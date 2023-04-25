室內好去處2023｜下雨天5大約會好去處：打卡點、工作坊動靜皆宜

室內好去處2023推薦5個必去地方！最近香港步入了「回南天」的時段，本港籠罩在又濕又悶的天氣中，不時有分毛毛雨令人鬱悶。據天文台顯示，本週天氣都不太穩定，不時會有一兩陣雨，相信天氣的不穩定都打亂了了不少情侶週末約會的計劃。《01女生》編輯精選了5大「室內好去處」動靜皆宜，讓大家即使在不佳天氣下都可外出約會！



5大「室內好去處」動靜皆宜！下雨天都絕不打亂約會計劃

室內好去處2023推薦1. GO Museum - Magic StarSign

購買方法：Klook｜KKday

GO Museum

日期：2023年1月3日-4月30日

地址：GO@Peak Galleria山頂廣場L2 201



室內好去處2023推薦1. GO Museum - Magic StarSign（klook）

GO Museum化身閃爍宇宙，是次展覽會將希臘神話及古老傳說等加入主題當中，讓參觀人士能夠體會到星空體驗外，亦滿足女生愛「打卡」的喜好。趁著下雨天不妨到Go Museum記錄一下屬於你的星座旅程。

室內好去處2023推薦2. Super Sports Park 室內運動遊樂場

購買方法：KKday

Super Sports Park

地址：香港大角咀海輝道18號銀海坊 G03 & G05舖



Super Sports Park是全港最大室內運動遊樂場，場內設有滑板場、滾軸溜冰場、彈床區、攀石牆、拳擊及球類項目等等多種遊樂設施。大家可跟另一半到場內「大放電」及重拾童年的回憶，活動男女皆宜，那麼另一半就不會「悶倒」了！

室內好去處2023推薦2. Super Sports Park 室內運動遊樂場（kkday）

室內好去處2023推薦3. 室內運動：室內暖水衝浪+室內單板雙板滑雪

購買方法：Klook｜KKday

Snow & Surf

地址：葵涌葵​​秀路 8-10 號瑞森工業大廈



這個是目前為止為全球第一所融合滑雪、滑水的室內運動場所。場內把滑雪及滑水融合一起，而且大家可根據個人程度進行活動。滑雪發燒友可在室溫下滑雪，又免穿厚衣，既輕鬆又方便。另外，愛滑水的人士亦毋須走到大海都可享受滑水的樂趣，簡直一次滿足了兩個願望。

室內好去處2023推薦3. 室內運動：室內暖水衝浪+室內單板雙板滑雪（kkday）

室內好去處2023推薦4. 尖沙咀珀薈酒店｜UPTOP BISTRO & BAR｜「紫醉金迷」主題下午茶

購買方法：01 space｜KKday

尖沙咀珀薈酒店

地址︰尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

時間：2023年4月3日起至8月7日

訂座電話： 2117 3526



Uptop Bistro and Bar推出期間限定的「閃亮摩天輪」及「紫醉金迷」主題下午茶，團隊別出心裁，製作出4款鹹點及5款甜點。除了適合女生們打卡外，酒店頂層亦有讓人放鬆的美景，一邊享受美食一邊欣賞美景！

室內好去處2023推薦4. 尖沙咀珀薈酒店｜UPTOP BISTRO & BAR｜「紫醉金迷」主題下午茶 （kkday）

室內好去處2023推薦5. 樹脂流體藝術 – 水泥 x 樹脂工作坊

購買方法：Klook｜KKday

Rcube Design Studio

地址：香港中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座4樓H408室



若果喜歡手作的人士，亦可考慮參加這個工作坊。這個工作坊可讓大家體驗樹脂流體藝術，並可親自製作屬於自己的手工樹脂流體藝術黃銅色盤和杯墊、雙層時鐘及杯墊、雙層杯墊及香薰石，或者可送給朋友或另一半的心思禮物。

室內好去處2023推薦5. 樹脂流體藝術 – 水泥 x 樹脂工作坊 （kkday）