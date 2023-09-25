米蘭時裝周｜張柏芝這造型完全不似43歲！陳法拉、舒淇等穿搭盤點

轉眼間米蘭時裝周經已結束，期間陳法拉、舒淇及惠英紅等女星，都有份出席2024春夏季時裝展，吸引大批港人關注。每逢時裝周，都吸引不少時尚達人到場支持，成為媒體和攝影師的街拍對象，而出席看騷的女星們，更會盛妝打扮，揭示流行的趨勢。以下盤點所有出席米蘭時裝周的香港女星，不知大家喜歡哪位的穿搭造型呢？



米蘭時裝周｜香港女星時尚盤點1. 陳法拉

久未現身活動的陳法拉，日前出席意大利頂奢品牌Brunello Cucinelli的2024春夏時裝展，並以品牌首度推出的網球系列造型，展現出優雅和陽光的氣息。上身以銀色絲質恤衫為基礎，拼接半透紡紗和內搭，看來知性而性感。裙子則選擇帶垂墜感的流蘇中長裙，貼身設計令姣好身材一覽無遺，盡顯溫婉成熟的魅力。

米蘭時裝周｜陳法拉日前出席意大利頂奢品牌Brunello Cucinelli的2024春夏時裝展。(IG@falachenfala & brunellocucinelli_brand)

米蘭時裝周｜香港女星時尚盤點2. 舒淇

近期活躍時尚美妝圈的舒淇，有份出席Bottega Veneta的2024春夏時裝展。與品牌的中性簡約理念不謀而合，舒淇穿上灰色西裝，以俐落的條線及tone on tone的色調層次穿搭，打造出悠閒型格的感覺。整體造型的單品，都以不同的編織和質感，減低沉悶感覺，搭以裸妝展現出舒適隨性的氛圍。

米蘭時裝周｜舒淇有份出席Bottega Veneta的2024春夏時裝展。(Getty Images)

米蘭時裝周｜香港女星時尚盤點3. 張柏芝

擁有精緻和凍齡美貌的張柏芝，於Tom Ford的2024春夏時裝展驚喜現身，以一襲銀色低胸露背貼身開叉裙，配襯艷紅色唇膏和指甲油的點綴，散發精神和艷麗的強大氣場，完全不似43歲！為保持溫暖，她特意披上黑色皮革外套，將型格的魅力發揮極致，感覺經典簡約、歷久不衰。

米蘭時裝周｜張柏芝於Tom Ford的2024春夏時裝展驚喜現身。(品牌提供)

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米蘭時裝周｜香港女星時尚盤點4. 惠英紅

首度獲邀出席米蘭時裝周的惠英紅，以灰色西裝搭超高腰包裙，展現出型格簡練的魅力，跟Prada的型格玩味非常相似。造型重點在於衣領位置，注入多巴胺色調的粉紅，拼接沉穩的啡色，平衡搶眼和低調感覺，打造出活力玩味，較真實年齡看來年輕。

米蘭時裝周｜惠英紅首度獲邀出席米蘭時裝周。(Getty Images)

米蘭時裝周｜香港女星時尚盤點5. 倪晨曦

每逢時裝周都永不缺席的倪晨曦，出席觀看不少時裝騷，包括Fendi、Gucci、Prada、Moschino、TOD’S及D&G等。她的造型分為優雅及玩味兩種風格，以經典的紅色，搭以tone on tone及皺褶打造出優雅知性魅力；亦會使用亮眼的藍色，大膽配搭同色調的藍色眼線，營造Y2K的復古魅力，增添造型的一致性。

米蘭時裝周｜倪晨曦出席觀看不少時裝騷，包括Fendi、Gucci、Prada、Moschino、TOD’S及D&G等。(IG@misselvani)

米蘭時裝周｜香港女星時尚盤點6. Janice Man

文詠珊（Janice Man）與倪晨曦同樣出席Fendi的2024春夏時裝展，以紅色高領針織開叉長裙，搭襯粉紅色藤編Peekaboo手袋，締造出典雅魅力。為減輕甜美感覺，她特意選擇2種截然不同的冷暖紅色調拼接，展現出經典的玩味，而黑色及膝長靴更增添型格氣場，打造甜辣mix的魅力。