理財｜台女4年成功存首期「上車」！靠7招由月入$765一圓業主夢

【理財方法｜小Call｜郭怡玲】不少人總是以為藝人收入可觀，但是並非如此。《嘻哈甜心》出身的台灣女藝人小Call（郭怡玲）投資有道，過去她曾經歷月入不足台幣3,000元（港幣$765)，但她憑著個人的儲錢法及投資經驗，短短4年間存下首期及「上車」成功。



或許香港觀眾對小Call（郭怡玲）較為陌生，但她早於2007年以「嘻哈甜心」的成員出道，入行初期每場的通告費需要跟團員平分，曾試過一個月月入台幣3000元（港幣$765)，其後情況才慢慢好轉。於是小Call便悟出「先求有、再求好」理財法，她憑著毅力及努力入行僅僅4年成功儲下70萬(港幣約$178,810)，成功「上車」！

嘻哈甜心》出身的台灣女藝人小Call（郭怡玲）投資有道。（youtube@東風衛視）

現年39歲小Call已經第3次做業主買下710萬、46坪的房子，自結婚後對家庭財務更管理得井然有序。（youtube@東風衛視）

小Call曾歷月入不足$800 獨創理財術成功「細屋換大屋」

現年39歲小Call已經第3次做業主買下710萬(港幣約$1,813,650)、46坪的房子，自結婚後對家庭財務更管理得井然有序，即使一個月省吃儉用依然有6至7萬的固定支出，加上早年受到疫情影響，通告也減少，直接影響到她的收入。但是被問到有否受到波及，她回答：「疫情最嚴重時，一個月只有兩個通告，我原本以為一個月大概支出4、5萬元而已。後來一記帳，才發現即便省吃儉用也要6、7萬元。」

幸早年於新北市烏來購入房子，原本打算自住，後來因結婚而搬到婆家，把新北市烏來房子賣掉，誤打誤撞下賺了100多萬(港幣約$255,443）。

小Call曾歷月入不足$800 獨創理財術成功「細屋換大屋」（youtube@東風衛視）

小Call小時候沒有私人空間，故此長大後一直都希望「上車」做業主。後來她憑著個人的7大理財法成功於2012年一圓當業主的夢想，以195萬（港幣約$498,115）入手地段尚好的舊宅，幾年後又再以330萬（港幣約$842,964）售出舊宅，再作首期買下新屋，名副其實的「細屋換大屋」。她曾於東風衛視節目「單身行不行：房事搞不定 別想談婚事？」那集中，大方分享個人7大省錢法，一起看看她如何有效存錢！

我真的很想要擁有自己的房子，我不知道擁有自己的房子是甚麼感覺。 小Call（郭怡玲）

小Call靠7大理財術 4年存首期一圓業主夢

理財方法1. 強迫自己每月存一半錢

小Call節目上表示，不論自己當月收入多少，都會強迫自己把收入的一半存進不能綁定信用卡或自動轉帳的戶口，而且絕不會胡亂動用該戶口的錢。

理財方法｜1. 強迫自己每月存一半錢（ig@little.call）

理財方法2. 養成記帳的習慣

平日小Call會把日常開支透過記帳的方式記錄下來，從而了解到自己不良的消費習慣，再作出相應改善及調整。

理財方法｜2. 養成記帳的習慣（ig@little.call）

理財方法3. 餐飲費有限額

由於小Call曾經歷收入不穩定，即使月入一萬都會堅持儲下一半，即五千元。若果餐飲費超出限額，她會把錄影派發的飯盒帶回家，亦會減少外出用餐的機會。她更自爆試過喝水解餓的時刻，所以建議大家可把每餐的用餐費分配好。

理財方法｜3. 餐飲費有限額（ig@little.call）

理財方法4. 購物前先格價

小Call每一次購物前都會先貨比三家，尤其是入手大型傢俱及家電時。她會先比較一下不同的網站的價格及信用卡回饋等，而且她有時間並不會一次把東西買完，有時會根據店舖的單次折扣優惠而分批入手，下次便可享有優惠券。

理財方法｜4. 購物前先格價（ig@little.call）

理財方法｜5. 買儲蓄保險

自踏入社會工作後，小Call為了讓自己養成良好的存錢習慣，便購買儲蓄保險。雖則買儲蓄保險的回報率一般，但她認為保險有助監管自己不會亂花錢。

理財方法｜5. 買儲蓄保險（ig@little.call）

理財方法6. 不先使用未來錢 不用信用卡

信用卡容易讓人「先使用未來錢」及過度消費，小Call擔心自己會敗在先「未來錢」上，所以除有折扣或是回贈外，一般都絕不使用信用卡。

理財方法｜6. 不先使未來錢 不用信用卡（ig@little.call）

理財方法7. 不介意買即將到期食品

超級市場或街市一般都在閉門前推出折扣優惠，或者是會有即將到期的食品。小Call表示：「雖然那些菜看起來爛爛的，但其實都一樣好吃。」