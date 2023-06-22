渣男7類型解構！MeToo續發酵　遠離媽寶男：宥勝涉性侵、妻幫道歉

渣男人格｜台灣近日的#MeToo事件，引起多方討論，多位形象良好的男藝人，包括黃子佼、宥勝、NONO（陳宣裕）等，都涉入性騷擾指控，其後眾人紛承認道歉，掀起外界嘩然。在涉事的男藝人中，不少都留有「好丈夫」或「愛妻號」的形象，但現卻令人大跌眼鏡，開始分不清到底渣男，是否真的可以辨識？



常言渣男可從面相分辨，但外表乖巧純情的，也可能是隻披著羊皮的狼，令人不小心誤判。資深精神科醫師王俸鋼，曾撰寫書籍《渣男：病態人格》，剖析出7種渣男人格，讓你能從戀愛腦中覺醒，及早遠離受騙。

渣男人格｜黃子佼在坦承道歉後，一併透露多位藝人的「黑材料」，情緒一直處於崩潰，似是不願接受現實。(視覺中國)

渣男人格一：自戀型人格

顧名思義就是自我感覺良好，期待自己被認為是優越的，即使對他人付出，也是為自我滿足，是個人自戀的倒影，從中根本沒有想過他人，更無法接受失敗。

從黃子佼的事件中，他在坦承道歉後，一併透露多位藝人的「黑材料」，情緒一直處於崩潰，似是不願接受現實，更疑似被救護車送往醫院救治，可見對其打擊甚大。

渣男人格｜曾被譽為好老公、好爸爸的宥勝，也被捲入台灣#MeToo事件中。 (IG@youshengwang)

渣男人格二：依賴型人格

屬於這類人格的渣男，一般都依賴他人幫助，遇上任何難題，都會將責任推給他人善後。他們一般都沒有主見，會依從他人的指示，因此常留下「媽寶」的印象。

曾被譽為好老公、好爸爸的宥勝，也被捲入台灣#MeToo事件中，其後承認借醉行兇，觸摸女助理的胸部。雖然他有在社交媒體道歉，但最後還需老婆站出來撲火，幫忙向外界道歉，「我是個媽媽，我會帶著我的孩子往善的方向前進。我身上有很多的責任，我會努力的扛好它。對不起，謝謝。」

渣男人格三：偏執型人格

這類人一般欠缺安全感，對身邊人都採取懷疑態度，即使對方有合理解釋，依然疑心重，不信任對方，並沉浸在會被剝削的想法裡。

渣男人格｜戲劇型人格渣男希望世界圍著他們轉，常表現得非常浮誇。(《夫真的世界》劇照)

渣男人格四：戲劇型人格

簡單而言便是自我中心，希望世界圍著他們轉，常表現得非常浮誇。他們對感情極度不忠，因此當遇上對自己漠不關心的人，記得儘早遠離。

渣男人格五：邊緣型人格

這類人大多會逃避現實，不擅於社交或人際關係，常在「理想化」和「貶抑」之間，處於矛盾狀態，擁有難相處的個性。

渣男人格｜強迫型人格渣男過於追求細節上的完美，令人感到被規範，長期處於壓抑中。(《童話・世界》劇照)

渣男人格六：強迫型人格

他們一般有著自己的一套生活準則，過於追求細節上的完美，令人感到被規範，長期處於壓抑中。這類人的控制慾強，在人際間要求絕對的掌控感，有時或會迫得太緊。

渣男人格七：反社會型人格

擁有這類人格的人，一般難以捉摸，會極端地視社會規範如無物。雖然他們表現貼心，但其實背後藏著很大的陰謀或目的，是為接近瞭解「獵物習性」，而處心積慮。

渣男人格｜反社會型人格渣男最難以捉摸。(《Tinder詐騙王》劇照)

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