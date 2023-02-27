睇相｜4大軟飯王手面相！三角眼市儈縮骨　發達即踢開正印搵小三

人們常會以「小白臉」、「吃軟飯」來象徵想利用女生得到利益的男人，雖然在這新時代本來就沒有女性依附男性合理、男性依附女性就不對的刻板印象，但如果這男人靠近妳只是唯利是圖，那妳可就不得不防了！



湯鎮瑋老師曾在節目《命運好好玩》中透露「只想靠女人上位」的男性手面相，就讓我們一起來看看，在未來若有發現對方有類似端倪且同時符合這些特徵時，可就要小心了！

4大只想靠女人上位的男性手面相，遠離軟飯男！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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眼角下垂且眼睛為三角形

無論是正三角形或者倒三角形的眼睛都是，這種面相的人喜歡追求名利，卻又膽小怕事，所以會想要找個伴侶幫忙他，然而一旦成功以後就會去找別人享樂，一腳把妳踢開，換言之只把你當奴隸，非常地現實。做為他們的伴侶，往往會在最後才發現自己努力幫他們拚江山、顧好家庭，好不容易熬過一切，卻換來這種對待，而感到心灰意冷。

鼻樑低扁、臉小、嘴小

有鼻樑低扁，同時還是臉小嘴小的人，彷彿就如同常聽到的「小白臉」，這種人總是想要獲得現成的福報，所以即便女性強勢一點也沒關係，只要能夠遊手好閒或者在家不工作，活得委屈一點也無所謂，就只想依附在女性身邊蹭吃蹭喝。

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婚姻線上有島紋

在婚姻線上有島紋的人，他們心裡或許早已清楚兩人根本不適合，但卻可能會因為覺得女方家世背景能幫助到他們，或者有其他的利可圖，因而勉強接受這段關係，一切以渴望獲得的利益為優先。然而這樣勉強來的關係，越相處只會越傷害到彼此。

金星帶紋路散亂

有這種手相的人都是非常的現實，是那種把妳的錢搾乾以後，他們就會把妳丟一旁，因為他們更在乎自己，更在乎金錢利益，所以萬一在妳身上沒有利益可圖，他們就會趕緊落跑，算是擅長把女生當做工具人。因此，他們甚至可能同時會養很多的工具人來滿足自己不同的需要，可見其實他們滿有異性緣，卻只能成為這些女生的爛桃花。

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