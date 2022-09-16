收納達人大推5件IKEA必買實用好物　睡房、化妝枱秒變整齊又慳位

小小房間、化妝台塞滿了東西，都不知道該怎麼收納與整理！



小資女的好朋友IKEA有各式各樣的收納用品，不管是零碎的彩妝品，還是服裝小配件都有她的去處，到底是多厲害的收納好物？趕快來看看吧。

IKEA 5大必買平價收納好物，睡房、化妝枱瞬間變得井井有條~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

1. 白色KVISSLE文件架

原本用來當作文件架搖身一變可收納不同大小、厚度的化妝品，拉盤式的設計可以非常清楚看到所有擺放的化妝品，一下子就能立即找到要用的產品。這樣擺法有很多排列組合，可以另外加購Nojig不同大小的收納盒，自組成有分隔的小抽屜，擺放眼影盤，胭脂、唇膏、掃具等，一下子整個化妝台都收得整整齊齊。

2. 煙燻GODMORGON分格收納盒

看到這個是不是覺得就是桌上雜亂彩妝盤的救星！特別是無性生殖的唇膏、眼影盤每次散在桌上不知道怎麼收納，有了這個分格收納盒可以一目了然的知道每個產品的顏色與分類，簡單乾淨的外型相當實用。

同場加映：日本收納師點名3種衣服不該留 親授3招「不換季」整理法四季適用（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

3. 洞洞收納壁板

這個也是讓雜亂的房間立即清爽起來的收納好物！可當作配放小飾品、皮帶、帽子或化妝品櫃的功能，並成為空間中可愛有趣的裝飾，而且拿取物品也變得方便取多，還可以依照房間顏色的調性做搭配，可說是變化性與實用度相當的高。

4. RISATORP置物籃

真心覺得很美！沒想到$100有找的價格可以買到這麼有質感的置物籃，容量夠大，可以拿來擺放保養品、面膜，超好用又好看，原本總共有白、橄欖綠與藍色，在2021年又有新推出橘色可以做選擇，CP值超高、值得下手！

同場加映：公仔收納4大神器 化身透明梳化、打卡牆 實用之餘更可裝飾家居（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

5. 三層式推車收納

這三層式推車大家一定不陌生，不管擺放哪裡都非常實用，可當作化妝品、保養品的擺放空間，或是拿來當作擺放小配件、貼身衣物的收納也非常好用，而這樣的推車高度也很剛好，可推入桌面下方或是衣櫃下方的空間，不僅不佔空間，而且也能讓房間頓時清爽、整齊，有各種尺寸與顏色可依照個人需求來做選擇。

延伸閱讀：

IKEA敦北店強勢回歸！「台北城市店小巨蛋」年底原址開幕，唯一差別公開

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】