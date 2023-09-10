多巴胺家品推薦｜$50起入手12款IKEA、marimekko等展Y2K活力時尚

多巴胺穿搭熱潮捲席全球，展現出Y2K的活力氛圍。若然平日穿搭低調的話，不妨轉為家居添置色彩，帶來精神和療癒的感覺。有說服飾象徵形象，家居裝潢則反映內心想法，大部分人都想有個舒適的安樂窩，以下整理12款多巴胺色系的家品擺設，不知大家會想如何搭襯呢？



多巴胺家品推薦｜多巴胺穿搭熱潮捲席全球，展現出Y2K的活力氛圍。 (IKEA提供)

多巴胺家品推薦1. IKEA KÄRRKNIPPROT浴室墊 $99

IKEA近期推出不少繽紛家品，其中這款浴室墊，以充滿Y2K氛圍的花朵圖案和復古黃綠色調，締造出活潑和陽光魅力，不僅容易配搭，亦可移動擺放任何位置，為疲倦的心情打氣。

多巴胺家品推薦1. IKEA KÄRRKNIPPROT浴室墊 (IKEA提供)

多巴胺家品推薦2. IKEA IDROTTSHALL 地氈 $699.9

這款看來超讓人心動，結合甜美的粉紅、黃、綠、藍和黑白色，色調比例運用巧妙，加上絨毛質感，締造出可愛的童趣感覺。地氈底部防滑，可固定位置，不易移位，在上面走動時更為安全。

多巴胺家品推薦2. IKEA IDROTTSHALL 地氈 (IKEA提供)

多巴胺家品推薦3. IKEA SOMMARVICKER被套枕袋套裝 $199.9

波浪紋是多巴胺色系的最佳配搭，可隨曲線增減色彩佔比，以平衡兩色的違和感覺，達到一致感覺。這款被套和枕袋使用粉紅和黃色波紋，背面則為藍色，看來色彩鮮艷，並以棉與人造絲混紡織成，質感柔軟絲滑，感覺更舒適自在。

多巴胺家品推薦3. IKEA SOMMARVICKER被套枕袋套裝 (IKEA提供)

多巴胺家品推薦4. franc franc Iroiro Deep Plate Tulips $100

購買方法：franc franc

若在餐具上擺放一朵花，感覺更加宜人，令人胃口大開。這款以優雅的鬱金香圖案為主，搭以紅綠色彩，展現出活力氛圍。碗外特別飾以甜美的粉紅色，看來超級可愛。

多巴胺家品推薦4. franc franc Iroiro Deep Plate Tulips (frans franc官網)

多巴胺家品推薦5. franc franc Iroiro Plate Daisy OR $50

購買方法：franc franc

碟內以水彩的方式，塗上鮮橙底色，使整體色調不勻，以減輕沉悶刻板的感覺，並配襯帶有陽光少女氣息的雛菊，散發Y2K的魅力。

多巴胺家品推薦5. franc franc Iroiro Plate Daisy OR (frans franc官網)

多巴胺家品推薦6. franc franc Kika Quilt Quilt Cushion Cover 450 x 450 Multi $320

購買方法：franc franc

咕𠱸套以較柔和的色調，配合幾何圖案拼接，打造出舒適和多層次的魅力。它大部分以棉製作，加上絨毛質感，締造出舒適療癒的氛圍。

多巴胺家品推薦6. franc franc Kika Quilt Quilt Cushion Cover (frans franc官網)

多巴胺家品推薦7. franc franc Emb Kika Cushion Cover 450 x 450 Multi $320

購買方法：franc franc

咕𠱸套特別強調圓拱形幾何圖案，並以不同pastel色調堆疊，看來甜美可愛，而且以純棉製作，抱著時感覺舒適，在視覺上得到正力量。

多巴胺家品推薦7. franc franc Emb Kika Cushion Cover (frans franc官網)

多巴胺家品推薦8. Marimekko Tiiliskivi Duvet Cover 150 X 210cm $1,095

提到多巴胺色調的話，相信不少人都會想到芬蘭品牌Marimekko的家品，以不同的色彩和幾何混搭，展現出時尚活力。被單以簡單的鵝黃色，搭以整齊的幼細黑色線條，展現出簡潔的可愛魅力。

多巴胺家品推薦8. Marimekko Tiiliskivi Duvet Cover (marimekko提供)

多巴胺家品推薦9. Marimekko Tomina Serving Dish 25.5 X 36cm $850

這些款式為早秋的聯乘系列，與德國藝術家Sabine Finkenauer合作，餐碟運用較深的藍色和紅色，配合不同大小的三角和圓形，以及格紋線條，整體感覺和諧，更有著藝術感覺。餐碟體積較大，可擺放較大的餸菜，非常實用。

多巴胺家品推薦9. Marimekko Tomina Serving Dish (marimekko提供)

多巴胺家品推薦10. Marimekko Seireeni Mug 2.5 DL 2pc Set $450

水杯則以灰色為底色，予人沉澱和舒適的氛圍，再以鮮艷的紅色和綠色，大筆地塗上曲線，充滿隨意的魅力，同時帶來活力感覺。

多巴胺家品推薦10. Marimekko Seireeni Mug 2.5 DL 2pc Set (marimekko提供)

多巴胺家品推薦11. TREE 蕉麻條紋籃 (方形) $556（原價 $695）

本地結合時尚和環保理念的家具品牌TREE，主要以自然和樹木為素材，帶來舒適寧靜的感覺。這款籃子由菲律賓技藝精湛的工匠手工製成，使用蕉麻纖維，配搭不同色彩，帶有民族風格的自由舒適魅力。籃子結實耐用，可用作儲物，也能當成洗衣籃，非常多用途。

多巴胺家品推薦11. TREE 蕉麻條紋籃 (方形) (TREE官網)

多巴胺家品推薦12. TREE 老虎刺繡咕𠱸 $95（原價 $395）

咕𠱸以純亞麻布製作，上繡有一對可愛的老虎，看來活潑生猛，而且橘色調帶有陽光氣息，為整個家居增添活力色彩。