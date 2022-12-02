12月Netflix片單出爐《Emily in Paris 3》、《單身即地獄2》大熱

聖誕節假期喜歡宅在家裡的女生們有福了！12月的Netflix片單已經出爐，其中5齣更是話題之作，種類包羅萬有，由愛情真人騷、推理懸疑、到驚悚、科幻片，應有盡有，肯定有你的心水！



12月Netflix片單 | 1. 《紙房子：韓國篇》第二季 9／12

12月Netflix片單 | 《紙房子：韓國篇》第二季 9／12（Netflix）

西班牙搶劫犯罪影集《紙房子》向來深受觀眾歡迎，自《紙房子：韓國篇》播出以來一直反應兩極，12月9日第二季將強勢回歸！戴著韓國河回面具的天才搶匪們的目標是帶走4兆韓元，但是他們除了得對付聯合應對小組，還要面對政治界與經濟界人士，他們的身份更會被揭露！就連教授策劃史無前例搶案的真正意圖也將被揭發。在《魷魚遊戲》裡飾演曹尚佑朴海秀將在《紙房子：韓國篇》第二季繼續出演柏林一角，新角色「首爾」林知衍亦緊接登場。到底他們會怎樣扭轉劣勢，實在令人相當期待！

12月Netflix片單 | 2. 《艾蜜莉在巴黎3》（Emily in Paris 3） 21／12

12月Netflix片單 | 《艾蜜莉在巴黎3》（Emily in Paris 3）21／12（Netflix）

愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》首兩季獲得各界廣泛好評，先前第三季飾演主角的Lily Collins劇照曝光，已被盛讚有法國女人韻味。如今釋出第三季將迎來多大的迴響？大家拭目以待。上季結尾說到Emily從芝加哥搬到巴黎從事夢幻工作已經一年，本來生活跟著規劃走，到了巴黎後卻通通打亂。愛情上經歷重重波折，與閨蜜的法國廚師男朋友加百列一再錯過，另一邊廂又與法文課上認識的英國男子拖拖拉拉。工作上受到法國上司招攬，到底應何去何從，Emily正面臨多方的十字路口。不過與此同時，她也持續享受巴黎帶給她的驚喜轉變！

12月Netflix片單 | 《艾蜜莉在巴黎3》（Emily in Paris 3）21／12（Netflix）

12月Netflix片單 | 3.《今際之國的有栖2》22／12

12月Netflix片單 |《今際之國的有栖2》22／12（Netflix）

《今際之國的有栖》第一季上線後隨即攻佔各國排行榜，更被譽為2020年全球年度最熱門日劇。第2季即將於12月22日上線，劇情講述有栖為了回到原本的世界，在極力解開「今際之國」的謎團。在狂野殘酷的世界，他與同伴得闖過一場又一場艱深的致命遊戲。到底有栖能否安全活著回到現實世界、「今際之國」的幕後主腦是誰、目的何在？與此同時，代表著日本繁榮興盛的涉谷，如今竟墮落成雜草叢生的空城。萬眾期待的山下智久將飾演今際之國裡另一波勢力「梅花K」的首領，絕對是劇中一大賣點。

12月Netflix片單 | 4.《明日戰記》2／12

12月Netflix片單 |《明日戰記》2／12（《明日戰記》劇照）

耗資4.5億、花時10年的本地末日科幻動作鉅獻《明日戰記》，上映僅四天票房已突破2000萬。由古天樂一手包辦總監製及主演，劉青雲、劉嘉玲亦領銜主演、張家輝友情客串。講述在不久的將來，科技文明急速發展，人類開始為多年的惡行付上代價，隕石墜落帶來了殺傷力及繁殖速度極強的外星植物潘朵拉，整個地球陷入史無前例的危機。作為香港科幻電影新指標，《明日戰記》所帶來的特效技術是本土科幻片前所未有的，突破性的發揮絕對值得一看再看。

12月Netflix片單 |《明日戰記》2／12（《明日戰記》劇照）

12月Netflix片單 | 5.《單身即地獄：第二季》13／12

12月Netflix片單 | 《單身即地獄：第二季》13／12（Netflix）

擁有韓版《慾罷不能》之稱的韓國戀愛實境真真人騷《單身即地獄》在去年播放以來便受到青睞，除了環境優美之外，俊男美女的求愛過程、互相猜忌也讓人看得心癢癢。12月中第二集也即將登場！新一批單身男女齊集荒僻孤島尋求真愛。這次誰又能夠配成一對脫離人類荒謬，盡情享受豪華假期？順帶一提，《慾罷不能：第四季》也將於12月30日強勢回歸，大家不用怕看得不夠過癮！