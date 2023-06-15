5招腳臭消滅大法！拆解3大腳臭成因　下雨穿涼鞋反而加劇異味？

腳臭怎麼辦？腳臭成因有甚麼？近日持續下雨，當雨水沾濕了鞋子及雙腳，整日「噏」著容易令腳臭問題加劇！不想到訪朋友家，脫鞋子時傳出陣陣異味，令自己及對方都大感尷尬，就要學懂幾招擊退腳臭大法！《01女生》整合了衛生署、各地專家、醫生的建議，盤點出5個改善腳臭問題的小秘訣，大家不妨參考一下！



其實腳臭問題並不罕見，除了在下雨天外，還有不少成因都會導致腳臭，只要了解清楚腳臭的成因並對症下藥，不少問題都能迎刃而解，讓女生們不再尷尬！了解腳臭解決方法之前，先看看各種導致腳臭的成因吧！

其實腳臭問題並不罕見，除了在下雨天外，還有不少成因都會導致腳臭！（gettyimages）

腳臭成因｜拆解引致腳臭的3大成因

根據衛生署提供的資訊，足部散發出強烈氣味，有機會是因為足部多汗。足部較身體其他部位有更多的汗腺，而足部的汗腺基本上無時無刻都在大量出汗，而當汗水被困在鞋內就鞋以蒸發，久而久之就會引起異味。

英國羅浮堡大學曾經有一項研究指出，腳部存在葡萄球菌，而且含菌量多，而葡萄球菌經常與一種特殊的化學物質「異戊酸」同時出現，兩者混合就會釋放一種可怕的臭味，引致腳臭。

另外就是腳部角質層太厚，同樣是導致腳臭的主要成因之。由於我們整日都在走路，在磨擦之下會令角質層增厚，繼而成為細菌的溫床，促使細菌繁殖。加上雙腳容易出汗，腳臭問題就容易引起。

腳臭成因｜拆解引致腳臭的3大成因（《金秘書為何那樣》劇照）

5大擊退腳臭大法！下雨天穿拖鞋涼鞋反而加劇異味？

了解到腳臭的成因後，就要對症下藥，針對性地改善腳臭問題，立即看看《01女生》為大家整合的5大擊退腳臭大法！

擊退腳臭大法1：徹底清潔雙腳及定期去角質

每晚洗澡時，切勿忘記雙腳的清潔，記得徹底清潔腳脂縫位置，以免細菌污垢積聚。另外，每星期可以用用磨砂膏為雙腳做一次深層去角質，避免足部角質層過厚情況出現，從而改善腳臭。

擊退腳臭大法1：徹底清潔雙腳及定期去角質（gettyimages）

擊退腳臭大法2：下雨天不建議穿涼鞋

不少女生在下雨天都會選擇穿上涼鞋或拖鞋，以為這樣比較會通爽，但這樣會令腳部容易被街上污水濺到，有機會引致細菌感染，增加腳臭機會，下雨時穿雨靴包妥雙腳或許可以避免以上問題。

擊退腳臭大法2：下雨天不建議穿涼鞋（《來自星星的你》劇照）

擊退腳臭大法3：保持雙腳乾爽

要減少足部汗水積聚，保持雙腳乾爽就是最徹底的解決方法。建議可在鞋內灑上爽身粉，或在腳部噴上止汗劑，減少出汗、保持乾爽，改善腳臭。

擊退腳臭大法3：保持雙腳乾爽（gettyimages）

擊退腳臭大法4：浸腳

浸腳除了有助促進血液循環及舒展身心，原來對改善腳臭都起到很大作用！首先，可以嘗試在溫水中加入少量小蘇打粉，攪均後用作浸腳10－15分鐘，透過弱鹼性的小蘇打粉中和酸鹼，並吸附異味，令腳臭情況得以改善！

擊退腳臭大法4：浸腳（gettyimages）

擊退腳臭大法5：穿透氣的鞋子及襪子

汗水長時間在鞋子內積聚，只會令腳臭問題加劇，所以讓雙腳透氣十分重要，揀選透氣度高的鞋子及襪子就能預防腳臭了吧！