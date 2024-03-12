ISTP｜16型人格鑒賞家！性格/愛情優缺點:愛挑戰高難度、外冷內熱

ISTP｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例第13位的「ISTP」（鑒賞家），偏向「男仔頭」個性，擅長操作器械，在女生中是罕有的人格。到底ISTP的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ISTP性格特質1. 手作達人

ISTP對操作類型的東西特別上手，尤其擅長各種手工藝，從木工到汽車維修都能做得很好。ISTP天生熟悉機械，而且有強大的想象力，手藝造詣高深，是群體中的手工達人。

ISTP｜韓團BLACKPINK成員Jisoo今年稍早前重新進行MBTI測試，結果由原來的INFJ轉為ISTP。(IG@sooyaaa__)

ISTP鑒賞家特質2. 神秘撩人的帥哥

個性外冷內熱ISTP，表面上沉默寡言，其實內心隱藏著熱情奔放的一面。ISTP男生予人一種神秘的距離感，令人產生無限遐想，特別吸引浪漫主義者。不過，當他們敞開心扉，卻是幽默感十足，還會惡搞玩笑，展現出反差魅力。

ISTP鑒賞家特質3. 活在當下行動派

相較於空想理論，ISTP重視行動和結果。他們願意花時間在實際的人生體驗中，像玩樂器、旅行探險、極限運動等。這種行動派個性，讓ISTP生活更加精彩多姿。

ISTP｜韓團TWICE成員娜璉曾在節目中進行一次MBTI測試，結果為ISTP。(IG@nayeonyny)

ISTP鑒賞家愛情觀：

ISTP需要具體的愛情觀，會用自己的方式體驗和規劃愛情，並喜歡保留自我空間，即使在愛情中也不願被限制，希望雙方都有各自的空間。ISTP嚮往活在當下，願為心儀的人付出，專注於眼前與戀人在一起的幸福，以共同留下難忘回憶。

如何追求ISTP？

若想要追求ISTP，通常都是向高難度挑戰。可以相約對方進行刺激的活動，如攀石和跳降傘等，以拉近彼此的距離。此外，ISTP重視私人空間，因此適時保持距離，減少熱切的關心，這樣若即若離的做法，可以吸引對方的好奇心。

ISTP｜ISTP不喜歡被框架限制，在事業上會追求刺激，並主動實踐。(IG@sooyaaa__)

ISTP鑒賞家適合的MBTI人格：

外表內斂的ISTP，適合開朗外向的ESFP（表演者）和ESTP（企業家），兩者互補的個性，可激發出ISTP更多內在潛能。此外，這3種人格都熱衷探險、追求刺激，能夠成為彼此的心靈伙伴，共同留下不少深刻回憶。

ISTP鑒賞家事業：

ISTP不喜歡被框架限制，在事業上會追求刺激，並主動實踐。ISTP希望通過工作展現個人才能，以獲取成就感。他們重視當下的工作體驗多於未來規劃。由於消防員需要靈活應變與高超技巧，因此透過工作，可滿足他們冒險和挑戰的慾望，而特技演員更能發揮他們手腳靈活的優勢，以做出更好的表現。

ISTP鑒賞家優點：

1. 樂觀正向

2. 創意實際

3. 即時理性

4. 懂分輕重

5. 輕鬆



ISTP鑒賞家缺點：

1. 固執

2. 不善解人意

3. 三分鐘熱度

4. 不愛負責

5. 喜愛高風險活動

