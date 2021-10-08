40歲陳自瑤性感造型與閏密慶生　6大凍齡養生秘訣維持美貌身材

陳自瑤保養｜陳自瑤（Yoyo）日前與一眾姊妹沈卓盈、黃芳雯、徐菁遙（前名徐淑敏）在酒店開「處女座生日派對」，眾人身穿華麗低胸禮裙，搭配復古宮廷面具，造型性感神秘。今年邁入40歲的陳自瑤一直是大家心目中的「凍齡女神」，即使是全素顏的狀態，肌膚仍然透白水嫩，陳自瑤亦曾公開自己的凍齡護膚秘訣，快來向女神取取經吧！



陳自瑤今年邁入40歲，肌膚仍然透白水嫩，身材火辣。(chenchiyiu@IG)

陳自瑤性感低胸禮裙造型驚艷 美貌身材更勝少女時？

陳自瑤（Yoyo）日前與一眾處女座姊妹沈卓盈、黃芳雯、徐菁遙（前名徐淑敏）在酒店開生日派對，在社交平台上傳了多張個人照及合照，相片中眾人身穿華麗低胸禮裙，面戴復古宮廷面具，充滿性感復古味道。其中，陳自瑤以一襲黑色「Deep V」開衩禮裙亮相，盡顯窈窕身材，十分性感。

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今年已經40歲的陳自瑤保養得宜，曾經是元祖級女神的她，不但維持著一張甜美的娃娃臉，而且越發有女人味，加上勤力運動換來的魔鬼身材，難怪邁入40歲也風采依舊，比起少女時代的她另有一番魅力。陳自瑤表示除了平常養成健康的習慣之外，保持寬容和開朗的心態也很重要。

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「凍齡女神」陳自瑤6大日常養生習慣公開

陳自瑤曾在個人YouTube頻道拍攝影片，大方分享自己的保養秘方，陳自瑤表示自小就是注重養生及健康的人，認為女生要懂得滋養自己，就是愛自己的方式之一。她分享保養心得，例如每天起床喝一杯隔夜暖水，為身體補充水分，同時通便排走毒素；另外，陳自瑤自認很少喝汽水，反而會沖泡不同的養生花茶，對女性身體更有益。

陳自瑤公開各種養生保養方法。(chenchiyiu@IG)

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