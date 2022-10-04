理財｜台女曾負債30萬靠獨創理財術翻身！「躺平」光收租笑賺十萬

【理財方法｜六月｜蔡君茹】現年46歲的蔡君茹（六月）曾自爆因不懂節制及理財，最終陷入困境導致負債纍纍，逼得自己一天只能花100元（約$25港元）。她開始重新檢視自己及重整自己的理財方法，直到今時今日她在台灣、日本、美國都擁有物業，即使收入不穩定都有流動支金可以動用。近年亦建立了自家品牌，事業更上一層樓！今天《01女生》記者為大家總合了幾點蔡君茹（六月）的理財方法，一齊看看她到底是用什麼方法擺脫成為月光族啦！



【理財方法｜六月｜蔡君茹】蔡君茹（六月）自爆自己年小無知，對於理財零想法又不懂節制，在沒有穩定收入情況下，過度消費。（ig@june_tsai1976）

或許香港觀眾對蔡君茹（六月）都較陌生，六月入行多年在台灣演藝圈憑著多部劇集及主持闖出屬於自己的一片天。她曾受訪自爆自己年少無知，對於理財沒想法又不懂節制，在沒有穩定收入情況下，過度消費買車、買手袋，又愛請客，漸漸陷入財困。不但房租遲繳，卡數欠款30萬（約7萬4千港元），最後逼得不已限制自己一天只能花100元（約$25港元）。她憶述有次拍攝期間看到導演手上的星巴克咖啡，突然驚嚇一杯咖啡已超出一天生活費，使她決心重整自己的理財方法。蔡君茹（六月）憑著獨特的理財術儲下的60萬（約15萬港元）付首期，成功「上樓」。

我覺得不可置信的是我的收入比他高，我卻買不起一天一杯星巴克！ 蔡君茹（六月）

蔡君茹（六月）由欠款30萬台幣 靠4招理財術隨手拿出首期

六月理財方法｜1. 丟掉不必要慾望



六月在重整自己的消費思維後，漸漸改善不必要購買慾。首先把必須存的錢存下，其餘的錢就是可動用支金。而藝人向來收入都不固定，因此六月表示自己的做法會請公司只發固定薪金給她，再把其他剩下來的錢全都存起來。

只有存下來的錢，才是賺錢！ 蔡君茹（六月）

【理財方法｜六月｜蔡君茹】六月理財方法｜1. 丟掉不必要慾望（ig@june_tsai1976）

六月理財方法｜2. 慎選適合自己的理財法



坊間都出現過五花八門的理財法，但是人人的存錢方式及做法都不一。六月認為先選用適合自己的理財法，這樣才會存得輕鬆又愉快。至於她本人是採用「減法學」的理財方式，她自認是保守派，所用的方法就是買最安全的「儲蓄險」，每月只要乖乖存錢，強迫自己存款，直到目標達成後領回的資金就可以買下一份保險。

【理財方法｜六月｜蔡君茹】六月理財方法｜2. 慎選適合自己的理財法（ig@june_tsai1976）

六月理財方法｜3. 創造「可動用支金」



若果單靠存錢又怎能入「大財」呢？當存錢方面順利，不妨可以開始規畫創造「可動用支金」。六月表示自己首次「上樓」，所入手的物業剛好碰上房價低點，之後漸漸在台灣、日本、美國世界各地投資房地產。她曾賣出一間位於北京的房地產，就已淨賺約新台幣1800萬（約港幣450萬），如今不工作都可光靠收租維持生計，甚至她曾表示已提前達成自己的退休準備。

地點其次，最重要的是量力而為！ 蔡君茹（六月）

【理財方法｜六月｜蔡君茹】六月理財方法｜3. 創造「可動用支金」（ig@june_tsai1976）

六月理財方法｜4. 積少成多 $10台幣開始存



身為人母的六月，當然希望把最好都給孩子們，為了孩子的將來，六月亦採用另一種理財方法「煉鋼積少成多法」。她指由孩子出生開始，即使一天只存下$10台幣，到了他們升讀大學時至少有20、30萬台幣存款，足以應付學費，使孩子不必一出社會工作就負債，同時她更為孩子們購買儲蓄保險，當他們成年就可領回700、800萬台幣。