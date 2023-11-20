聖誕工作坊2023｜9大情侶/親子/閨密必去！附獨家推廣碼享折上9折

聖誕工作坊2023｜將要聖誕節，周圍逐漸感受到節日氣息，除了在聖誕好去處打卡，也可與情侶、親子或好姊妹，一起參與工作坊，將製成品互送對方，為節日增添浪漫的意義。若不知聖誕節如何度過，以下推薦8大聖誕工作坊，讓大家能夠體驗療癒的一刻。



此外，現時於《01空間》訂購工作坊，可享有優惠，即日起至12月25日，只要輸入推廣碼【XMASDIY23】，指定工作坊更享折上9折，而11月23日更開放1折快閃套票，絕不容錯過！



聖誕工作坊2023推薦1. 香港珍珠養殖協會 珍珠首飾工作坊

購買方法：01空間

今年流行珍珠飾品，為造型提升華麗優雅感覺，同時不會過於高調。若然自己動手製作珍珠首飾的話，不僅能加深認識珍珠，亦倍添意義。珍珠首飾工作坊會有專家指導，講解香港珍珠歷史和現況，亦可以親自開蚌尋珠，並製作屬於自己的珍珠首飾。

聖誕工作坊2023推薦｜珍珠首飾工作坊

單人票價原為HK$780，經《01空間》訂購，可享85折優惠，即HK$663，再輸入9折推廣碼，可以HK$596.7購買，約為原價的77折。



二人同行票價原為HK$1,640，經《01空間》訂購，可享8折優惠，即HK$1,309，再輸入9折推廣碼，可以HK$1,178.1購買，約為原價的72折。



此外，年齡介乎4至11歲的小童，可享有親子優惠。



聖誕工作坊2023推薦｜珍珠首飾工作坊 (01空間提供)

聖誕工作坊2023｜若然自己動手製作珍珠首飾的話，不僅能加深認識珍珠，亦倍添意義。 (01空間提供)

聖誕工作坊2023推薦2. Cinesina Studio 威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊

購買方法：01空間

以柔和舒適色彩繪製出自然的圖案，威尼斯玻璃彩繪深受歡迎。因此不妨體驗一下過程，對這種逾數百年的傳統工藝，有更深入的瞭解。工作坊教授充滿聖誕氣氛的圖案繪製，搭以玻璃球吊飾，掛在門柄或聖誕樹上，倍添節日氣氛。

聖誕工作坊2023推薦｜威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊

單人票價原為HK$450，經《01空間》訂購，可享86折優惠，即HK$389，再輸入9折推廣碼，可以HK$350.1購買，約為原價的78折。



二人同行票價原為HK$900，經《01空間》訂購，可享82折優惠，即HK$738，再輸入9折推廣碼，可以HK$664.2購買，約為原價的74折。



聖誕工作坊2023推薦｜威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊 (01空間提供)

聖誕工作坊2023推薦3. MINILARGE 熊仔擴香石夢幻杯工作坊

購買方法：01空間

相信不少女生都喜愛可愛小熊，若結合夢幻的香氣和玻璃罩，定會令人印象深刻。MINILARGE 提供多個聖誕工作坊，特別推薦熊仔擴香石夢幻杯，可放在枱上作擺設，間中飄來陣陣療癒香味，助人放鬆精神。

聖誕工作坊2023推薦｜熊仔擴香石夢幻杯工作坊

單人票價原為HK$380，經《01空間》訂購，可享89折優惠，即HK$340，再輸入9折推廣碼，可以HK$306購買，約為原價的81折。



二人同行票價原為HK$760，經《01空間》訂購，可享87折優惠，即HK$660，再輸入9折推廣碼，可以HK$594購買，約為原價的78折。



聖誕工作坊2023推薦｜熊仔擴香石夢幻杯工作坊 (01空間提供)

聖誕工作坊2023推薦4. 慢覓陳皮 紙雕聖誕水晶球工作坊

購買方法：01空間

細緻的紙藝，愈引人想要體驗。水晶有著多層次的立體擺設，外觀更加吸引。而在工作坊中，導師會提供聖誕的紙雕配件，讓大家利用夜光沙、閃粉和閃石星星等，製作出浪漫的冬日背景，打造獨一無二的紙雕裝飾。

聖誕工作坊2023推薦｜紙雕聖誕水晶球工作坊

單人票價原為HK$560，經《01空間》輸入9折推廣碼，可以HK$504購買。



二人同行票價原為HK$1,120，經《01空間》訂購，可享75折優惠，即HK$840，再輸入9折推廣碼，可以HK$756購買，約為原價的68折。



聖誕工作坊2023推薦｜紙雕聖誕水晶球工作坊 (01空間提供)

聖誕工作坊2023推薦5. 斤両私房教煮 斤両星級教煮班

購買方法：01空間

聖誕最受歡迎的工作坊，相信便是煮食相關的課堂，可以嘗到美食之餘，亦能分享給好友或情人，一同感受喜悅。斤両星級教煮班由創辦人張東正親自教授，曾任職富臨飯店阿一鮑魚，在炮製鮑蔘膠海味方面，有著豐厚經驗。這次工作坊分別會製作6道菜式，並在不同日子進行。

聖誕工作坊2023推薦｜斤両星級教煮班

單人票價原為HK$1,288，經《01空間》訂購，可享95折優惠，即HK$1,224，再輸入9折推廣碼，可以HK$1,101.6購買，約為原價的86折。



聖誕工作坊2023推薦｜紙雕聖誕水晶球工作坊 (01空間提供)

聖誕工作坊2023推薦6. Bonart 聖誕樹工作坊

購買方法：01空間

若想簡單為聖誕節添氣氛，一棵可愛的聖誕樹再適合不過。Bonart提供聖誕樹工作坊，設有30厘米高聖誕樹，大家可以隨心飾上果子和絲帶等吊飾，讓製成品更具繽紛活力感覺。聖誕樹枝葉濃密，有著更多的層次感，擺放出來展現出高級感。

聖誕工作坊2023推薦｜聖誕樹工作坊

單人票價原為HK$1,480，經《01空間》訂購，可享9折優惠，即HK$1,332，再輸入9折推廣碼，可以HK$1,198.8購買，約為原價的81折。



聖誕工作坊2023推薦｜聖誕樹工作坊 (01空間提供)

聖誕工作坊2023推薦7. Eden cafe 聖誕節烘培班 —— 聖誕朱古力蛋糕

購買方法：01空間

聖誕節令人聯想到傳統的樹頭蛋糕。Eden Cafe推出聖誕朱古力蛋糕製作班，在2.5小時的課程中，可從打蛋做起，最後更由自己飾上食物擺設，為蛋糕添上深層意義，同時在製作期間，亦能舒解壓力，讓心情放鬆。此外，工作坊亦設聖誕曲奇班。

聖誕工作坊2023推薦｜聖誕節烘培班 —— 聖誕朱古力蛋糕

二人同行票價原為HK$1,200，經《01空間》訂購，可享65折優惠，即HK$780，再輸入9折推廣碼，可以HK$702購買，約為原價的59折。



親子票價原為HK$700，經《01空間》訂購，可享65折優惠，即HK$455，再輸入9折推廣碼，可以HK$409.5購買，約為原價的59折。



聖誕工作坊2023推薦｜聖誕節烘培班 —— 聖誕朱古力蛋糕 (01空間提供)

聖誕工作坊2023推薦8. 新東方廚藝 聖誕火雞二人同行

購買方法：01空間

食火雞是聖誕節的傳統儀式，若想體驗的話，可參與新東方廚藝的聖誕火雞工作坊，可以嘗到美食之餘，亦可以帶回來，與親友一同分享，倍添節日的熱鬧氛圍。

聖誕工作坊2023推薦｜聖誕火雞二人同行

二人同行票價原為HK$2,180，經《01空間》訂購，可享65折優惠，即HK$1,980，再輸入91折推廣碼，可以HK$1,782購買，約為原價的82折。



聖誕工作坊2023推薦｜聖誕火雞二人同行 (新東方廚藝官網)

聖誕工作坊2023推薦9. 後欄打金工作室 銅製戒指/手環及黃銅丹麥旋轉手環工作坊

購買方法：01空間

飾品是時下必備的穿搭單品，為造型倍添個性，同時亦可送人，增加飾品的意義。工作坊將教授傳統金工技巧，如鋼印敲字和銼修拋光及修整定型等，讓大家從製作中，找回寧靜的空間，同時認識更多首飾製作的方法。

聖誕工作坊2023推薦｜銅製戒指/手環及黃銅丹麥旋轉手環工作坊

單人票價原為HK$880，經《01空間》訂購，可享67折優惠，即HK$590，再輸入9折推廣碼，可以HK$531購買，約為原價的6折。



二人同行票價原為HK$1,600，經《01空間》訂購，可享6折優惠，即HK$960，再輸入9折推廣碼，可以HK$864購買，約為原價的54折。

