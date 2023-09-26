週年紀念送上鑽石增添儀式感　人氣熱賣The Leo Diamond鑽飾推介

不論拍拖、結婚時間長短，若要延續愛情保鮮期，除付出心機時間外，適時的儀式感、幸福感亦是必備。在每個週年紀念或浪漫節日，為對方揀選鑽飾，既能代表永恆愛情、堅定忠貞承諾，亦是紀念彼此一路相伴至今的好選擇。近年人氣度極高的The Leo Diamond鑽飾，憑著保證天然鑽石、高閃爍度、國際專業認證等傲人之處，火速成為熱門首飾品牌。以下為你推介入門級別性價比高、最經典保值款式。記得參加「換鑽升卡」計劃，每年為愛侶換購更大、更閃爍的鑽飾。



保值以外 4大值得入手鑽飾原因

每顆The Leo Diamond均由累積逾20年經驗和技術的鑽石工藝師全人手打磨，製造過程細密精準，鑽飾彰顯出非凡閃爍。(葉思雅攝)

1) 保證絕對天然

天然鑽石經過大自然數十億年孕育，是最稀有珍貴的瑰寶之一。每顆鑽石在形成過程中，都必須在地底深處承受極端高溫高壓，鑽石的渾然天成亦著象徵愛侶之間經歷重重難關，最後修成正果的美好寓意。天然鑽石的光芒均獨一無二，其堅硬度更代表堅定不移的信念、一生一世的承諾。因此，歷盡時間與自然淬鍊而成的天然鑽石，包含著永恆不變、「你是唯一」的存在及情感價值，是求婚結婚、紀念日禮物的不二之選。

2) 專利82琢面切割 比一般圓鑽更閃更白

為愛侶揀選鑽飾，當然要入手又閃又火的天然鑽石，才可銘記你們真摰的愛與承諾。一般而言，一般圓鑽只有58琢面切割。而The Leo Diamond每顆鑽石擁有專利82琢面切割，比一般圓鑽多出24琢面，讓每顆美鑽綻放極致的光芒。

衡量鑽石顏色時，大家都會按照國際標準分級，成色等級由D(透明無色)至Z(黃色)。「D色」代表鑽石完全透明，不含任何顏色，全球產量少於0.5%，是最稀有最完美的鑽石級別。The Leo Diamond皇牌系列D Series以最頂級「D」色為整個系列主鑽，更閃更白之餘，亦更罕有。

購買有專業機構鑒定認證的天然鑽石，既是重要依據，亦是一份安心保障。每顆The Leo Diamond均有美國最具權威性的GemEx光學證書及 International Gemological Institute (IGI)所發出之鑽石4C證書，獲得國際專業認證，品質保障度極高！

3) 「換鑽升卡」市場價回收 輕鬆慳錢換新鑽飾

「換鑽升卡」服務，大家可以補付差額，換更大的全新鑽飾。(圖片由品牌提供)

The Leo Diamond首創全港獨有「換鑽升卡」服務，以市場價格回購當時的品牌鑽石，只需在購買新鑽飾時補付差額，即可換購更大更閃亮的全新鑽飾。在入手第一顆The Leo Diamond後，你就可以隨著時間心意為美鑽增值。不論吊墜、耳環、戒指、或手鏈都可以Upgrade，逐步實現卡裝鑽石夢想。長遠而言，無論為珍愛之人或鑽飾愛好者為自己挑選禮物，都可以節省不少，入手璀璨巨鑽不是夢！

4) 小資女高輕奢入門必備

近年流行休閒時尚與優雅兼備的輕珠寶單品，The Leo Diamond鑽飾亦設有多款設計選擇，包括簡約大方的經典款、代表幸福愛情的玫瑰花系列、字母及圍鑽款式等，入門款約四位數字便有交易，門檻並不算太高，但同樣能彰顯低調氣質感。【立即探索更多精選鑽飾】

6大必買For Him/For Her 經典鑽飾

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