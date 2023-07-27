陳自瑤廣告花絮曝光狀態大勇！正面人生觀：無懼流言蜚語做好自己

陳自瑤凍齡外貌及傲人身材深入民心，她最近再度與豐胸纖體公司續約，並再拍豐胸廣告。新一輯廣告拍攝花絮曝光，相中可見陳自瑤身材保養得宜，而且氣質盡現，網民更大讚她完全不像41歲人母！除了傲人身材，陳自瑤的正面人生觀也很值得大家欣賞，她不時在社交平台上分享自強金句，為一眾女生帶來正能量！



陳自瑤最近再度與豐胸纖體公司續約，並再拍豐胸廣告。新一輯廣告拍攝花絮曝光，相中可見陳自瑤身材保養得宜，而且氣質盡現！（大會提供）

陳自瑤正面人生觀：「追夢的路上，寧願華麗地跌倒，也不要站在原地假裝優雅。」

陳自瑤早在19歲時以模特兒身分出道，其後加入TVB，青春偶像劇《赤沙印記@四葉草.2》就是她首部參演的劇集，入行多年演盡配角，演藝事業更加平平無奇，未有甚麼大突破，但她未有忘記初心，一直默默耕耘，用心演好每個角色，無論是奸角，還是壞女人角色，她都演得入型入格，即使演足20年仍未有擔正的機會，但她依然不放棄，這或許就是她所指的：「寧願華麗地跌倒，也不要站在原地假裝優雅」。

陳自瑤正面人生觀：「追夢的路上，寧願華麗地跌倒，也不要站在原地假裝優雅。」（chenchiyiu＠IG）

陳自瑤正面人生觀：「圓規為甚麼能畫圓？因為腳在走，心不變。你為甚麼不能圓夢？因為心不定，腳不動。奇蹟，還有個名字叫努力。」

載浮載沉的演藝事業路並未有磨蝕陳自瑤的毅力，憑著爐火純青的演技，她終於在2021年，憑《寶寶大過天》中「葉帆」一角勇奪《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女配角」獎，更在2022年，於新劇《婚後事》中終於有幸擔正女一。

夢想從來不是單憑幻想就能成真，有些人可能用1年就能圓夢，但亦有人要用上2年、5年、10年、20年，甚至花上一輩子才能夢想成真，但如果你意志不夠堅定，沒有採取行動配合，夢想到頭來都只是一個夢。世上從來沒有「奇蹟」，所謂「奇蹟」說到底也是人們用努力換來的成果。

陳自瑤正面人生觀：「圓規為甚麼能畫圓？因為腳在走，心不變。你為甚麼不能圓夢？因為心不定，腳不動。奇蹟，還有個名字叫努力。」（chenchiyiu＠IG）

陳自瑤正面人生觀：「不要束縛自己的腳步，很多人只做那些自己認為可以做的事情，其實，心有多大，舞台就有多大！」

等了足足20年，陳自瑤的演藝事業終於迎來轉捩點，但她並未有安於現況，反而繼續努力，涉獵多範疇的工作，在劇集、綜藝、廣告拍攝、配音工作、直播帶貨等領域上都有令人亮眼的表現，這也正正體現了她所說的「不要束縛自己的腳步，心有多大，舞台就有多大。」

陳自瑤正面人生觀：「不要束縛自己的腳步，很多人只做那些自己認為可以做的事情，其實，心有多大，舞台就有多大！」（chenchiyiu＠IG）

陳自瑤正面人生觀：「你得先鼓起勇氣，向不一樣的地方前行，否則看見的，永遠是一樣的風景。」

陳自瑤在初出道時，憑著清純甜美的美貌俘虜到一眾宅男心，更被封為「青春女神」，但過了一陣子，陳自瑤卻開始發現青春童顏限制了她的戲路，為求突破，她嘗試剪短頭髮，從穿搭及妝容入手令自己看起來更成熟，甚至嘗試收起笑容，打造出不一樣的形象。

人們總是習慣留在舒適圈中，害怕轉變，但一直待在舒適圈中，看到的只會是一樣的風景，反而敢於突破，嘗試向不同的方向走走，人生或許會有好的改變。

陳自瑤正面人生觀：「你得先鼓起勇氣，向不一樣的地方前行，否則看見的，永遠是一樣的風景。」（chenchiyiu＠IG）

陳自瑤正面人生觀：「一向做人，堂堂正正。一向做事，本本分分。活得自在，心安理得。流言蜚語，一笑置之。」

陳自瑤於2011年與王浩信結婚，二人婚後育有一女，陳自瑤也自從生下囡囡後，就明顯減產，專注照顧家庭。不過，兩人婚後外界謠言不斷，更加屢傳婚變消息，惟二人從未有正面回應相關傳聞。即使外面謠言滿天飛，但陳自瑤也未有受外界影響，繼續自己的生活，「活得自在，心安理得，流言蜚語，一笑置之。」

陳自瑤正面人生觀：「一向做人，堂堂正正。一向做事，本本分分。活得自在，心安理得。流言蜚語，一笑置之。」（chenchiyiu＠IG）

陳自瑤正面人生觀：「去看見好的，你就會發現好的。心態，決定你眼中的世界。」

外界的輿論未有影響到陳自瑤的心態與生活，陳自瑤亦不時在社交平台上分享自己的正面人生觀，透過一句句人生金句發放正能量，在鼓勵一眾女生之餘，同時讓自己的生活中充滿正能量，正面樂觀地面對接下來的人生，用心態決定自己眼中的世界。

陳自瑤正面人生觀：「去看見好的，你就會發現好的。心態，決定你眼中的世界。」（chenchiyiu＠IG）

陳自瑤正面人生觀：「每個女人，都有自己的了不起，你的優秀，不需要任何人來證明。」

除了是演技備受肯定的好演員，陳自瑤也是把家庭打理得井井有條、對女兒事事上心的好人母。陳自瑤無論工作有多繁忙，當有空閒時就會花時間陪伴女兒，永遠將囡囡放在第一位。愛女早前迎來11歲生日，陳自瑤更加到烘焙親自為囡囡炮製蛋糕送上驚喜。事業、家庭，她都顯然能夠好好兼顧。

陳自瑤正面人生觀：「每個女人，都有自己的了不起，你的優秀，不需要任何人來證明。」（chenchiyiu＠IG）

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