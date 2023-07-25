《Barbie芭比》Margot Robbie 7大金句：一夜成名背後藏多年努力

《Barbie芭比》Margot Robbie 人生金句盤點。電影《Barbie芭比》上映數日已經引起全球紛紛熱討，而且好評不絕。在戲中飾演芭比的Margot Robbie 憑著美艷動人的外貌與身形，作為「人間芭比」當之無愧。Margot Robbie 無論演瘋癲性感的「小丑女」，還是完美無瑕的「芭比」，都演甚麼像甚麼。全靠Margot Robbie在人生路上的默默耕耘，今日才能讓大家看見外貌與內涵並重的她，而她一直堅信的人生哲理，也相當值得學習！



《Barbie芭比》Margot Robbie 人生金句盤點！（《Barbie芭比》劇照）

現年33歲的 Margot Robbie，從小就在貧困的農村家庭長大，在嬰兒時期，親父已拋低了她們一家，所以 Margot Robbie 自小就很懂事，小時候一放學就會回家幫忙分擔家務。雖然生於貧困家庭，生活拮据，但並沒有磨蝕她的演戲夢，在17歲時，她一邊打3份兼職幫補家計，一邊到處試鏡，希望有一日會實現到自己的理想。

Margot Robbie 最終憑著《華爾街狼人》、《自殺特攻》「小丑女」、《冰之驕女》等成功人氣急升，演技也備受肯定，成為今日獲大眾認同外貌與內涵並重的「人間芭比」。今日的成就得來不易，能夠捱過這段艱難的人生路，背後靠著見解獨到的人生觀點，《01女生》今次就為大家盤點7句Margot Robbie 人生金句。

Margot Robbie雖然生於貧困家庭，生活拮据但並沒有磨蝕她的演戲夢！（margotrobbieofficial＠IG）

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句1：「香奈兒女士曾說：『我決定掌握自己的命運，而這就是我』我很喜歡這段話，我也深信命運掌握在自己手裡」

Margot Robbie是CHANEL的品牌形象大使，每次穿上CHANEL時尚服裝、配飾，都光芒四射，盡顯高雅氣質。氣質往往都是從內而外，而Margot Robbie深信著的人生價值觀更加與CHANEL女士的不謀而合，她們同樣深信命運是掌握在自己手裡，由Margot Robbie打3份兼職也不忙到處試鏡實現理想時，就已經充分體現出這人生觀！

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句1：「香奈兒女士曾說：『我決定掌握自己的命運，而這就是我』我很喜歡這段話，我也深信命運掌握在自己手裡」（margotrobbieofficial＠IG）

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句2：「對我而言，詮釋J12腕錶的意義，就是體會時間的寶貴，當須珍惜每一刻」

作為Chanel J12腕錶系列的繆思，Margot Robbie 重新詮釋腕錶及時間在女人生命中的意義。相信不少女性都深深明白到，時間到底有多寶貴，時間一分一秒地走過，想做的東西沒有及時做，錯過了只會追悔莫及，所以緊記要珍惜每一刻，活在當下。

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句2：「對我而言，詮釋J12腕錶的意義，就是體會時間的寶貴，當須珍惜每一刻」（margotrobbieofficial＠IG）

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句3：「時間是唯一可以浪費，但無法買的東西」

同樣是詮釋時間觀的一句，相信也令不少女生有所共鳴。無論你有多富有，認為金錢是萬能，有錢就可以擁有一切，但可以告訴你時間是唯一無法買的東西，浪費了就沒有，所以珍惜每一刻才是最重要。

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句3：「時間是唯一可以浪費但無法買的東西」（margotrobbieofficial＠IG）

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句4：「我寧願信任9個人，並讓第10個人從背後刺傷我」

人們總因為害怕被傷害，而畏懼與人交心，但Margot Robbie就寧願信任9個人，並讓第10個人從背後刺傷我，因為這樣至少都能擁有9個可信賴的關係，而非一無所有吧！

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句4：「我寧願信任9個人，並讓第10個人從背後刺傷我」（gettyimages）

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句5：「我沒有讀大學、沒有學位、沒有演過劇場，也沒有受過專業訓練，一切都是在工作的時候學的」

生於貧困家庭，年僅17歲就要踏進社會做兼職養家，Margot Robbie沒有大學學位，亦沒有接受過演藝相關的專業訓練，但今日依然擁有備受肯定的好演技，這一切她都是從工作中學習。在現實社會中，有沒有相關學歷、技能根本沒甚麼大不了，關鍵在於你是否願意邊學邊做，只要肯努力，沒有事是不可能。

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句5：「我沒有讀大學、沒有學位、沒有演過劇場，也沒有受過專業訓練，一切都是在工作的時候學的」（margotrobbieofficial＠IG）

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句6：「大家很愛說『一夜成名』，才不是一夜之間，是很多年的努力」

每次談到明星的演藝路，經常都會聽到甚麼「一夜成名」，但在Margot Robbie的人生觀中，成名從來不是一夜之間，當下的確令你的名字廣為人知，但背後付出的卻是多年來的努力。

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句6：「大家很愛說『一夜成名』，才不是一夜之間，是很多年的努力」（margotrobbieofficial＠IG）

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句7：「比起追求瘦，我更想保持健康」

瘦身減肥是不少女生的終生目標，願為修身節衣縮食，費盡心思只為打造理想的身形，用但比起「瘦」，還是「健康」比較重要吧。

《Barbie芭比》Margot Robbie人生金句7：「比起追求瘦，我更想保持健康」（margotrobbieofficial＠IG）