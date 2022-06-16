尋人記2｜方東昇主播變金句王　1招抱得美人歸：太太美得舒服

【尋人記2｜方東昇】TVB近期自家製作收視整體表現都不太理想，為了救回收視請來方東昇救亡。早年TVB綜藝節目《尋人記》獲得勁大迴響及節目中的故事都打動了一眾觀眾，日前播出的《尋人記 II》由原班人馬方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷等人再出發尋找當年人。明晚（17/6）將播出《尋人記 II》最後一集，從第一輯開始大獲好評，而身為主持人方東昇亦深受大家喜歡。



>>>方東昇集集爆金句 幽默又顧家<<<

【尋人記2｜尋人記 II】明晚將播出《尋人記 II》最後一個故事。《尋人記》截圖

方東昇由TVB主播轉為主持人，過往所主持的《尋人記》、《世界零距離》及《長命百二歲》等節目，憑著風趣幽默的主持風格，經常大爆創意爛gag金句，被網民封為「金句王」及「一代笑匠」。今次《尋人記 II》依舊拋出不少金句，如：「你呢本『訴』簿，係用嚟記事，定係記仇㗎？」、 「家務事，剪不斷，理還亂，如果唔理就更亂」、 「同是天涯輪候人，輪候上樓嘅人，當年相逢但不曾相識。」 及「30幾度嚟雨白泥，唔種菜都種暑啊！」等等，而本輯尋人故事亦沒有令大家失望，水準依然深度具内涵。

【尋人記2｜尋人記 II】方東昇憑著風趣幽默的主持風格，經常大爆創意爛gag金句，被網民封為「金句王」（youtube＠TVB USA Official 截圖）

現年46歲的方東昇於1976出生，小時由內地移居香港。中學入讀香港傳統名校拔萃男書院，之後被香港中學大學取錄。大學時期以一級榮譽的傑出成績畢業（GPA 4.0），更獲得新亞書院獎學金最高榮譽誠明獎，因而被稱為「中大才子」。此外，方東昇精通七國語言：粵語、英語、普通話、日文、俄文、德文及荷蘭語。有次方東昇到荷蘭訪問荷蘭首相時，他在場即時大秀他的流利荷蘭文，其行為不但被大讚，更顯出他個人的修養。

【尋人記2｜尋人記 II】《尋人記 II》由原班人馬方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷等人再出發尋找當年人。（youtube＠TVB USA Official 截圖）

【尋人記2｜尋人記 II】有次方東昇到荷蘭訪問荷蘭首相時，他在場即時大秀流利荷蘭文。（youtube＠TVB USA Official 截圖）

大學時期，方東昇已加入TVB成為實習記者，其後再留任做新聞記者直到現今，本年是他效力TVB 24年了。方東昇加入TVB後擔起《香港早晨》的主播，經過幾年努力後，在2007年升任首席主播，更成為了《六點半新聞報道》的主播之一。現時方東昇已升任新聞策劃主任和資訊專題節目主持和監製，雖則甚少再看到他出現在新聞直播中，不過近年他憑著搞笑主持風格成功「入屋」，成為網民心中的「金句王」。

【尋人記2｜尋人記 II】大學時間期方東昇已加入TVB成為實習記者。（男拔萃校刊）

尋人記 II｜至今方東昇效力TVB 24年了。（youtube＠TVB USA Official 截圖）

【尋人記2｜尋人記 II】新聞部的方東昇和陳嘉欣獲頒傑出員工。（葉志明攝）

別以為方東昇只有風趣幽默的一面，其實他「笑匠」背後亦有柔情的一面。方東昇在26歲時一直未有拍拖，身邊的朋友都難以相信。之後他透過擔任前新聞主播吳先瑩的婚禮司儀，之後對其妹妹吳先玲一見鍾情，對吳先玲開展了猛烈追求 ，最終憑著誠意成功抱得美人歸，並交往４年後結為夫妻，贏得吳先玲芳心。雖則方東昇甚少公開談及個人的私生活，但經常大讚太太：「心地善良、有內涵、美得令人舒服」。

【尋人記2｜尋人記 II】方東昇跟太太交往４年後結為夫妻 ，相愛至今。（hk01圖片）

【方東昇Ｑ＆Ａ】