紫色下午茶4大限時推薦：糅合韓式山蔘入饌、這間送絲花蛋糕擺設

紫色下午茶推薦｜紫色帶有高雅魅力，同時流露一股神秘氛圍，令人深深被吸引。配搭下午茶更是絕配，可以同時享受視覺、嗅覺和味覺的療癒體驗。不少紫色食物都深得喜愛，如紫薯、蝶豆花、紫洋蔥和藍莓等，內含的豐富花青素，更有很強的抗氧化力，幫助延緩衰老。因此，以下推薦4間以紫色美食入饌的下午茶，每款都打卡一流。



紫色下午茶推薦1. 麗思卡爾頓酒店 x The History of Whoo 還幼系列下午茶

韓國貴婦級護膚品牌The History of Whoo以山蔘為主要成分，因此這次首度與麗思卡爾頓酒店Café 103餐廳聯乘的下午茶，都加入山蔘成分，並注入韓式元素，如蜂蜜枸杞芝士人蔘果凍迷你包、韓式香辣章魚撻、韓式泡菜炸肉餅和紅棗甘草馬卡龍等，味道不會太甜，切合喜歡韓食的筆者。現時購買「還幼系列」雙人下午茶，可限量獲得新升級的還幼凝顏水(25毫升)及還幼凝顏乳液(25毫升)，非常超值。

麗思卡爾頓酒店 x The History of Whoo 還幼系列下午茶

日期: 2023年9月1日至11月30日

時間:下午3時15分至下午5時15分

價錢: 星期一至星期五（每位$488; 兩位$788）

星期六、日及公眾假期（每位$518; 兩位$838）

地點:香港麗思卡爾頓酒店 103 樓 Café 103



紫色下午茶推薦｜李英愛代言多年的貴婦級護膚品牌The History of Whoo，日前為「還幼系列」推出新配方，首度注入專利成分還幼複合物，全方位激活肌膚，加上全新的紫金色包裝，令人著迷。(品牌提供)

紫色下午茶推薦1. 麗思卡爾頓酒店 x The History of Whoo 還幼系列下午茶 (品牌提供)

紫色下午茶推薦2. AMMO x 中西花店 紫醉夢幻下午茶

不少菜式都以花作點綴，而今次則成為主角。位於金鐘亞洲協會香港中心的AMMO，與中環老字號中西花店合作，推出「紫醉夢幻」下午茶，展現夢幻醉人的氛圍。下午茶以各種食用花入饌，製作出不同鹹和甜點，包括蝶豆花桂花啫喱、藍莓忌廉杯子蛋糕及 櫻花蝦可樂餅，峰師傅更特意自製玫瑰士多啤梨果醬，配搭英式鬆餅，氣味宜人味道可口。

凡購買下午茶餐，每人均可獲迷你絲花蛋糕擺設，當中薰衣草寓意「我等你」、鈴蘭代表「幸福」、繡球花象徵「團聚」等，盡是幸福的感覺。此外，可以68港元加購 「蝶豆效應」或浪漫迷人的紫薯玫瑰奶沫特飲，打卡一流。

AMMO x 中西花店紫醉夢幻下午茶

日期﹕2023年9月1日至2023年10月31日

時間﹕每日下午3時至6時

價錢﹕$468/2位 （另收加一服務費）

地址: 香港金鐘正義道9號亞洲協會香港中心低層



紫色下午茶推薦2. AMMO x 中西花店 紫醉夢幻下午茶

紫色下午茶推薦｜凡購買下午茶餐，每人均可獲迷你絲花蛋糕擺設。(品牌提供)

紫色下午茶推薦3. 181 Fortnum & Mason 中秋限定下午茶

為迎接中秋節，Fortnum推出節日限定的下午茶，特別配有抹茶士多啤梨芝士冰皮月餅，以芝士蛋糕作餡，搭以士多啤梨和抹茶，平衡整體味道。下午茶包括以紫色食物製作，如黑莓乳酪慕斯、無花果英式巴旦木撻和果醬等，外形精緻美味。

181 Fortnum & Mason「中秋限定下午茶」

日期：2023年9月8日至9月30日

價錢：$588起/位



紫色下午茶推薦3. 181 Fortnum & Mason 中秋限定下午茶 (品牌提供)

紫色下午茶推薦4. The Hari x Jackson's Scone The Jackson Box 下午茶

單是鬆餅已有驚喜口味，期間限定使用柚子香，糅合天然蝶豆花粉，以紫藍色調締造型格和特別的感覺。下午茶設有藍莓芝士蛋糕，鹹點則有日本蛋黃慕斯，上面配搭煙熏希靈魚魚子醬，令人食指大動。每款食物的外形都很精緻，帶來視覺的盛宴。

The Jackson Box 下午茶

日期：即日起至2023年11月22日

價錢：$768/2位 （無限添飲咖啡或茶）

地址：香港灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong一樓The Lounge

