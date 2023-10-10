時尚高峰2023｜年度時裝盛事5重點一覽 永續起行展現可持續時尚

時尚高峰2023｜踏入10月，又是時尚愛好者、時裝設計師們為所興奮的時刻，除了外國眾春夏時裝週的開啟外，香港特別行政區政府「創意香港」及製衣業訓練局(CITA)主辦的「時尚高峰2023」，亦將於 10 月 11 至 12 日一連兩日於西九文化區戲曲中心舉辦。透過今年主題「永續起行」，展現香港發展可持續時尚的決心，當中匯集了國際高峰會、時裝設計展覽及國際時裝匯演等一連串活動，《01女生》記者即帶大家率先看當中5大重點。



可持續時尚（Green Fashion）成為近年時裝新趨勢，但到底什麼才算得上可持續時尚？其實可持續性包含三大部分：社會（social）、經濟（economic）、環境（environmental），除了一般人非常關注的環保議題之外，公平貿易、勞工狀況、社會責任等均是「可持續時尚」中的一大重要環節！

時尚高峰2023 年度時裝盛事（品牌提供）

時尚高峰2023 5重點率先看

凡預先網上登記參加「時尚高峰(香港) 2023」，可憑於活動會場取得的「時尚高峰(香港) 2023」入場證於2023年10月11日至17日在 香港W 酒店 (W Hong Kong) 3間餐廳，包括︰星宴中餐廳、KITCHEN餐廳 及 WOOBAR，享受八折優惠。

時尚高峰（香港）2023 詳情



日期： 10 月 11 至 12 日（星期三 至 星期四）

時間： 早上9時半到下午6時

地點：西九文化區戲曲中心 九龍尖沙咀柯士甸道西88號

費用：費用全免



時尚高峰2023：重點1. 業界頂流國際高峰會

為了探索可持續時尚的可行性，時尚高峰2023 中將會舉辦合共 8 場專題討論，當中有 30 位以上國際知名業界人士一同探索、研究可持續時尚主題，包括WWF香港分會董事委員會主席 白丹尼先生、智利駐香港及澳門總領事 Osvaldo-Patricio Alvarez-Perez、可持續服裝聯盟 Higg 指數副總裁 Jeremy Lardeau 等人擔任專題演講嘉賓。

時尚高峰2023：重點2+3. 國際時裝匯演+精選設計師時裝展

除了探討可持續時尚主題，會場內亦以主題「永續。傳承。文化」展出來自 6 個不同國家地區的設計師有關可持續時尚的設計。另外，戲曲中心中庭內亦會免費展示超過 20 位設計師及品牌作品。

時尚高峰2023：重點2+3. 國際時裝匯演+精選設計師時裝展（品牌提供）

時尚高峰2023：重點4. 「好好易物」

鼓勵可持續發展並非只單在時裝設計之上，要加以實踐，從行動支持可持續時尚生活才能夠推動一個全面的可持續時尚。大家可以帶上任何願意分享的物品，場內與世界自然基金會 WWF香港分會聯乘設立了「好好易物」攤位，讓大家可以隨意交換、延續物件壽命。

時尚高峰2023：重點5. OUR PLANET 放映會

觀賞時裝匯演、時裝展過後，意猶未盡的話，大家可以移師到西九文化區戲曲中心大劇院。在劇院下午 5 時至 6 時，世界自然基金會（WWF）與會場特別呈獻了OUR PLANET一系列影片，大家可以透過一小時的電影時光，了解更多有關可持續時尚的重要性。