聖誕禮物推薦｜帝王級ASHOKA®鑽飾美學　為聖誕添上浪漫詩意

聖誕將至，為自己及愛侶送上一份象徵永恆、真摯的鑽飾，必定能讓氣氛更幸福甜蜜。ASHOKA® Diamond Breeze 海藍寶系列，採用不同層次藍色的海藍寶及藍寶石，配上奪目閃耀的ASHOKA®主鑽，無比閃爍。戴上後，能在不經意間彰顯高貴優雅氣質，令你的聖誕造型更與別不同，羨煞旁人。



傳世美鑽ASHOKA®的故事

1999年面世的ASHOKA®美鑽 (品牌提供)

故事要由公元前273年的印度說起，當時印度君主Ashoka Maurya深受子民愛戴，在他帶領下人民過著和平又繁榮的生活。為了向這位帝王致敬，一顆由南印度Golconda出產及切割，重41.37克拉、D色無瑕的閃爍巨鑽，傳承帝王之名，故命名為Ashoka。

鑽石界花式切割之父 William Goldberg，被這顆充滿帝王風範的稀世美鑽深深打動，同時成功啟發他的創作靈感，鑽研出獨一無二的長邊枕形切割方式，ASHOKA®美鑽亦於1999年面世。其震懾眼球的王者光芒，亦深受世界各地知名人士、鑑賞家及收藏家的喜愛。

鑽石界花式切割巔峰之作：極罕鑽胚 專利切割

ASHOKA®美鑽是鑽石界花式切割的巔峰之作 (品牌提供)

被譽為帝王級美鑽的ASHOKA®鑽石，不論是外形、閃爍度、罕有性亦是最頂級的級數。ASHOKA®鑽石擁有古典的長邊枕形切割，無論闊度、深度的比例亦更為理想，視覺上比相同重量的綠柱方形鑽石大達30%。

頂尖級別的美鑽當然要配上獨特切割，ASHOKA®鑽石採用專利62琢面，修長線條配以流線形圓角，能完美地反射光線，將華麗璀璨的氣派發揮至極致。

世上只有少於1%的鑽胚能符合打造為ASHOKA®鑽石的標準，而每顆鑽石均以人手打磨。以1卡為例，大約需以6個月才能完成，是一般鑽石的五倍，而每年1克拉或以上的產量更只有約1,000顆，極為珍罕。

編輯專業推介：Breeze海藍寶系列

ASHOKA® Breeze海藍寶系列 (陳葦慈 攝)

趁著白色聖誕，戴上全新Breeze海藍寶系列，綻放屬於你的原生光芒。系列以象徵寧靜療癒的海藍寶石，配上有「天國寶石」之稱的藍寶石及珍罕的ASHOKA®主鑽，靈動璀璨，閃耀出典雅大氣的王者風範。

18K白色黃金海藍寶藍寶石鑽石頸鍊 (HK$24,168 起)

頸鍊中間為ASHOKA®主鑽，兩旁配以不同深淺的海藍寶及藍寶石。精緻藍色加上閃耀鑽石，散發出高貴大方之感。

18K白色黃金海藍寶藍寶石鑽石戒指 (HK18,068 起)

戒指主石為ASHOKA®主鑽，搭配海藍寶及藍寶石，無論是單獨佩戴，或是疊戴，一樣閃耀奪目。

18K白色黃金海藍寶藍寶石鑽石手鐲 (HK$50,126 起)

以一圈小鑽包圍ASHOKA®主鑽，更能突顯主石的細緻光芒。同時，將海藍寶及藍寶石細意點綴在主鑽旁，完美地散發你的典雅大氣。

了解更多ASHOKA® Diamond︰https://bit.ly/ASHOKA-Diamond-2023

ASHOKA®銷售點︰MaBelle全線門市