怪物｜坂本龍一遺作將上映　不望過去：不對自己撒謊、誠實活下去

【怪物｜坂本龍一】日本已故音樂大師坂本龍一，生前最終配樂電影《怪物》，今日已經上映。坂本龍一雖長年受癌症折磨，但仍舊熱愛音樂，為電影譜出具感染力的氛圍，更親自打造葬禮歌單，「直至人生最後，都真正與音樂為伴。」其女兒坂本美雨亦曾言，對方不只是父親，「他也是這個地球的教授。」無論人生或人生觀，坂本龍一都擁有獨特的靈魂，令人不禁反思。以下盤點其中7句說話，或許能為你在迷惘或失意時，得到一點溫暖和力量。



【怪物｜坂本龍一】日本已故音樂大師坂本龍一，生前最終配樂電影《怪物》，今日已經上映。(《怪物》劇照)

坂本龍一金句1.

愛，或者說戀愛，是救贖。大部分疾病都會因此不藥而癒。 坂本龍一

對於情感豐富的人，愛是一切的原動力，即使在低谷的時候，只要一丁點鼓勵，也能將痛苦掃空。眾所周知，坂本龍一寵愛女兒，更曾為對方寫歌，提到當時還是牙牙學語的美雨，「妳爬上鋼琴，我在等著呢！跟妳一起唱歌的日子。」正因生活中充滿愛，坂本龍一捱過一次次的低谷，勇於面對抗病魔。

【怪物｜坂本龍一】眾所周知，坂本龍一寵愛女兒，更曾為對方寫歌。(IG@miu_sakamoto)

坂本龍一金句2.

人們總以為生命是一口不會乾涸的井，但所有事情都是很有限的。 坂本龍一

基於根本的惰性，不少人常把事情拖著，未到最後一刻，也不會認真看待。坂本龍一曾引述小說家柏爾斯（Paul Bowles）撰寫的《情陷撒哈拉》，指出我們不知何時離去，才能感到生命會一直延續，但需認清一個事實：所有事都有限期，故要把握現時，勇敢和積極地做每一件事，這樣人生才不枉廢。

【怪物｜坂本龍一】坂本龍, 認為；萬物皆有時。(Getty Images)

坂本龍一金句3.

人生充滿了矛盾，其中尤以自己最不可信。昨天明明還愛著的，今天已經討厭。 坂本龍一

面對人生多項選擇，有時或會感到煩惱或矛盾，而當選擇後，又可能會感後悔。坂本龍一曾在《skmt 坂本龍一是誰》中提到，人生就是矛盾，因此在選擇後，便不會回想過去，只誠實地展示現時的風格和想法，迎接一個脫變和全新的自己。這樣灑脫的個性，人生才會少幾件包袱，更能全心投入去享受。

【怪物｜坂本龍一】坂本龍一表示，「人生充滿了矛盾，其中尤以自己最不可信。」(視覺中國)

坂本龍一金句4.

小時候班上寫作文關於『長大後想做甚麼』。班上同學大多寫想當總統、醫生、律師之類的；我寫：『Nothing，我只知道我想跟別人不一樣。』 坂本龍一

坂本龍一從小便有著獨特的個性，表示在一次有關理想職業的作文中，有別他人的固有想法，不會走一段被既定的道路，勇敢闖出一片新天地。要知道走非主流路線，一般都較難行、易被取笑，然而坂本龍一則熱衷接受挑戰，最終找出成功的新方向。

【怪物｜坂本龍一】坂本龍一從小便有著獨特的個性。(《坂本龍一：CODA》劇照)

坂本龍一金句5.

不太知道自己在想什麼。也不太知道自己喜歡什麼。所以，只能邊摸索邊往前進，才能看清所有事物的模樣。 坂本龍一

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