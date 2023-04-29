女人婚後拼事業＝自私？52歲大馬辣媽：經濟獨立在婚姻中才有底氣

台灣教育部網絡國語辭典對「新好女人」的定義是這樣形容的—— 「以家庭為生活重心、愛慕先生、照顧子女，盡力維持婚姻生活美滿和和諧。」難道只有相夫教子的女人，才配稱為好女人嗎？為什麼男人結婚後拼事業，就是「責任感」；女人結婚後以事業為優先，卻叫做「自私」？針對這點，今年52的張淑蓮表示，「女人為什麼必須放棄自己來成就一個家庭的美滿呢？」



張淑蓮已婚，育有兩名孩子，即便如此，她仍沒有停止自己對人生中的追求，因為對她而言，女人的人生不應該只有王子公主的美麗愛情，而是需要擁有存款、經濟獨立，以及愛自己的本錢。

「我媽媽就是一個最佳借鑑，她是一個傳統的女人，大半輩子都是在為家庭犧牲，相夫教子，但我不覺得她快樂。」她續說，傳統女性總是認為「犧牲自己照顧老公、孩子是天經地義的事」，而且也會習慣性遷就他們，好吃的東西要先讓孩子吃，孩子的願望也都讓他們予取予求，卻因而忽略了自己的感受和心情。

但她認為，所有的女性都不應該將自己的幸福擺在後面，而是放在第一位，正所謂「Happy Wife Happy Life」（老婆開心，生活舒心）。「我們的幸福會帶給孩子、先生、家人、朋友等與你相關的所有人幸福。」她說，如果連自己都無法讓自己快樂，如果連你自己都不愛自己，你要如何教導你的孩子成為一個愛自己並且有自信心的人呢？當女人擁有愛自己的能力時，散發出來的，是誰也偷不走的強大氣場，呈現一種非筆墨能形容的自信美麗的迷人風采，張淑蓮正是給人這種感覺。

她從事人力資源生意超過20年，事業有成，絕對可以與「女強人」畫上等號，不過雖然她是女強人形象，但她說，女人必須剛柔並重，適當時也要放低企業家的盔甲和盾牌，做一個溫柔賢淑的妻子，語氣及態度要調節到溫婉可人。另外，她認為，「除了擁有獨立的經濟能力，女人也要懂得生活，包括培養一些興趣、運動，增值自己。」

即便年過半百，但她的穿著打扮堪比年輕美眉們火辣。她坦言：「那麼辛苦鍛鍊身材、練馬甲線，當然也是希望展現出來讓大家看。」（Source：orientaldaily）

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在張淑蓮的身上幾乎看不到年齡的痕跡，因為即便年過半百，但她的穿著打扮堪比年輕美眉們火辣。「有時身邊的人會說我穿的那麼性感。」她一般都會笑笑說道：「再給我性感5年，可能到了60歲，我就會轉另一個打扮風格，轉向端莊大方。」她認為，那麼辛苦鍛鍊身材、練馬甲線，當然也是希望展現出來讓大家看。

這次的訪問，老公陈鉝杺亦有參與。對於老婆打扮性感，他坦言，不介意。「身為老公不應該管束另一半的穿著打扮。」張淑蓮更笑說，老公已經習慣自己的性感打扮，有時因為工作因素會稍微穿得比較保守，老公反而會問說：「做麼今天穿的那麼保守啊？」實在叫她哭笑不得。

從他們夫妻倆的相處當中，能感受到陈鉝杺對老婆的體貼和愛意，即便結婚多年，仍恩愛非常，實在羨煞旁人。對於夫妻的相處之道，張淑蓮說，夫妻倆一定要坦誠相對，不要把問題收在心裡，因為日積月累，一爆就無法收拾。接下來就是相敬如賓，要懂得感恩對方的付出和存在，不要把對方的付出當作時理所當然。

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女性太強是不是問題？

幾千年前流傳下來的傳統，不斷灌輸舊社會「女子無才便是德」的封建思想，女人理當忠守貞潔，傳宗接代，終其一生在家中扮演相夫教子的角色，甚至有人會覺得女性太強會衍生家庭問題。「我從來都不覺得女性太強會有什麼問題，反倒是太弱就是問題。」張淑蓮說道。不過基於長久以來的社會期待與刻板印象的影響下，以及男人好勝心強的特質下，當自己的另一半變強，甚至超越自己，男人就會開始自尊心作素。

針對這點，轉頭問向陈鉝杺，面對女強人老婆是否會感到壓力，或擔心被外界看不起，甚至被說「吃軟飯」？不過其實陈鉝杺也是一位創業家，他目前是檳城家喻戶曉Maple Palace的總廚兼總監。「我知道我自己不是那種會留在家中等老婆養的人，所以沒有什麼覺得壓力或擔心的。」他更表示，眼見太太的成就爬得越來越高，更會替對方感到開心和驕傲。張淑蓮分享，當初倆人相識時，自己已是一副女強人的狀態。「我當初會經常到他（老公）的餐館應酬、吃飯，最後就慢慢走在一起…….」

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然而事實是，夫妻倆其實都是「事業狂」。「他（老公）的工作時間比我還長，所以我必須自己找休閒活動來做。」即便目前子女已經長大，但兩人還沒有退下或慢下腳步的計畫，陈鉝杺說：「還年輕啦，應該會做到不能做為止。」張淑蓮更表示，自小就會教育女兒說，女人必須擁有屬於自己的事業、經濟獨立，因為說到底，女人有經濟才會有「男女平等」的底氣，甚至擁有維護婚姻的能力。

「我身邊有太多太多女性沒有經濟能力，倘若面對婚姻失敗，最後落得一無所有的下場。」其實不管男生女生，在愛情關係或是家庭關係中，經濟獨立都是個人責任感的展現，也是個人人格獨立的重大里程碑。畢竟，只有把自己照顧好、管理好，才有餘力去關懷你在乎的人，不是嗎？

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【女力專訪】相夫教子才是好女人？ 張淑蓮：不該將自己的幸福擺在後面】