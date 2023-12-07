Louis Vuitton經典元素幻化時尚打卡聖誕樹 吉祥物Vivienne超可愛

Louis Vuitton｜Louis Vuitton剛結束於香港的首次男裝時裝展，當日相當星光熠熠，雲集多達80名國際與本地巨星。自Pharrell Williams 成為LV 的男裝創意總監，引來不少熱議。正值冬日佳節，Louis Vuitton 推出冬日旅行，全新的Flight Mode 系列與具冬日療癒感的 LV Ski 滑雪系列。今年雖沒有推出聖誕限定系列，不過Louis Vuitton 亦與不同地點攜手合作，以經典元素打造了出時尚打卡聖誕樹！



普羅大眾只能透過門市、官網上新品服飾，才能夠接觸到Louis Vuitton 嗎？非也！踏入12月，冬日氣氛濃厚，想加強節日氣氛，就更加需要與聖誕裝置打卡一番，不想錯過的話，就要留意《01女生》以下集結的Louis Vuitton 聖誕樹裝置。

聖誕好去處：1. Louis Vuitton COLORMANIA 聖誕樹

錯過了Louis Vuitton 於假星光大道所舉辦的男裝時裝展？除了網上重溫盛況外，今年香港瑰麗酒店（Rosewood）亦與 Louis Vuitton攜手合作，特別設計出香港瑰麗酒店的聖誕樹，當中以品牌最新的Colormania皮具手提行李箱系列，砌出彩虹繽紛色彩的另類聖誕樹。

聖誕好去處：1. Louis Vuitton COLORMANIA 聖誕樹（香港瑰麗酒店）

Colormania 行李箱為慶祝佳節而設，以鮮豔色彩的奪目設計，展示旅行元素。這款特別的聖誕樹，將與大家一起共度瑰麗佳節，譜寫難忘節日回憶。

超可愛LV 吉祥物Vivienne（香港瑰麗酒店）

聖誕好去處：1. Louis Vuitton COLORMANIA 聖誕樹



地址：香港瑰麗酒店二樓大堂

時間：即日起至2023年12月31日



聖誕好去處：2. 台北SOGO復興館 10公尺聖誕樹

聖誕節當然少不免與聖誕樹合照，新式的聖誕樹若然未能滿足你所需，這個費時三個月打造10公尺高、6公尺寬的LV聖誕樹，絕對能夠拿下你的歡心！

聖誕好去處：2. 台北SOGO復興館 10公尺聖誕樹（SOGO）

作為台灣首個LV聖誕樹，當中以1180件聖誕裝置堆疊28層而成，款款都是品牌經典，由Monogram圖案、吉祥物Vivienne、LV Twist標誌、Alma和Speedy手袋、Trunk硬箱等一一幻化成小巧的裝飾細節。

聖誕好去處：2. 台北SOGO復興館 10公尺聖誕樹



地址：台北SOGO百貨復興館門口

時間：即日起至2024年1月3日



聖誕好去處：3. 倫敦 Claridge’s 酒店聖誕樹

相信時裝愛好者們，都對倫敦這間頂級奢華的酒店『 Claridge’s』並不陌生， Claridge’s作為倫敦五星級酒店，由1812 年落成，歷史久遠，至今已擁有 211 年歷史。而每年Claridge’s 的聖誕樹都引起不少話題，因為不同品牌設計師都曾為酒店設計聖誕樹，包括老佛爺 Karl Lagerfeld、代表 Dior 的 John Galliano 和 Kim Jones、代表Burberry 的 Christopher Bailey、Dolce & Gabbana等。

聖誕好去處：3. 倫敦 Claridge’s 酒店聖誕樹（IG＠claridgeshotel）

今年Claridge’s 則與Louis Vuitton 聯手合作，以放大的品牌經典行李硬箱作基底，加以多個銀色行李箱，組合出吸睛的聖誕樹，若然準備到英國外遊的女生就更加不容錯過！

聖誕好去處：3. 倫敦 Claridge’s 酒店聖誕樹（IG＠claridgeshotel）

聖誕好去處：3. 倫敦 Claridge’s 酒店聖誕樹



地址：英國倫敦西敏市 梅費爾布魯克和戴維斯街路口

