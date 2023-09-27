煙燻妝｜BLACKPINK Jisoo煙燻妝出席Dior騷 化妝師4個不失手技巧

巴黎時裝周剛開始，已經驚喜連連，在昨天舉辦的Dior 2024春夏時裝展，韓國女團BLACKPINK成員兼全球品牌大使Jisoo，罕有以微煙燻妝感，搭簡練的黑色西裝裙，將叛逆和優雅感覺糅合。除了Jisoo，稍早前的韓國首爾展覽中，韓韶禧亦是以煙燻妝出席活動，令人不禁猜想Dior要變成叛逆少女了嗎？



今次的Dior 2024春夏時裝展，有別過去數年的童話夢幻，轉透過人類學家Michela Zucca提出對智慧叛逆女生的欣賞和譴責，演繹及設計出全新作品。時裝展可見不少黑色、鏤空和碎布的元素，盡顯型格和隨性感覺，而從Jisoo及韓韶禧的煙燻妝容，亦預告最新的美妝趨勢。不少女生或認為煙燻妝難駕馭，稍一畫錯便會變成「熊貓眼」，筆者曾在上化妝課時，教師曾分享以下的4個技巧，以減少失手的機會。

韓國女團BLACKPINK成員兼全球品牌大使Jisoo，罕有以微煙燻妝感，出席昨天舉辦的Dior 2024春夏時裝展。(Dior提供)

Jisoo、韓韶禧煙燻妝技巧1. 眼線膠畫眼線

若然眼線筆的防水力不夠，便會出現溶妝問題，整個眼妝都會被弄花。因此，建議使用持久度高的眼線膠，繪畫時也會較順暢，而且能夠暈染，為煙燻眼妝打造層次感覺。除了畫內眼線，可以運用眼線膠和化妝掃，於雙眼皮線的一半位置塗滿眼線，再在抹乾淨化妝掃後，慢慢逐層推開眼線，直至雙眼皮線，以做出漸層效果。

Jisoo、韓韶禧煙燻妝技巧2. 眼影位置不過眉骨

塗完眼線後，可在上方堆疊眼影，同樣以漸層方式推開眼影。由於眼影位置超過眉骨的話，會視覺上顯眼腫，形成「水泡眼」，因此需避免畫過頭。若然不小心畫錯，可以利用較膚色深一度的遮瑕膏，於畫過頭的位置輕輕遮蓋。

稍早前的韓國首爾展覽中，韓韶禧亦是以煙燻妝出席活動。(Dior提供)

Jisoo、韓韶禧煙燻妝技巧3. 化妝前打底

當化複雜的眼妝時，最重要是流暢感。如果在塗眼影時，出現卡住的感覺，令色調變得不勻，可以在事前塗抹眼部打底，或以膏狀的珠光眼影，減少眼線膠變乾速度，同時提升眼影的色彩度。

Jisoo、韓韶禧煙燻妝技巧4. 加入其他色調

煙燻妝不一定是全黑感覺，可以混合其他色彩，如啡色、寶藍色、紫色或紅色等，以增添柔和的感覺。若然整個妝容都黑色的話，予人強勢和難以接近的氣場，因此配合較柔和的色調，更能增添知性女生的魅力，盡展優雅型格的氣場。