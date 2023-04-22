SPA推介｜7大按摩水療套餐優惠女生必試！花香浴連下午茶打卡必選

按摩水療優惠2023｜都市女生平日工作繁忙，週末假日想去鬆一鬆，約同閨蜜摯愛做個水療按摩也是個不錯的選擇！《01女生》為大家挑選了7個水療按摩療程優惠推介，今個假日不妨考慮下跟閨密享受一個愜意舒暢的下午吧！



按摩水療優惠2023｜SOOCO X HABITŪ X BLACK FADES 初晨光花庭園．花香水療雙人の旅

水療中心 SOOCO 最近與 BLACK FADES 及 CAFE HABITŪ 三方聯乘，推出雙人水療套餐，一個價錢即可享受30分鐘限定初晨光の花庭園浸浴、30分鐘花香雪芭去角質護理、初晨光之花香薰按摩，完成水療按摩體驗後更可享用由 CAFE HABITŪ 提供的精緻春日綻放下午茶及花茶！

購買方法：01 SPACE｜Klook

按摩水療優惠2023｜SOOCO X HABITŪ X BLACK FADES 初晨光花庭園．花香水療雙人の旅（官方提供）

按摩水療優惠2023｜完成水療按摩體驗後更可享用由 CAFE HABITŪ 提供的精緻春日綻放下午茶及花茶！（官方提供）

SOOCO Spa and Slimming Centre



地址：

海景旗艦店：尖沙咀裕華國際大廈14樓02室

園景主店：尖沙咀海防道35-37號海利行13樓



按摩水療優惠2023｜靜 Shh Massage 120分鐘Love Me 按摩療程

由藝人蘇麗珊主理的「靜 shh massage」設銅鑼灣、尖沙咀、沙田3間分店，其中的「120分鐘Love Me 按摩療程」，包括了70分鐘全身淋巴排毒按摩及50分鐘熱石按摩，全身推油按摩會提供3款按摩油讓顧客選擇，分別有具去水腫功效的「橙油」、有助舒緩放鬆的「檸檬草油」及幫助驅寒去濕氣的「薑油」，女生們可因應個人喜好或需要而選擇適合自己的按摩油。

購買方法：01 SPACE｜Klook

按摩水療優惠2023｜Shh Massage 120分鐘Love Me 按摩療程（shh.ltd＠IG）

靜 shh massage



尖沙咀店地址：尖沙咀柯士甸道144號祥景樓地下B&C號舖

銅鑼灣店地址：銅鑼灣黃泥涌道139號

沙田店地址：沙田新城市廣場一期UB05



按摩水療優惠2023｜BAKU八古 皇牌香薰按摩 沖繩琉球水療項目

位於西貢的「BAKU八古」設全港獨家沖繩琉球及泰國按摩體驗，其中的沖繩琉球水療項目絕對值得一試！大家可以HK$ 1,600價錢，享受20分鐘香薰水療浸浴、40分鐘皇牌香薰按摩、40分鐘珍珠末美白修護、享用精美手作浴球，並在於貴賓廊享用茶點，整個療程有助舒緩肌肉疲勞，以及達至美白美肌消炎功效！

購買方法：Klook

按摩水療優惠2023｜BAKU八古 皇牌香薰按摩 沖繩琉球水療項目（baku_hk＠IG）

按摩水療優惠2023｜位於西貢的「BAKU八古」設全港獨家沖繩琉球及泰國按摩體驗。（baku_hk＠IG）

BAKU八古



地址：西貢白少灣街1號



按摩水療優惠2023｜梔 Zi Massage & Wellness 泰式古法草球按摩

梔 Zi Massage & Wellness 的所有按摩務均有泰國師傅提供，致力帶給顧客猶如置身泰國當地一樣，有旅行放鬆的感覺！推介大家一試梔 Zi Massage & Wellness的「泰式古法草球按摩」，以 HK$ 988價錢即可享受5分鐘泰式足部磨砂、20分鐘美白嫩膚足部牛奶浴/泰式天然草青檸足浴、60分鐘芳香有機精油按摩及30分鐘泰式古法草藥球按摩，完成療程後更可享用泰式甜品。

按摩水療優惠2023｜梔 Zi Massage & Wellness 泰式古法草球按摩（zi_massagehk@IG）

泰式古法草藥球按摩，將草藥的療效在按摩過程中滲透到身體之中，有助促進淋巴循環，舒緩肌肉酸痛、改善腳部浮腫問題等，尤其適合平日工作繁忙、壓力沉重的都市女生！

按摩水療優惠2023｜泰式古法草藥球按摩有助促進淋巴循環，舒緩肌肉酸痛、改善腳部浮重問題等。（zi_massagehk@IG）

購買方法：Klook

梔 Zi Massage & Wellness



尖沙咀店地址：尖沙咀海港城世界商業中心1409室

旺角店地址：旺角登打士街56 號家樂坊 21 樓 2103 室



按摩水療優惠2023｜TONYBLACK 韓式身體按摩療程

TONYBLACK 是韓國化妝及護膚品牌所開設的韓式美容護理中心，透過專業的韓式按摩手法，配合TONYMOLY護膚品，為肌膚帶來良好的護理。TONYBLACK 推出的「75分鐘韓式草本身體護理」療程，包含了45分鐘韓式推油熱敷全身按摩、 30分鐘針對小腿的韓式草本熱球按摩。

推油熱敷按摩採用了韓式手法先用熱敷方式打開毛孔，有助把體內毒素排出，再配合按摩放鬆繃緊肌肉，由內到外調理身體。

購買方法：Klook｜kkday

按摩水療優惠2023｜TONYBLACK 75分鐘韓式草本身體護理（tonyblack.hk@IG）

TONYBLACK 韓式美容護理中心



銅鑼灣店地址：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室

尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室



按摩水療優惠2023｜美容莊 Sense Beauty & Spa 養生按摩療程

美容莊 Sense Beauty & Spa 主打養生、保健及美容服務，店舖獨家推出復方經絡按摩、養生岩盤浴、708負離子養生甕等療程，其中岩盤浴是透過天然礦石「神黑石」溫熱，過程中讓溫熱滲透到身體及體內器官，將多餘分子溶解，促進新陳代謝，並將體內毒素排出！

購買方法：kkday

按摩水療優惠2023｜美容莊 Sense Beauty & Spa 養生按摩療程（美容莊 Sense Beauty & Spa 官網）

美容莊 Sense Beauty & Spa



銅鑼灣店地址：香港銅鑼灣禮頓道111號利園六期4樓全層

尖沙咀店地址：尖沙咀加拿分道4號利嘉大廈3 樓全層

旺角店地址：旺角彌敦道685號美美大廈3樓

將軍澳店地址：將軍澳新都城二期地下 G16 號舖

上環店地址：上環文咸東街22-26號柏廷坊15樓



按摩水療優惠2023｜浮生按摩 「全方位」五行調和陰陽熱石按摩療程

浮生按摩以大自然五行為概念，採用大自然元素的裝修，令客人猶如置於世外桃源一樣！浮生按摩最近在西灣河開設了新分店，並在新店特別推出了限定「全方位」五行調和陰陽熱石按摩療程，以不同的能量石及磁叉針對身體各個位置，舒緩肌膚疲勞之餘，亦能有效地吸走身體負能量，原價為$1206／110分鐘，由即日起至4月30日更可以開張優惠價$868／110分鐘享用，大家千萬不要錯過！

按摩水療優惠2023｜浮生按摩 「全方位」五行調和陰陽熱石按摩療程（浮生按摩 提供）

按摩水療優惠2023｜陰陽熱石按摩療程！（浮生按摩 提供）

浮生按摩



西灣河店地址：西灣河鯉景灣太康街55號地下 GA11-12A號舖

天后店地址：天后永興街2A – 2E號地下A舖

