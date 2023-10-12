10月粉紅革命喚醒關注乳房健康！7活動：XOVĒ、Estée Lauder義賣

粉紅革命10月｜自2000年起，每年10月香港癌症基金會﹐都會舉辦關注乳癌教育暨籌款活動 -「癌症基金會粉紅革命」，除了是響應國際乳癌關注月外，更期望透過一系列教育及宣傳活動喚醒公眾對乳房健康的關注。自今已有23年，亦越來越多不同類型品牌加入參與，今年亦不例外，《01女生》集合了多個「粉紅革命」的10月活動，大家可以留意一下。



10月粉紅革命望更多女性關注乳房健康

根據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，每14名婦女中有一人有機會在一生中患上乳癌，在2021年全港共有791名女性死於乳癌，佔女性癌症死亡人數的 12.4%，應多關注乳房健康，進行定期檢查。今年香港癌症基金會今年以「乳癌風險，無分大細。時時CHECK住，齊齊參與」為口號，舉辦一連串關注乳癌教育暨籌款活動，亦吸引不少品牌一同參與。

粉紅革命10月活動推薦1. XOVĒ 白松露賦活肌源修護液 HK$585（原價HK$650）

XOVĒ 創辦人馬黎珈而女士，今年獲邀擔任香港癌症基金2023年粉紅大使，致力與香港癌症基金會攜手宣揚至美之源，品牌響應「Women Support Women」的宗旨，由即日起至10月31日期間，每售出一瓶白松露賦活肌源修護液100ml ，將會捐出$50收益予香港癌症基金會，為乳癌患者送上美麗祝福及鼓勵。

粉紅革命10月活動推薦1. XOVĒ 白松露賦活肌源修護液 HK$585（原價HK$650）（品牌提供）

XOVĒ 創辦人馬黎珈而女士，今年獲邀擔任香港癌症基金2023年粉紅大使（品牌提供）

粉紅革命10月活動推薦2. 雪花秀 「THE ULTIMATE YOU」期間限定活動及慈善義賣

韓國殿堂級護膚品牌雪花秀攜手「癌症資訊網慈善基金」及兩間全球知名藥業「英國阿斯利康」、「日本第一三共」，共同呈獻「THE ULTIMATE YOU」期間限定活動及慈善義賣，由即日至10月31日，每當購買「THE ULTIMATE S產品」，雪花秀將慷慨贈送一瓶皇牌「First Care Activating Serum 第6代潤燥再生精華60ml」給那些正在面對乳癌挑戰的女士。與此同時，「英國阿斯利康藥廠」及「日本第一三共」承諾將捐贈相等的金額給「癌症資訊網慈善基金」。

粉紅革命10月活動推薦2. 雪花秀 「THE ULTIMATE YOU」期間限定活動及慈善義賣（雪花秀）

粉紅革命10月活動推薦3. Estée Lauder 推出限量粉紅絲帶產品義賣

雅詩蘭黛（Estée Lauder）集團（香港）致力透過「乳癌防治運動」喚起大眾對乳健教育的意識和關注，為乳癌患者及社區提供支援，共同建立沒有乳癌的世界。今年以「團結美麗力量，建立沒有乳癌的世界」為本年度活動主題，由即日起推出限量粉紅絲帶產品義賣，參與品牌包括Bobbi Brown、Clinique、Estée Lauder、Jo Malone London、La Mer及Origins。所有粉紅產品的收益將撥捐香港乳癌基金會及香港遺傳性乳癌家族資料庫，為婦女提供免費乳健檢查，並為乳癌患者、復康者及其家庭提供所需的支援服務。

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粉紅革命10月活動推薦4. ZENITH Chronomaster Sport Pink腕錶 $90,300

腕錶象徵權力，同時可發放正能量，宣揚關愛精神。ZENITH標誌性Chronomaster Sport腕錶，日前推出限量500枚款式，以矚目的粉紅色錶盤，配合精鋼，締造出甜美優雅的氛圍。腕錶的部分銷售收益，將會撥捐Susan G. Komen基金會，以支持國際關注乳癌月，並為腕錶賦予意義，如行政總裁Julien Tornare表示，「很高興看到它成為宣傳乳癌防治和提高意識的媒介。」

（品牌提供）

粉紅革命10月活動推薦5. 內衣品牌Wacoal 「Pink Ribbon Act」

Wacoal香港自2004年起，每年10月份舉行「Pink Ribbon Act」活動，期望透過活動提高女性對乳癌的意識和乳房健康的關注。今年以「用愛延續美」為年度主題，品牌與「香港專科」合作，以優惠及資助等實際行動，鼓勵逾30萬名女性會員進行乳房健康檢查。此外，Wacoal更會將10月份的部份銷售收益撥捐香港乳癌基金會，支持該會持續為女性乳房健康所做的長期服務和倡導工作。

（品牌提供）

粉紅革命10月活動推薦6. Morton’s the Steakhouse 推出限定玫瑰粉色Pink Love雞尾酒

Morton’s the Steakhouse於10月期間呈獻限定玫瑰粉色Pink Love雞尾酒，雞尾酒以龍舌蘭酒作基調，加入杏仁甜酒和意大利氣泡酒，配搭清爽檸檬汁及士多啤梨點綴，杏仁香和果香巧妙平衡龍舌蘭酒強烈的口感，入口夾雜清爽碳酸氣泡，層次感豐富。在享受美妙的雞尾酒，同時也能做善事，在推廣期內每售出一杯 Pink Love，品牌將捐出港幣10元予香港乳癌基金會，以支持基金會及為喚醒大眾對乳癌的關注出一分力。

（品牌提供）

粉紅革命10月活動推薦7. 香港康得思酒店川水療中心支持國際乳癌關注月

為響應及支持10月的「國際乳癌關注月」，香港康得思酒店的「川」水療中心為了提高大家對乳癌和乳房健康的認識，凡在2023年10月內惠顧60分鐘豐盈養胸按摩療程的賓客，可享額外專屬禮遇，包括：免費15分鐘的頭部穴位按摩、免費享用由TEA CHÂTEAU提供的「茯苓養生茶」一杯以及Vagheggi護理產品85折優惠，望藉此喚醒大眾對乳房健康的關注及認識女性乳房健康問題。