年代》男星傑夫高林（Jeff Garlin），其所飾演的角色會跟迪薇的母親產生交集，使她去思索是否真的結束現在這段情。