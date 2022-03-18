IKEA換季衣物收納5大好物推介　$20超大防塵袋放床底、衣櫃無得輸

近期天氣漸漸轉熱，討人厭的換季收納又來了！衣服總是收不完，又沒有多餘的空間收納怎麼辦？



IKEA來拯救你！推薦5款「換季收納衣物」必備5樣必備好物，讓你不用花大錢整修，就能騰出更多收納空間將衣物整齊擺放。並且靈活善運用牆面、床底下、衣櫃上方空間，創造更多收納整齊又乾淨，感謝祭買再多也不用怕！

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爆炸衣櫃的救星

SKUBB六格貯物袋

家裡衣櫃沒有坐隔層，內衣褲總是隨意散落在衣櫃裡嗎？IKEA長青熱賣商品「SKUBB掛袋」將拯救你爆炸的衣櫃！在家中衣櫃加上它，一秒創造出創造更多垂直收納空間，不論是內衣褲、衣物、包包或帽子等物品都能分層收納。且附魔術貼設計，能輕易掛上或是移動，增加使用彈性，不用時也能折疊收納，一點也不佔空間。

好看又實用

HÖVOLM 6頭掛鈎架，橡木

回到家衣服總是直接都在沙發上，又或是直接灑在床上，想坐椅子還要刻意移開好麻煩？「新品HÖVOLM」掛勾架以實心橡木製造，不只很耐用還很有質感，利用牆上空間掛上外套、包包、帽子等物品，收納同時也能成為你的最佳展示區，快還給沙發一個乾淨的空間吧。

$20有找收納袋

PÄRKLA 貯物箱

換季衣物總是不知道該如何收納嗎？其實床底下、衣櫃上都是你的收納空間！這一款只要銅板價的「PÄRKLA貯物箱」適合收納衣服和棉被，拉起拉鍊就能隔絕灰塵，不使用時也可摺疊收納，完全不佔空間，還能有效利用房間多餘的空間來收拾，完全一石二鳥。百元有找的價格，就算買十個錢包也不會心疼。

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蜈蚣人必備

SKUBB 鞋盒 白色（4件裝）

若你跟儂編一樣鞋子怎麼買也買不完，這款必囤好物別錯過！一組四個平均一件不到百元的「SKUBB鞋盒」既便宜又兼具實用性。鞋盒開口附魔術貼設計，不只方便開關，同時還能保護鞋子又能隔絕髒污及落塵，將鞋盒堆疊更能節省空間。網眼構造設計能使空氣流通，也可清楚看到盒中內容物，絕不會拿錯鞋！

再亂的玄關都有得救

TRONES 鞋櫃/貯物櫃 黑色（2件裝）

一開門總是被玄關疊成山的鞋子給困住嗎？「TRONES鞋櫃」可依個人需求搭配多個鞋櫃，頂部槽狀設計可放置鑰匙、皮夾等隨身物品，讓你出門不再忘東忘西漏帶鑰匙。淺櫃設計，不佔空間，適合收納鞋子、手套和圍巾，特別推薦小空間使用！

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