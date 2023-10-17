4款IKEA必買好物推介　$25電線收納袋旅行必備、香氛蠟燭CP值極高

瑞典品牌 IKEA 宜家家居，憑著極簡的北歐風格，重新定義「家」的輪廓，深受許多消費者的支持和喜愛。



近幾年，IKEA 推出的實用小物，從設計到品質都在水準之上，成為不少人心中必買的商品。以下精選 4 款全新小物，在上市後悄悄地熱賣，甚至賣得比某些傢俱好，讓買過的人相當推薦，值得你參考。

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1. FODERSKOPA 收納包

IKEA 推出的這款 FODERSKOPA 電線收納包，以再生聚酯纖維製造，材質輕、耐用，適合放置小物品。放在書桌或掛在鉤上使用，甚至是帶去旅行也很合適。不論是上班族、學生，還是旅人，都可以透過這款收納包，有效地歸納、整理各種小物，包括：充電線、隨身物品，或是書本等，實用性相當高。

2. FAGNING 雜誌匣

不同於我們經常看見的書架款式，由 IKEA 推出的這款 FAGNING 雜誌匣，有多個收納格方便你將物品分類，隨時取用，規劃兩種空間收納：大的空間可以放較高的雜誌或是書籍；小的空間可以收納筆記本或是信封。素面的設計，揉入圓弧形的曲線感，放在辦公桌上，更能凸顯質感，看上去相當簡潔、幹練。

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3. RULLEBÖR 手拉車

一直以來，IKEA 推出的購物袋，不僅輕、也耐裝，深受不少消費者的喜愛，而這款全新商品 RULLEBÖR / FRAKTA 手拉車附收納袋，則是結合了兩種經典的元素，適合搬移衣物、食品，以及回收物等物品，兩者可以拆開始用。滑順的輪子，可以大幅減輕搬運的重量。不論是購物或是搬家，都變得格外便利。

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4. ROSENSLÅN 香氛蠟燭

由 IKEA 推出的 ROSENSLÅN 陶瓷罐裝香氛蠟燭，伴隨著琥珀和玫瑰的香氣，帶來平和泥土的感覺，讓每次回家都感受到靈感來自遠東的冥想氛圍。IKEA 嘗試透過氣味帶領居住者形塑「家」的氛圍。即使蠟燭用完，其美麗的陶瓷瓶身，也宛如一件藝術品，放置室內作為裝飾，或作為收納小罐，都相當合適。

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