渣男分辨術！遠離3種斯文敗類的面相特徵：這喝酒後會性騷擾他人

如何判斷渣男？有什麼渣男特徵？女生最怕遇人不淑，付出精神、心機後才發現對方真面目，枉費青春與精神。想戀情順遂，除了要擦亮雙眼，好好考驗對方真心真意之外，還有什麼方法可以輕易判斷渣男？



俗言有云：「知人口面不知心」，近年不少相貌娟好，好好形象示人的男藝人、男KOL被揭露私下為人不齒的行為。就算親身上陣，朝夕相處亦未能真正知道對方的是真心真意或是虛情假意，若果未懂得輕易判斷渣男，不妨參考以面相方法去辨清渣男吧。

渣男分辨術！3大面相特徵辨渣男（《致第三者》劇照）

面相學作為玄學，除了可以通過觀察人的面部特徵來識人，更可以因著面相去得知、探尋命運。而近日台灣玄學節目《命運好好玩》中，命理老師 簡少年老師分享了3大斯文敗類的面相特徵，大家好好認清身邊人吧！

渣男面相：1. 眼晴特徵可知道道德觀

眼晴既是靈魂之窗，除了能夠展露個人情緒之外，更可以展現一個人的道德觀。簡老師指不論是作為著名的「兇相」三白眼、四白眼，如果一個人黑眼珠較少、眼白較多，感覺有點像羊眼晴般無神的話則要多加小心。因為具有這個特徵的人，通常意志力較弱、道德觀不確實，腦海裏很容易想到壞事，簡老師更提醒道與他們相處時不能喝酒，盡量不要在單獨、私密空間，因為他們極有可能借著衝動而發生性騷擾、失控等情況。

渣男面相：1. 眼晴特徵可知道道德觀（YouTube@命運好好玩）

渣男面相：2. 眼神迷離 同理心差勁

渣男的最大要點當然就是表裡不一，超擅長偽裝，而如果並不是因為生病、喝酒等情況，對方的眼神、整個形態都很迷離，有種似睡非睡、似醉非醉的感覺，大家則要多加提防了。簡老師指具有這個特徵的人，自我形象極高，為了目的不擇手段，是十分難以控制住的，與他們相處盡量在一大群人、密集的公眾場所為佳；因為他們心思細密，極有可能利用手段去完成目的！

渣男面相：2. 眼神迷離 同理心差勁（YouTube@命運好好玩）

渣男面相：3. 面帶粉感 桃花旺盛

渣男除了人品欠佳之外，他們亦會以一個不認真、玩弄對方感情，去對待異性，更有不少渣男喜歡、享受跟每個女生曖昧，受盡追捧與尊重。簡老師指其實在交往、進一步相處前就能分辨出桃花旺盛的男生，他們除了特別注重外觀，沒有化妝面上亦自帶粉感，紅粉緋緋的感覺。除了面上自帶粉感，若果男生的太陽穴、眉骨附近有種斑駁、暗沉感的話，他們更可能私下在亂搞男女關係，曾經「千人斬」的可能性極高！

渣男面相：3. 面帶粉感 桃花旺盛（YouTube@命運好好玩）

**風水面相非精密科學，相學分析僅供參考**