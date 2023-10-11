SOGO崇光感謝祭2023｜官網預購優惠率先看：護膚香水套裝低至41折

【SOGO崇光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week 2023】SOGO今年感謝祭將於10月13日展開，不少品牌都紛紛第一輪超抵優惠，《01女生》率先為大家集合了今年不能錯過的eStore以及預購日優惠，大家記得收藏文章，我們會持續更新各品牌最抵優惠！



【SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023優惠合集(持續更新)

SOGO Thankful Week2023崇光感謝祭時間

SOGO Thankful Week2023崇光感謝祭一如以往，會分成eStore網店及實體店進行優惠活動，崇光eStore網店將於10月13日開展，而實體店優惠活動則於10月27日開鑼，大家要記得以下日期，萬勿錯過各大優惠活動！

崇光eStore：2023年10月13日至11月26日

SOGO eStore網店獨家預購：2023年月10月18日至10月24日

SOGO實體店 Part1﹕2023年10月27日至 11月12日

SOGO實體店 Part2﹕2023年11月13日至11月26日



SOGO崇光感謝祭2023 優惠1. fresh VIP預購日限定套裝 紅茶酵素抗氧精華水套裝HK$1,020 (價值HK$2,110)

VIP預購日：2023年10月18日至10月24日

VIP預購地點：崇光銅鑼灣店 21/F 崇光宴會廳



fresh於VIP預購日帶來一系列獨家驚喜套裝及禮遇，其中紅茶酵素抗氧精華水套裝，低至半價，套裝包括買紅茶酵素抗氧精華水250ml、紅茶酵素抗氧精華水 150ml、大豆卸妝潔面乳150ml以及限量版隨身噴霧瓶。而且於VIP預購期間購買購買任何產品，還可獲得古源白鑽松露修復面膜15ml，如果是會員購買任何產品可專享雙倍積分，絕不能錯過預購日！

SOGO崇光感謝祭2023 優惠1. fresh VIP預購日限定套裝 紅茶酵素抗氧精華水套裝HK$1,020 (價值HK$2,110)

SOGO崇光感謝祭2023 優惠2. ORLANE皇牌B21全效活膚液套裝 HK$750 (總值: HK$1,808)

ORLANE於SOGO網店率先推出皇牌B21全效活膚液套裝優惠，套裝包括B21活膚液 120ml、B21全效修護液7.5ml以及B21全效面霜9ml，非常划算！ORLANE的產品揉合獨有專利「重設肌齡複合物®」及「淡鳶尾花幹細胞」成分，延長細胞周期，延緩衰老、刺激SIRT3 蛋白增生，重塑緊緻，而B21活膚液更特別添加「水潤植物萃取精華」，可即時軟化角質，締造柔軟水潤肌膚。

SOGO崇光感謝祭2023 優惠2. ORLANE皇牌B21全效活膚液套裝 HK$750 (總值: HK$1,808) （品牌提供）

SOGO崇光感謝祭2023 優惠3. ANNA SUI SUNDAE Pretty Pink化妝袋組合 HK$520 (原價：HK$ 640)

人氣香水品牌ANNA SUI於這次SOGO崇光感謝祭中，亦推出了多個優惠香水套裝，其中這個SUNDAE Pretty Pink化妝袋組合，一套就包括了SUNDAE Pretty Pink 50ml香水連化裝袋，以及SUNDAE Pretty Pink迷你香水5ml﹐方便隨時補香水。Anna Sui Sundae Pretty Pink淡香水是柑橘水果調，是香甜怡人的香水。

SOGO崇光感謝祭2023 優惠3. ANNA SUI SUNDAE Pretty Pink化妝袋組合 HK$520 (原價：HK$ 640)（品牌提供）

SOGO崇光感謝祭2023 優惠4. FURLA AUTENTICA EDP 50ml 香水套裝 HKD480 （原價：HK$890）

深受不少女士喜愛的FURLA，亦於10月13日在SOGO eStore優先發售，低班53折的AUTENTICA EDP 50ml 香水套裝，包括了AUTENTICA EDP 50ml、INCANTEVOLE EDP體驗裝 2ml 5支、身體潤膚露75ml以及精美手提袋，香水迷不能錯過！