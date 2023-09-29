金世正曾寄住親戚家、靠補助過活！積極逆襲人生《社內相親》爆紅

韓國女星金世正昨日來港出席活動，並即將在九龍灣舉辦香港站《The門》演唱會。現年27歲的金世正，無論在唱歌、演戲或綜藝，都予人亮眼的全能表現，更因此被粉絲封為「God世正」。雖然金世正每次的演出造型都很華麗，但過去其實出生微寒，而直率的她亦從不掩飾事實，更發奮做出好成績，於選秀節目中獲亞軍時，感動表示「有很多像我般經歷艱苦生活的人，如果你們能從我身上看到希望，那就再好不過了！」



韓國一句流行語「以後只走花路」，爆紅原因源於金世正在節目中說的話。家境清貧的她，生於農村家庭，自幼父母離異，跟著媽媽和哥哥寄住親屬家。當時金世正母親為養活兩兄妹，做過不少工作，並靠政府補助金吃飯生活。金世正亦十分懂事，長大後便出來工作，以幫補家計，加上個性積極和勤力，最終為她帶來重大事業成就。

金世正昨日來港出席活動。(葉志明攝/01娛樂)

金世正選秀節目獲第二名入行

擁有好歌喉的金世正，曾在同學鼓勵下，參加《K-pop Star2》比賽，繼而進入YG娛樂當練習生，兩周後在評核中被淘汰。她其後挑戰《Superstar K5》，因失誤再被淘汰，直至以Jellyfish娛樂的練習生，入選選秀節目《Produce101》，每次排名都在高班位置，加上耐心教導評級差的練習生片段，為其贏得不少好感，最終在比賽中奪得第二名，成為限定組合I.O.I的成員，其後以Gugudan成員進入演藝圈。

媽媽、哥哥，我們真的是從底層一直辛苦生活到現在，以後我會讓你們過上好日子的！ 金世正

金世正在選秀節目《Produce101》中取得第二名入行。(IG@clean_0828)

直接面對批評，金世正：我為錢唱歌跳舞有問題嗎？

金世正在取得成功後，亦把握機會加緊努力，曾為劇集《愛的迫降》獻唱插曲〈All of my days〉，為《藍海傳說》唱〈If Only〉，展現出優美的歌聲。她做事亦非常貼地和真實，曾在直播中，因被網民抹黑是魁儡偶像，唱歌跳舞只為賺錢，而誠實表示「大家都想賺錢，我為錢唱歌跳舞有問題嗎？何況當偶像可以又帥又美。」直接承認反撃，反而較逃避得到更多掌聲。

金世正《社內相親》迎事業高峰。(IG@clean_0828)

金世正《社內相親》迎事業高峰

金世正在演藝圈一帆風順，除了出碟和唱劇集歌，她的演技亦了得，在《驅魔麵館 》引起很大討論，並後夥拍安孝燮拍攝《社內相親》，更迎來工作上的首個高峰。她為人開朗大方，可愛有趣的形象，亦為其在綜藝節目中突圍而出。

縱使獲得不少成就，她都沒有忘本，曾在節目中，驚喜現身粉絲家中，為對方煮飯、排難解憂。當對方表示自己從小便一個人時，她更感觸回應，「由於不知父親是怎樣的人，別人總會以抱歉遺憾的表情看她，因此她都不太會說這話題。」讓不少網民都大讚其溫暖。

金世正在方面取得成就，更成為時尚品牌Longchamp的品牌大使。(IG@clean_0828)

金世正有9個銀行存摺？

由於小時候的經歷，金世正從小培養節儉的金錢觀，曾在節目《我獨自生活》提及，為防胡亂消費，會申請9個存摺戶口，並分門別類成生活費、房租、伙食和儲蓄等，以更善用金錢。由於看過身邊人過度依賴信用卡，因此她亦不申請信用卡，避免過度消費。她曾在節目中表示，目標想在濟州島買兩棟有庭院的房屋，其中一棟自己與母親居住，另一棟則放租出去。