手袋投資｜本港第一人做日本中古袋連線　達人解構4大必升值袋款

早年大家都受疫情影響不能「回鄉」，網購更成為消費新趨勢。當時從事空姐工作的Iris毅然轉型，「膽粗粗」嘗試先為身邊朋友做日本在地連線代購日用品，其後更成為本港第一位推出日本中古袋連線直播代購的人。

《01女生》有幸邀請到日本中古品達人Iris為大家解構買中古袋4大迷思，更會親授購買貼士，當中包括：Chanel升值袋款推介、分辨中古手袋真偽及手袋保養護理等。小資女們想趁年尾買名牌手袋好好慰勞自己，不妨嘗試從日本Vintage中古品著手，說不定有意想不到的驚喜！



由空姐轉型開網店 將喜好變成工作

Iris將網購興趣變為新事業，閒時喜歡和客人分享入手中古手袋的心得。(陳葦慈 攝)

過去3年受到疫情持續影響，導致市道不景、失業率攀升，航空行業更是首當其衝。當時任職空姐的Iris，受疫情打擊被迫成為失業大軍一份子，歷盡人生低潮，對就業前景更感到矛盾和迷茫。

不過，生性樂觀的Iris認為失業並非絕路，與其自怨自艾，倒不如趁著休息的日子調整自己思緒，由「天上沒有腳的雀仔」，回到地上腳踏實地重新開始。自稱自己是「購物狂」的Iris對復古時尚情有獨鍾，極為欣賞Vintage手袋經歷歲月沉澱後，仍然不滅風采、歷久彌新，充滿古典優雅韻味。正如人生一樣，需要經歷一些艱苦洗禮，才會添上與別不同的魅力，知道自己需要甚麼「Be a Better Me」。

Iris從中古手袋中獲得啟發，於是決定將熱愛網購的興趣變成新的事業。近年盛行永續時尚理念，加上復古風再次興起，Iris希望更多人認識可持續性時尚，延續二手名牌手袋、飾物的生命。因此，她成立ILuxury & Vintage中古名牌袋店舖，更提供寄賣服務，價錢由賣家決定，不成功不收費。除鼓勵更多人留意中古市場之外，最重要是幫助更多人為曾經心愛的名牌物品創造更大價值。為確保店內流通產品均為100%正品，ILuxury & Vintage除持有中古品購買認證之外，Iris更堅持每月親身飛往日本採購，同時修讀奢侈品鑑定課程並成功取得鑑定資格，品質絕對有信心保證。

拆解中古手袋迷思：中古袋年份越舊越值錢?

Iris指，由於日本人愛整潔而且悉心打理物品，所以日本中古品保存得相當好，某些中古品幾乎沒有任何使用痕跡。 (陳葦慈 攝)

近年不少人都開始加入 Vintage手袋的行列，款式特別之餘，亦不怕在街上和別人「撞款」。有些名牌的經典款式具有收藏價值及升值潛力，在二手市場上仍然有價有市，一袋難求。Iris亦貼心地為中古迷釐清以下揀選Vintage珍品的迷思，不論是投資新手或是自用，都需要留意！

揀選中古手袋迷思｜1.決定升值潛力的準則

中古Chanel手袋的Logo刻印都是24K鍍金。 (陳葦慈 攝)

Iris指中古手袋的升值潛力取決於手袋款式、保存下來的成色、刻印等。以Chanel為例，手袋Logo上的刻印都是含金量較高的24K鍍金，而近代款含金量未必這麼高。而近年深受港人喜愛的Celine，亦推出不少大熱款式，當中不同顏色或系列都會有一定的罕有度及升值潛力。

揀選中古手袋迷思｜2.Chanel必升值袋款有哪些?

Chanel貴為每個女士的Wish list首位，有機會購買的話，當然要入手一些保值又能升值的款式。例如：Chanel Hilton袋上有標誌性的雙C logo搭配金幣，加上容量大又間隔實用，通勤必備；已故王妃戴安娜曾多次在公開場合使用Chanel Diana 手袋，由於現時已停產，自然成為時尚界經典指標；Vanity Case潮流回歸，順勢令輕便可愛的Chanel盒子成為大熱；Chanel Classic是中古至近代都不可缺少的款式，稀有皮或雙錬款更是買少見少，絕對是「買到賺到」。

揀選中古手袋迷思｜3.真假如何分辨?

大家都知道分辨Chanel手袋的真假，可以靠鐳射碼貼設計、流水碼特徵、生產卡等方法。Iris就提醒，由於1986 年前的Chanel沒有鐳射貼，所以不一定是假貨。如購買時情況許可的話，大家可以用手輕摸手袋，感受中古工匠的專業手工和手袋的實在質感。

揀選中古手袋迷思｜4.如何保養護理?

Iris提醒大家在使用潤膚液、酒精時，避免接觸到手袋。 (陳葦慈 攝)

Iris建議購買後，保持手袋使用率，或適當時候拿出來存放在通風處。切忌放在衣櫃閑置，會令手袋變形之餘，更有機會因溫度不適合而令皮革發霉。另外，如果Vintage手袋接觸到酒精、潤膚液等污漬後，更需要適當地處理。一般而言，可以先用普通毛巾稍作清潔。如污漬面積太大又頑固，請找專業人士代為修復處理，不建議使用市面上任何清潔液。

日本中古品達人Iris：尋寶是可遇不可求

Iris表示，以自己多年採購中古袋經驗而言，不建議盲目追求升值款，應該隨心所愛。如果遇上一個合眼緣、真正喜歡的中古手袋，不妨買來收藏。因為錯過後，未必可以再重遇。而大家在揀選手袋的時候，不要太介懷配件是否齊全、好與壞，因為「包包才是主角」。而最重要的是，真正欣賞中古品的人，某程度上需要接受Vintage珍品的年代，有時候款式越舊反而越罕有，越有收藏價值。

【01女生送禮】Dior中古頸鏈

禮品：中古Dior頸鏈 (價值HK$1200)

名額：1個

活動日期：12月12日至12月18日

公佈日期：12月19日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到名額1個！

【01女生加碼送禮】Chanel 毛巾袋 (價值HK$3280)

Chanel 毛巾袋 (價值HK$3280) (陳葦慈 攝)

名額：2個

活動日期及時間：12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。