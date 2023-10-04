ENTJ｜崔始源、徐玄都屬MBTI中的指揮官：領導力高、難被愛情動搖

ENTJ｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例最後的「ENTJ」（指揮官），是位相當理性的人，擁有強大的領導力，能夠想出優秀的策略，但與此同時個性堅持己見，旁人難以動搖他們的意見。到底ENTJ的個性，還有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ENTJ指揮官特質1. 強烈領導慾

對ENTJ而言，他們擁有強烈的領導慾，擅長召集群體，並樂於承擔領導的職責。想法非常理性的ENTJ，能夠清晰計劃未來藍圖、遠景和目標，同時制定可行的方法來達到目標。因此，在職場上他們一般都是中高階的管理層。

ENTJ｜崔始源曾在個人YouTube頻道進行MBTI測試，結果為ENTJ。(IG@siwonchoi)

ENTJ指揮官特質2. 不易被感情動搖

ENTJ講求效率，總是能排除各種不必要的事項，以最佳方式動用人力資源。他們做事相當理性，做任何決定前，都會先仔細收集及分析各種資訊，凡事都以理性和邏輯，做為判斷的基礎，很少會被情緒受到影響。

ENTJ指揮官特質3. 重視認同感

相較其他MBTI人格，ENTJ極為重視認同感，是典型的成就導向型人格，做事強烈追求完美主義，對於自己設定的目標，都會努力不懈地去追求，直至達成為止。他們亦會將自己的處事方式，套用在別人身上，希望對方都能維持同等的高標準和效率，這或許會令同事處於高壓的工作環境。

ENTJ｜少女時代成員徐玄在節目中表示自己為ENTJ。(IG@seojuhyun_s)

ENTJ指揮官愛情觀：

對自己高要求的ENTJ，擇偶條件也相對地高，他們希望伴侶能站在平等位置，擁有共同話題，因此非常難動搖到他們的心，除非對方符合他們心目中理想的條件。ENTJ亦重視承諾，認為愛情代表兩人的承諾與責任，一旦開始一段關係，便會全力以赴保持感情穩定，並會履行諾言，不輕言放棄。

如何追求ENTJ？

要打動ENTJ的內心，可在他們面前展現出自信和理性，讓對方知道你目標明確，被你的認真和自信吸引。ENTJ亦歡有智慧和學識的人，因此多質他們進行深度討論，分享觀點和心得，這會吸引他們的注意。

ENTJ指揮官適合的MBTI人格：

ENFP性格活潑開朗、充滿熱情和幻想，正好與ENTJ有著互補的個性，他們亦會尊重和支持ENTJ，而ENTJ也會欣賞ENFP的熱情和創造力，成為最佳拍檔。此外，INTJ和ENTJ同為理性主義者，都注重效率、理性和目標，無論生活哲學或方式都非常接近，能夠理解對方的想法。

ENTJ｜ENTJ非常重視事業上的成就感，會努力為事業設定目標，並付全力去完成。(IG@seojuhyun_s)

ENTJ指揮官事業：

ENTJ非常重視事業上的成就感，會努力為事業設定目標，並付全力去完成。他們亦看重物質回報，認為金錢代表成功和物質回報，因此會努力賺錢，並視其為手段，以獲得更多資源去實現抱負。

由於ENTJ擅長統籌大局和領導團隊，他們適合擔他企業的高階主管職位，亦適合當政治領袖，從政或在政府機構工作。

ENTJ指揮官優點：

1. 有效率、充滿幹勁

2. 有自信、有目標

3. 想法理性、有條理



ENTJ指揮官缺點：

1. 固執、主導

2. 沒耐性

3. 難控制情緒

