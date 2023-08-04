年輕女無懼家人反對嫁半癱瘓丈夫！婚後8年每日揹著進出 甜蜜如初

一段能甘苦與共的婚姻非常難得，更何況其中一方是有身障，就更難能可貴。在越南就有一位女生，在最年輕貌美時嫁給半身癱瘓的男友，婚後8年二人思愛如初，育兩個小孩。不僅如此這位妻子為了丈夫不用整天留在家裡，練出一身力氣，每日都堅持揹他外出散步，但在這甜蜜背後，他們這段婚姻曾被反對和不好看，現以行動證明真愛是無懼風雨。



年輕女子無懼家人反對，嫁予半身癱瘓丈夫（FB@Dương Cao Thành）

年輕女子無懼家人反對 嫁予半身癱瘓丈夫

這對來自越南的夫妻，丈夫Duong Cao Thanh在13歲時遇到車禍，導致脊椎受傷，在經過一番治療，他也得知自己往後餘生再沒法走路。而從此下半身癱瘓的Thanh，為了不帶麻煩給家人，他一直努力學習獨立生活，減少造成他人困擾。

原本以為往後一個人渡過餘生的Thanh，在25歲那年他乘船旅行途中，遇上現時的妻子Chu Thi Bich，並一見鍾情。Thanh也因自己身體情況自卑過，但更不想錯過心儀女生，他決定鼓起勇氣追求。

不過，起初是對Thanh沒有好感，但Thanh仍努力不懈去主動約她，在各種大小事上幫忙，以真誠成功打動Bich，以及令Bich家人們由原本不希望自己女兒嫁給身障人士，後來亦都感受到他的誠意。

婚後練出一身力氣，成為丈夫的腿揹著他外出（FB@Dương Cao Thành）

婚後練出一身力氣 成為丈夫的腿揹著他外出

Thanh和Bich戀愛半年後就結婚了，Bich每當被問及為何願意嫁給Thanh，都會形容自己是被他的樂觀、積極、善良和溫柔所吸引。婚後8年，二人育有2個小孩，分別是5歲和6歲的兒子，而且這8年間Bich更成為了Thanh的腿，帶著他遊歷不同地方。這並不是指Bich推著輪椅，帶他去不同地方而是揹著他。

Bich體重僅43Kg（約95磅），但她堅持每日揹著體重70Kg（約154磅）丈夫外出散步（FB@Dương Cao Thành）

Bich曾是一位身形纖瘦和力氣不大的女生，體重僅43Kg（約95磅），但她堅持每日揹著體重70Kg（約154磅）丈夫外出散步，原因是她不想丈夫長時間坐在輪椅上，使雙腿慢慢退化，日後無法自理。而剛開始嘗試揹丈夫外出的Bich，當然是不可能成功，她試過因沒法平衡而摔倒，撞傷頭部流血，在多次練習後，現在已經可以輕鬆揹起。

結婚8年依舊甜蜜如初，一家四口生活如一般家庭無異（FB@Dương Cao Thành）

結婚8年依舊甜蜜如初 一家四口生活如一般家庭無異

使這段真實又甜蜜的愛情故事曝光，原因是早前在Thanh表弟的婚禮上，有人無意間拍下Bich熟練將Thanh揹起，從台上走樓梯到台下桌子就坐，讓不少人驚訝。而且在其他片段中，也可見Bich總是漾溢著燦爛笑容，就好像並不覺得是什麼，畫面非常甜蜜。而Thanh也曾對此表示，儘管知道妻子很愛他和願意這樣照顧他，但會感到很愧疚和心痛，因為覺得自己身為一個男人，時常需要妻子揹著。現在的他學著接受妻子的愛。

雖然Thanh已經接受無法行走的事實，但亦希望有朝一日，能揹起妻子一次。他們現在育兩名可愛小孩，Thanh是留在家中遙距工作，每日由Bich送兒子們上學後就去上班，中午時她會回家陪伴丈夫，晚上下班就為一家人煮晚餐，其實就如同一般家庭，簡單美滿。