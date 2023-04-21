有臭狐怎麼辦？專家揭5大除體臭食物　綠豆、薏仁專治汗臭清濕熱

妳是否也有讓人害羞又難以啟齒的體味困擾呢？甚至不論夏季、冬季，腋下、腳底出汗後更會伴隨著狐臭、汗臭著實使人尷尬！



到底體臭、狐臭問體該怎麼改善？除了借助止汗劑的輔助之外，又有甚麼根除的辦法？

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薏仁

常常我們身體散發出體味、狐臭，除了與天生基因遺傳有關之外，再者就是汗水與體內「濕熱」屬性導致！而要避免體味孳生，去濕、止汗是一個直接且顯著的辦法！YouTube台灣人氣營養師Charlene提到，像是薏仁有很好的瀝水利尿效果，能為身體適度清熱、利濕，當身體濕氣、汗水分泌減少了，體氣味自然能跟著改善。

綠豆

屬性偏涼，卻有著清熱消暑效果的綠豆當然也是很好的選擇！綠豆不只是華人日常最愛的甜品首選，它也是利水消腫、趕走體內濕氣的除臭食物！適當攝取能利於排解濕熱、降火氣、緩解體氣味的生成，對於容易流汗、產生狐臭者很有幫助呢！

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仙草

同樣也以清熱、降火氣為主打的仙草，不只是夏天的消暑聖品，對於緩解體氣味也有幫助喔！仙草除了本身的口味好入喉、且能作為鹹品加分、甜湯主角，它也同樣有著清熱與利濕的功效，當夏天、換季體內濕熱囤積，正好可以藉由天然無糖的仙草飲品、湯品為身體除濕除臭！

這些食物要少吃

不光是透過飲食來止汗、除臭、去濕氣，達到緩解汗臭味的生成，日常飲食習慣也同樣要留心！台灣高敏敏營養師也分享，像是油炸類、辣椒、大蒜、咖哩、烤肉串，甚至各式辛香料食物都建議少吃，過於重口味的飲食、大魚大肉的進食習慣也會促使體氣味濃厚，這時若又加上汗水堆積、細菌的助攻，那氣味真的讓人難以想像～

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飲酒、咖啡愛好者請小心

別以為自己在飲食上忌口就能徹底放心～若妳有飲酒、咖啡的嗜好，甚至每天一杯咖啡，每兩天一手啤酒，那麼可得當心了！由於酒精在代謝過程中，部分代謝物會藉由汗水排出；咖啡的氣味在體內殘留的時間也較長，若是長時間大量地飲用則會引發體氣味較濃郁、甚至體臭孳生的風險。

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