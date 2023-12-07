聖誕禮物推薦｜女士最想收的禮物 The Leo Diamond鑽飾閃爍易襯

聖誕節快到了！相信不少男士都會貼心地為另一半準備聖誕禮物，讓對方開心過一個甜蜜又浪漫的聖誕。不過禮物種類繁多，男士們或多或少都會感到傷腦筋，不知如何入手。《01女生》為你出謀獻策，精心推介人氣度、CP值及保值程度同樣極高的The Leo Diamond鑽飾款式。當中D Series系列每一款都是珍貴又閃爍，正如她在你心中都是獨一無二的瑰寶、唯一的存在。



3大原因必揀D Series鑽飾作為聖誕禮物

1) 百搭易襯 出場率100%

10個女士有9個都是鑽飾愛好者，每天總會戴著1-2件鑽飾，搭配衣物增添風格之餘，亦是一種獲得安全感的表現。D Series 設計精巧，款式多樣，當中包括代表簡約大方的經典款、圍鑽款式、單隻耳環等等。既可在上班穿正裝時單獨佩戴鑽飾，低調地呈現氣質，亦可在休閒約會時隨心疊搭，展現個人時尚風格。

而最重要的是，天然鑽石代表永恆不變、一生一世的承諾，讓她經常帶在身上，就如你給予她無限安全感，成為她一生的依靠，時時刻刻都守護著你們的愛情。【立即探索更多精選鑽飾】

2) 鑽光閃爍 比一般圓鑽更閃更白

年尾多派對，少不了拍照留念，想讓另一半閃亮全場成為最矚目的女皇，必須要有The Leo Diamond D Series的加持。平日大家所見的一般圓鑽只有58琢面切割，而The Leo Diamond每顆鑽石擁有專利82琢面切割，比一般圓鑽多出24琢面，明顯更閃！

貴為王者級別的D Series系列，以最頂級「D」色天然鑽石鑲嵌，鑽飾設計精緻高雅。佩戴後，在舉手投足之間都能彰顯出非凡閃爍，完美點綴整體造型，耀眼自信出席每一個場合。

每顆The Leo Diamond均有美國最具權威性的GemEx光學證書及 International Gemological Institute (IGI)所發出之鑽石4C證書，獲得國際專業認證，品質保障度極高！

3) 罕有珍貴如她 地位無人能及

每顆The Leo Diamond 均由累積逾20年經驗和技術的鑽石工藝師全人手打磨，製造過程細密精準。(品牌提供)

眾所周知，鑽石成色等級由D(透明無色)至Z(黃色)。D級是最高級別，代表鑽石透明無色，亦最為閃爍，全球產量少於0.5%。The Leo Diamond皇牌系列D Series正正就以「D」色為整個系列主鑽，將天然鑽石的純粹煥白盡現大家眼前。另一半收到後，必定愛不釋手，更能充分地表示你對她的重視。

編輯推介必買經典鑽飾

The Leo Diamond D Series 18K 白色黃金天然鑽石手鏈 (左) 、18K 白色黃金天然鑽石吊墜 (右) 。(陳葦慈 攝)

今個聖誕，The Leo Diamond 首次推出D Series 特別優惠，將D Series 年度最熱賣的款式，以最優惠的價錢讓您送上閃耀佳禮，讓她感受最真摰、最純粹的驚喜。特別推介2大皇牌鑽飾：The Leo Diamond D Series 18K 白色黃金天然鑽石手鏈及18K 白色黃金天然鑽石吊墜。低調精緻之餘，亦可做出多層次的搭配，絕對是提升穿搭質感的必備鑽飾。「D 」色罕有鑽光，更可為聖誕造型增添額外光彩，點綴每一個浪漫瞬間。

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The Leo Diamond銷售點︰MaBelle全線門市