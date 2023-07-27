百億富豪千金林慧俐奢華生活曝光！童話式人生背後歷2段失敗婚姻

林慧俐（Kim Lim）是來自新加坡的百億千金，日前迎來32歲生日，更在曼谷舉辦盛大的生日派對，席上不乏名人、網紅，就連前英國球星碧咸、韓國藝人Jessica 鄭秀妍都拍下影片向林慧俐送上祝福。生日會佈置奢華，而且排場強勁，令一眾網民也紛紛感嘆：「有錢人的生活真的難以想像」。



來自新加坡的一位百億千金林慧俐，日前迎來32歲生日，更在曼谷舉辦盛大的生日派對！（kimlimhl＠IG）

百億富豪千金林慧俐奢華生活曝光！蓋夢幻嘉年華樂園辦生日派對

林慧俐（Kim Lim），這位來頭不小的女生，父親是新加坡華裔富豪林榮福，擁逾25億美元（約195億港元）身家，是原原本本的上流社會名媛，擁有私人飛機經常周遊列國、不時曬豪車、名牌手袋已經不在話下，就連生日會的排場都盛大得令人驚嘆，猶如過著童話故事般的人生。

林慧俐早前迎來32歲生日，今年的生日派對選址在泰國曼谷一家高級酒店舉行，場內佈置奢華高雅，晚上甚至安排了煙花表演，來賓身分、地位更加是相當超然，就連前 BIGBANG 成員勝利都是席上客。如此奢華盛大的生日會，已經令一眾網民大感羡慕，而論夢幻感，就不得不提林慧俐去年為自己及兒子所舉辦的嘉年華生日派對。

林慧俐早前迎來32歲生日，今年的生日派對選址在泰國曼谷一家高級酒店舉行，場內佈置奢華高雅，晚上甚至安排了煙花表演！（kimlimhl＠IG）

林慧俐與兒子的生日只相差5天，所以在去年林慧俐就在新加坡的聖淘沙舉辦了一場夢幻生日派對。林慧俐去年以「Kim & Kyden's Kandy Karnival」為主題，命人建造了一個臨時的夢幻樂園，足足花了10日時間，打造出一個放滿奢華裝飾佈置、氣球玩具及遊樂設施的嘉年華會，為自己及兒子慶祝生日。

去年林慧俐就在新加坡的聖淘沙舉辦了一場夢幻生日派對。（kimlimhl＠IG）

林慧俐去年以「Kim & Kyden's Kandy Karnival」為主題，命人建造了一個臨時的夢幻樂園，足足花了10日時間，打造出一個放滿奢華裝飾佈置、氣球玩具及遊樂設施的嘉年華會。（kimlimhl＠IG）

童話式人生背後歷2段失敗婚姻

林慧俐的奢華生活簡直就像活在童話故事之中的小公主，只可惜林慧俐的人生卻不是大家想像中般順遂如意、幸福美滿。林慧俐除了是富豪千金外，還有一個為人所知的身分，就是澳門「賭王」兒子何猷君的舊愛，只可惜有指當時因為林慧俐要到韓國發展模特兒事業，而令這段戀情告終。

林慧俐的奢華生活簡直就像活在童話故事之中的小公主，只可惜林慧俐的人生卻不是大家想像中般順遂如意、幸福美滿。（kimlimhl＠IG）

2017年，林慧俐與首任丈夫許斌楷結婚，同年更誕下了一子，怎料這段婚姻僅維持了1年，二人就離婚收場，雖然兩人離異後仍然保持良好關係，但林慧俐亦要獨自撫養兒子。後來林慧俐在朋友介紹下認識到第二任丈夫Leslie，兩人感情發展迅速，拍拖數月後就宣布訂婚，當時林慧俐高調曬5卡鑽戒及逾千萬港元的聘禮，豪華過大禮儀式當時更加成為一時佳話。

作為百億名媛，或者大家都以為她身為「富二代」，這輩子已經衣食無憂，但她並不甘於現狀。（kimlimhl＠IG）

好景不常，有指二人婚後爭吵不斷，林慧俐更曾開腔表示老公婚前婚後判若兩人，難忍對方的粗暴言語，所以在結婚2個後就分居。面對2段失敗的婚姻，令林慧俐大受打擊，雖然如此，但林慧俐身邊仍然有兒子，亦有屬於自己的事業，相信為了兩者，她必定要很快走出傷痛。

林慧俐決定投身商界，創立了高端醫美診所及頭髮護理中心。（kimlimhl＠IG）

作為百億名媛，或者大家都以為她身為「富二代」，這輩子已經衣食無憂，但她並不甘於現狀。林慧俐決定投身商界，創立了高端醫美診所及頭髮護理中心，凡事親力親為把生意搞得有聲有色，努力擺脫外界對她的既定印象，到今日她擁有自己的公司、擁有自己的事業，搖身一變轉型成為成功創業家，這份毅力及決心也很值得大家欣賞。