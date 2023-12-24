聖誕好去處2023｜香港40+聖誕市集/商場打卡熱點/燈飾｜持續更新

聖誕好去處2023！來到12月，聖誕氣氛日漸濃厚，想把握時間與聖誕樹、聖裝飾、聖誕燈飾打卡的話，就要一個周詳計劃，標記好心水地方才能夠逛好拍滿。想捉緊聖誕氣氛的話，不妨約定你的另一半、好友閏密，相聚同時前往以下的聖誕打卡好去處吧！



聖誕好去處2023｜西九/尖沙咀/愉景灣聖誕市集打卡

聖誕佳節步近，除了要與朋友、家人、另一半好好歡聚，聖誕活動當然少不免與限定的聖誕佈置、燈飾打卡，前往冬日市集慶祝熱鬧一刻。雖然香港是個彈丸之地，當然不能與北歐式聖誕媲美，但不少大型商場、地標都有提供打造不同主題、別出心裁的市集，可謂又玩又打卡！想捉緊聖誕氣氛的話，不妨參考以下的聖誕市集好去處吧！

聖誕好去處2023｜15大必去聖誕市集：節日氣氛濃厚 聖誕打卡必去

>>> 聖誕好去處2023｜15大必去聖誕市集：節日氣氛濃厚 聖誕打卡必去 <<<

聖誕好去處2023｜香港迪士尼「A Disney Christmas」

購買詳情：01空間｜Klook

今年香港迪士尼節目相當豐富，全球首個及最大型的《魔雪奇緣（Frozen）》主題園區「魔雪奇緣世界」已於11月20日隆重開幕，想知道阿德爾王國的必玩攻略就要按這邊！

另外，在2023年11月17日至2024年1月1日亦舉辦「A Disney Christmas」，以樂韻、飄雪、聖誕樹、聖誕裝飾等共度佳節，絕對是打卡樂而忘返之選！全新的「迪士尼聖誕音樂 Live!」將於 12 月 2、3、9 及 10 日一連兩個周末的晚上，在奇妙夢想城堡前上演，到時更有本地歌手陳柏宇、林奕匡以及過百位香港兒童合唱團成員台上獻唱，一同傳遞佳節祝福與歡樂！

聖誕好去處2023｜香港迪士尼「A Disney Christmas」

聖誕好去處2023｜香港迪士尼

地址︰香港迪士尼樂園

日期︰2023年11月17日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜Lake House大埔小白鷺『聖誕派對』

若有留意開社交平台，應該對有如歐陸小鎮、3,000呎湖景的人氣餐廳 Lake House大埔小白鷺並不陌生。Lake House 當中有2間餐廳，適逢花季更會有滿地花海可供打卡。

人氣餐廳 Lake House大埔小白鷺（IG@lakehouse.hk）

來到聖誕雖然沒有花朵可賞，不過Lake House 亦有推出各種打卡裝置，今年Lake House 以馬戲團為題，打造出10米高的聖誕樹、聖誕老人與燈飾，除了打卡外，大家亦可以以代幣換玩攤位遊戲；令大家全程投入『聖誕派對』當中。

聖誕好去處2023｜Lake House大埔小白鷺『聖誕派對』（IG@lakehouse.hk）

聖誕好去處2023｜Lake House大埔小白鷺『聖誕派對』

日期：2023年12月1日至2024年1月1日（下午6時至晚上11時30分）

地址：大埔小白鷺湖互動中心



聖誕好去處2023｜K11 MUSEA Dior 聖誕夢幻樂園

Dior 去年的聖誕裝飾獲得不少迴響，今年K11 MUSEA 更與Dior攜手打造出，以巴黎著名地標杜樂麗花園（Les Tuileries Royal Garden）汲取靈感的全港獨家Dior 聖誕夢幻樂園。

樂園內充滿白色及亮金色，飾滿幸運星星及經典香薰瓶等標誌性圖騰、15米高的巨型聖誕樹及旋轉木馬，另外亦有工作坊及下午茶，大家可以盡情打卡，感受一個法國皇室花園的童話聖誕。

聖誕好去處2023｜K11 MUSEA Dior 聖誕夢幻樂園

日期：即日起至2024年1月1日

地址：K11 MUSEA 地下Promenade



聖誕好去處2023｜香港美利酒店「MERRY MURRAY CHRISTMAS」節日慶典

想享受一個愜意的佳節，香港美利酒店除了提供令人滿意的佳節餐飲：自助餐飲、聖誕大餐等，大家亦可以預約聖誕老人小屋，在小屋參觀並與聖誕老人會面 ，及享用節日香料熱酒。期後在簡潔美學的美利酒店中尋覓聖誕樹打卡，在12月15日到17日期間更可以感受繁榮的聖誕市集！

聖誕好去處2023｜香港美利酒店「MERRY MURRAY CHRISTMAS」節日慶典（香港美利酒店）

聖誕好去處2023｜香港美利酒店「MERRY MURRAY CHRISTMAS」節日慶典

地點：香港香港島金鐘紅棉路22號



美利聖誕市集

日期：2023年12月15日到17日



聖誕老人小屋 - 與聖誕老人會面

日期： 2023年12 月 1 日至 26 日

時間：星期一至五: 上午 11 時至下午 12時 30 分; 星期六至日: 上午11時至下午2時

地點：1樓The Arches

價格：港幣288元 (每節最多四位) (預訂愉悅住宿假期套餐的賓客可免費參加一次)



聖誕好去處2023｜中環IFC「SnowPark雪感白色聖誕」

結合聖誕樹與薑餅屋的可愛氛圍，今年IFC將還原歐洲滑雪勝地，讓大家感受歐式聖誕。場內特別設置8.5米高巨型聖誕機，同時製造飄雪徐徐落下，即使未能到外地旅遊，依然能夠體驗漫天雪地的浪漫。

聖誕好去處2023｜中環IFC「SnowPark雪感白色聖誕」（IFC）

想全情投入白色聖誕，先登記電子探索者通行證後，就可以登上雪地纜車啟程！由「SnowPark」8.5米巨型聖誕樹開始，當中更有七大雪地打卡位及數碼互動裝置，打卡處處之餘，更可以多重感官體驗非一般的雪地夢幻之旅！

聖誕好去處2023｜中環IFC 「SnowPark雪感白色聖誕」

地址：商場一樓中庭

日期：2023年11月22日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜黃埔天地「Whampoa PixelMas」

對於浪漫的聖誕節裝置無感？不妨到黃埔天地的『Whampoa PixelMas』挑戰自己與另一半！黃埔天地誠邀本地像素藝術（Pixel Arts）創作團隊TEAM PIXSIMS，攜手打造全港首個以遊戲主導的3D實體互動像素樂園。打造出3大放大版實體遊戲關卡，等待大家變身為像素奇兵，展開一場沉浸式超時空打機之旅，體驗超時空歡樂！

聖誕好去處2023｜黃埔天地『Whampoa PixelMas』

日期：2023年12月16日至2024年1月1日

地址：黃埔天地時尚坊



聖誕好去處2023｜香港瑰麗酒店「共度瑰麗佳節」

想要一個既玩味又可以打卡的聖誕？不妨一同共度瑰麗佳節，瑰麗酒店（Rosewood）與本地非牟利組織愛‧傳遞 (LoveXpress) 攜手合作，打造了多項聖誕活動支持本地的自閉症兒童家庭。大家可以在聖誕限定小屋當中捐款或選購慈善禮物。另外，賓客可以透過參加酒店與 全球首位虛擬數碼藝術家MonoC 合作的數碼尋寶遊戲「Blossom of Hope」，以NFC 技術收集藏於酒店各處的10 個數碼花朵，兌換獎勵並捐款，即可獲得不同的瑰麗體驗，一同在這個節日期間傳播愛與快樂。

聖誕好去處2023｜香港瑰麗酒店「共度瑰麗佳節」（香港瑰麗酒店）

除此之外，酒店亦與 Louis Vuitton攜手合作，特別設計出香港瑰麗酒店的聖誕樹，當中以品牌最新的Colormania皮具手提行李箱系列，砌出彩虹繽紛色彩的另類聖誕樹。Colormania 行李箱為慶祝佳節而設，以鮮豔色彩的奪目設計，展示旅行元素。這款特別的聖誕樹，將與大家一起共度瑰麗佳節，譜寫難忘節日回憶。

聖誕好去處： Louis Vuitton COLORMANIA 聖誕樹（香港瑰麗酒店）

聖誕好去處｜ 香港瑰麗酒店「共度瑰麗佳節」

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店



Louis Vuitton COLORMANIA 聖誕樹

時間：即日起至2023年12月31日



「Blossom of Hope」數碼尋寶遊戲

時間：即日起至 2024 年 1 月 5 日



聖誕好去處2023｜中環置地廣場「Mount Santa Paws 薈聚嚮樂」

每逢聖誕其中一個期待的打卡點，便是置地廣場的裝飾佈置，不僅浪漫和熱鬧，而且還會為慈善出分力。中環置地廣場今年與4間本地慈善機械合作，將慈善門票及相關節日商品的收益，捐予「成長希望基金會」、「思健」、「幼吾幼慈善基金」及「願望成真基金」，為弱勢社群家庭並有特殊需要的青少年各方面提供協助。

置地廣場今年以冬日滑雪為題，將巨型北極熊雪山帶到室內，配搭可愛的薑餅屋、滑雪纜車和滑梯等，而空中亦模擬極光的夢幻畫面，呈現出溫暖療癒的冬日氛圍。Mount Santa Paws滑雪聖地內有12個暢玩體驗、打卡點：「吊箱纜車 Alpine Adventure Ski Lift」、「Santa Paws Ski Chalet滑雪小屋」、5米長的「Snowy Sled Slide滑梯穿越雪山」等。

聖誕好去處2023｜中環置地廣場「Mount Santa Paws 薈聚嚮樂」（置地廣場）

聖誕好去處2023｜中環置地廣場「Mount Santa Paws 薈聚嚮樂」

地址：置地廣場中庭

日期：2023年11月19日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜AIRSIDE「聖誕冬日啟航」

聖誕共歡聚，樂也融融當然是件美事，如果能為這個特別日子增添意義就更為美滿。想感受別出心裁的聖誕旅程，就要到AIRSIDE一遊！ AIRSIDE今年首次與大眾共度聖誕佳節，為隆重其事決定將冬日聖誕、海洋生態和數碼藝術三大元素結合，打造出一個多感官藝術與可持續性的「聖誕冬日啟航」。

聖誕好去處2023｜AIRSIDE「聖誕冬日啟航」（AIRSIDE）

「聖誕冬日啟航」帶領大家走進深海世界，以全球首座數碼藝術水族館《BLUTOPIA》展示海洋美態，感受冬日海洋漫溯奇遇之旅。另外AIRSIDE 二樓中庭位置亦以過2,300塊回收塑膠製作而成的5米高環保藝術裝置《塑雪花圓 Snowflake Rhapsody》，傳遞美麗又環保的節日訊息。

聖誕好去處2023｜AIRSIDE「聖誕冬日啟航」



AIRSIDE 全球首座數碼藝術水族館《BLUTOPIA》

地址︰海洋美術館 藝術 - AIRSIDE GATE33藝文館 & 海洋美術館 教育 - AIRSIDE Shop 216

日期︰2023年11月23日至2024年1月19日

（導賞團將以大約45鐘完成參觀全部展區 每團名額有限，先到先得）



AIRSIDE 聖誕冬日啟航呈獻 雪花藝術裝置《塑雪花圓 Snowflake Rhapsody》

地址︰AIRSIDE 2樓中庭

日期：2023年11月23日至2024年1月1日



AIRSIDE 聖誕冬日啟航呈獻 戶外超亮眼6米高巨型聖誕樹

地址︰AIRSIDE 露天廣場

日期：2023年11月23日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜利東街「The Wishing Stars」

燈飾匯演絕對是每年聖誕的重頭戲，而今年利東街邀請由本地跨媒體藝術家黃宏達（Victor）合作打造設計藝術裝置，以逾百萬顆七彩寶石打造200 米的星鑽許願長廊以及位於中庭上空的五米「巨型許願星」，打造出浪漫景緻。

為加強節日氣氛，利東街與瑞典駐港總領事館、瑞典總商會及芬蘭總商會等攜手將北歐節日氣氛注入利東街，首先由芬蘭航空主辦邀請了來自芬蘭聖誕老人村的聖誕老人，再將利東街化身成傳統北歐聖誕市集以及推出「The Wishing Stars」節日限定名信片及郵遞服務；為求令大家身處香港，亦體驗到北歐獨有的聖誕氛圍！

聖誕好去處2023｜ 利東街「The Wishing Stars」

地址︰香港灣仔皇后大道東200號利東街中庭

日期︰2023年12月5日至2024年1月14日



聖誕好去處2023｜旺角花墟「興發鮮花市場 x Sanrio Characters Dreamy Christmas聖誕企劃」

陪伴大家成長的Sanrio人物角色，登陸旺角花墟，並聯同興發鮮花市場推出聖誕企劃，添置Cinnamoroll、Kuromi和Little Twin Stars的打卡點，還推出限量版聖誕飾品，陪大家遊歷可愛又夢幻的Sanrio花花世界。

聖誕好去處2023｜旺角花墟「興發鮮花市場 x Sanrio Characters Dreamy Christmas聖誕企劃」

地址：旺角太子道西 184 號地下

日期：2023年11月24日至12月25日



聖誕好去處2023｜旺角花墟「興發鮮花市場 x Sanrio Characters Dreamy Christmas聖誕企劃」 (李樂瑤攝)

聖誕好去處2023｜旺角THE FOREST LuLu豬聖誕「豚」聚小鎮

若然喜歡可愛的LuLu豬的話，不容錯過於旺角THE FOREST的聖誕「豚」聚小鎮，LuLu更首度穿上冬日泰迪熊造型，與大家一同歡度聖誕。除出4米高巨型LuLu豬，同場亦設聖誕樹、主題自拍亭及快閃活動，簡直驚喜連連。

聖誕好去處2023｜旺角THE FOREST LuLu豬聖誕「豚」聚小鎮

地址：旺角THE FOREST地下廣場

日期：2023年12月9日至2024年1月4日



聖誕好去處2023｜旺角THE FOREST LuLu豬聖誕「豚」聚小鎮 (旺角THE FOREST提供)

聖誕好去處2023｜尖沙咀Mira Place「Find Your Santa Zo-mate」

聖誕佳節又怎能少得聖誕老人！今個聖誕，Mira Place 引入北歐聖誕，帶來破天荒AI 吊天升降球星空裝置、全港首個 AI 聖誕星座極光音樂匯演大玩動感星空以及12 星座聖誕老人！室內、室外多個打卡位匯聚：7 米高幻彩玻璃屋、雪橇車、巨型 Santa Zo-mate 、璀璨閃爍的聖誕裝飾等。

聖誕好去處2023｜ 尖沙咀Mira Place「Find Your Santa Zo-mate」（Mira Place）

喜愛獨一無二、星座運勢的話，就更加不要錯過每小時4 個不同的 AI 聖誕星座極光音樂匯演，當中200 個 AI 閃耀「星」降球會於每 15 分鐘配合聖誕音樂升降、移動，組合成北極光、3 款星座圖案及其他星空或聖誕圖案。占星達人香香子更會現身在Santa Zo-mate 小木屋中，大家可以尋覓星座圖案同時獲取星座運程貼士！

聖誕好去處2023｜尖沙咀Mira Place「Find Your Santa Zo-mate」

地址︰Mira Place 中庭、大堂、行人天橋及 Mira Steps

日期︰2023年11月14日至2024年1月1日（上午10時30分至晚上10時 ）(戶外裝飾開放至晚上 12 時)



聖誕好去處2023｜朗豪坊 x kkplus「Care Bears Express」聖誕列車

提到時尚潮流，絕對不少得深受韓國女生追捧的Care Bears！而今個聖誕，朗豪坊將化身成聖誕車站，迎接乘坐香港首航、夢幻繽紛的聖誕列車「Care Bears Express」的Care Bears小熊們。

聖誕好去處2023｜朗豪坊 x kkplus「Care Bears Express」聖誕列車 （朗豪坊）

場內有2米巨型Grumpy Bear及5米高愛心聖誕樹，逾30隻擁有不同顏色與魔法能力的Care Bears角色及300隻Care Bears毛公仔，完全是Care Bears迷的福地！

聖誕好去處2023｜朗豪坊 x kkplus「Care Bears Express」聖誕列車

地址︰朗豪坊4樓通天廣場

日期︰即日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜MOKO新世紀廣場「Merry X’mas! Knit Our Town」

寒冬之際，最暖心莫過於溫暖編織單品加上窩心熱飲。MOKO新世紀廣場今年與香港街頭編織藝術團體「La Belle Époque」攜手打造豐富色彩的巨型編織打卡佈置，場內大大小小的聖誕樹及燈柱均以人手鈎織，讓你一邊打卡一邊感受到暖笠笠的冬日！

聖誕好去處2023｜16. MOKO新世紀廣場「Merry X’mas! Knit Our Town」（MOKO新世紀廣場）

「La Belle Époque」多年來於香港各地街頭編織可愛的藝術作品，每次編織作品都會瘋迷網絡！ 今次MOKO新世紀廣場將整個商場中庭變幻成一座巨大的編織精靈森林，12棵迥異而又可愛生動的聖誕樹精靈化身成派對玩伴，打卡度十足！

聖誕好去處2023｜MOKO新世紀廣場「Merry X’mas! Knit Our Town」

地址︰MOKO新世紀廣場 MTR樓層中庭

日期︰2023年11月17日至2024年1月1日（早上10時至晚上10時）



聖誕好去處2023｜香港逸東酒店 「愛心聖誕樹」

聖誕節當然需要與聖誕樹打卡一番！除了經典閃爍的聖誕樹，香港逸東酒店（Eaton HK）今年呈獻三棵別具意義的聖誕樹，以愛心與善意充斥節日：塑膠瓶聖誕樹、漁網聖誕樹與由香港逸東酒店團隊及Maya Socks所捐贈的襪子組裝而成的襪子聖誕樹。

聖誕好去處2023｜香港逸東酒店 「愛心聖誕樹」(香港逸東酒店)

除了可以與這些既溫暖又充滿氣氛的聖誕佈置打卡，大家亦可以捐贈襪子，將聖誕附上不一樣的意義，為創造更美好的世界出一分力。

聖誕好去處2023｜香港逸東酒店 「愛心聖誕樹」

地址︰佐敦彌敦道380號香港逸東酒店



聖誕好去處2023｜DFS 「迎接節日狂歡」

若然還沒入手好聖誕禮物、聖誕裝飾的話，大家可以在DFS迪斐世一邊挑選禮物、裝飾，一邊探索節日驚喜！今年 DFS 為大家帶來一連串節日驚喜活動，一同沉浸於這場歡樂慶典：店內有多款獨家產品優惠，另外亦有巨型聖誕禮盒打卡位、型格搖滾聖誕老人巡遊表演、節日限定聖誕甜點雪糕車等待你探索。

聖誕好去處2023｜ DFS 「迎接節日狂歡」

地址：香港九龍尖沙咀廣東道28號新太陽廣場



型格搖滾聖誕老人巡遊表演

日期：即日起至12月24日星期六日及聖誕節正日（逢下午3時半及5時）



聖誕好去處2023｜「URDU XMAS PARTY」期間限定店

迪士尼與本地潮玩品牌URDU打造全港首間「URDU XMAS PARTY」期間限定店，以招財貓造型亮相的三眼仔和勞蘇如左右門神般合體守護聖誕樹，是一大打卡位！於限定店內有多款首次曝光精品，包括：全球首賣URDU福部屋迪士尼系列「招財貓勞蘇」、會場限定200隻18cm URDU福部屋迪士尼系列「招財貓三眼仔 淡雪限定版」，以及多款限定周邊精品同步登場，還沒想到買甚麼聖誕禮物的話，不妨可以去逛一逛，這麼多精緻新品定能找到心儀的！

聖誕好去處2023｜「URDU XMAS PARTY」期間限定店

地點：尖沙咀海港城港威商場二樓2128

營業日期：12月16日至1月8日

營業時間：11：00 – 22：00



聖誕好去處2023｜LEGO®「Build To Give 快樂能量收集站」及「LEGO®快樂能量基地」

今年樂高香港打造了LEGO®「Build To Give 快樂能量收集站」，以流動車形式遊遍港九新界， 鼓勵大家透過顆粒拼砌 (Build) 各款不同的心形掛飾，將完成品掛於LEGO®聖誕樹上，並 hashtag#BuildToGive，即可獲得LEGO®聖誕限量版明信片乙張及購物優惠券，LEGO Group 更將會捐出 (Give)盒組予全球的慈善合作夥伴網絡，是一個好玩又充滿暖意的聖誕活動。

此外LEGO®更於中環AIA嘉年華2023設置超大型的「LEGO®快樂能量基地」，將分為三大區域，分別為「創意能量上傳站」、「快樂能量注入迷宮」以及全港最巨型的「LEGO快樂傳送扭蛋機」，鼓勵大家透過玩樂為世界注入快樂能量。

LEGO®「Build To Give 快樂能量收集站」詳情：

12月17日（星期日）：將軍澳 唐德街（將軍澳廣場對出）

12月22日（星期五）：銅鑼灣 百德新街

12月23日（星期六）：荃灣 眾安街

時間：下午2點至6點

「LEGO®快樂能量基地」詳情：

日期： 12月21日起



聖誕好去處2023｜西九繽紛聖誕

提到巨型聖誕樹及聖誕裝飾，必定有西九的份兒！今年西九以一連十天的聖誕市集、「香港繽紛冬日巡禮2023」聖誕小鎮與綻放璀璨光芒的巨型聖誕樹等活動，提供一個繽紛特色聖誕。除了打卡活動外，指定周末更有冬日維港水上煙火，大家與家人、摰愛及毛孩等一起到西九草坪，欣賞維港、欣賞璀璨燈飾。

聖誕好去處2023｜西九繽紛聖誕（西九文化區）

聖誕好去處2023｜西九文化區「香港繽紛冬日巡禮2023」

日期：即日起至2024年1月1日

地址：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



冬日維港水上煙火

日期：2023年12月9日、10日、16日、17日、23日、24日（平安夜）、25日（聖誕節）及26日（Boxing Day）

時間：晚上8:00至8:10 (約10分鐘)

地址：九龍西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面



西九聖誕市集



日期：2023年12月21、27至30日：下午2時至晚上9時

2023年12月22至26日：下午2時至晚上11時

地址：藝術公園大草坪



聖誕好去處2023｜尖沙咀海港城「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」

為慶祝100周年，迪士尼今年推出多項聯乘，由模型到飾品，現時更與日本玩具品牌MEDICOM TOY合作，於尖沙咀海港城擺放100隻以迪士尼卡通人物為藍本的BE@RBRICK公仔，以玻璃纖維製作，包括米奇朋友和Marvel超級英雄等，讓大家在各處都可勾起舊時的童年卡通回憶，感受夢幻和浪漫的聖誕。

聖誕好去處2023｜ 尖沙咀海港城「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」（海港城）

會場內同時設置限定玩偶和周邊商品，而擺放的2000%BE@RBRICK卡通人物亦破例在今個月13日起於網上發售。所有活動收益扣除部分成本後，將撥捐「香港血癌基金」。

聖誕好去處2023｜2000%BE@RBRICK卡通人物破例在今個月13日起於網上發售。（海港城）

聖誕好去處2023｜尖沙咀海港城「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」

地址：港威商場大堂I (近 GW G207 號舖Chloé)

日期：2023年11月24日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜PopCorn 冬日甜蜜糖果屋 互動投影至「Chill」體驗

充滿甜蜜香氣的糖果屋，不單是小孩子的夢想之地，大人亦可以在色彩繽紛的糖果屋盡情暢玩、重拾童真。PopCorn 打造出一個實景與互動投影共同營造的奇幻世界，互動糖果屋內更有香港知專設計學院的學生與香港舞台技術及設計人員協會共同創作、加設的糖果香氣，令人食指大動！

聖誕好去處2023｜PopCorn 冬日甜蜜糖果屋

日期：即日起至2024年1月1日

地點：香港將軍澳PopCorn商場一期一樓中庭



聖誕好去處2023｜中環大館「小心意•大眾樂」

中環大館今年與香港賽馬會合作，以一連串豐富的活動，帶來溫暖歡樂的12月。大館檢閱廣場將有12米高的聖誕樹，配合每晚的燈光表演，將夜空化成璀璨星海，而建築外牆亦設閃爍燈飾，讓人置身童話中的聖誕仙境內，感受夢幻歡愉的氛圍。大館亦以馬戲為主題，邀請不同當代馬戲藝術家及街頭表演者，呈獻不同的劇場和表演，定會令大家感到驚喜連連。

聖誕好去處2023｜中環大館「小心意•大眾樂」（中環大館）

聖誕好去處2023｜中環大館「小心意•大眾樂」

地址：大館各處

日期：2023年12月1日至2024年1月1日



聖誕燈光表演

時間：晚上6時至晚上9時30分、每半小時一次*

地點：大館檢閱廣場

日期：2023年12月1日至2024年1月1日

*燈光表演或會因應現場表演節目取消而不作另行通知



聖誕好去處2023｜MCP新都城中心「The Christmas Cuckoo at MCP」

一提及聖誕，首當其衝圍繞腦海的除了歡快樂曲，更有鐘聲、音樂盒等。常常聽到、看到，但又了解幾多呢？今個聖誕，MCP新都城中心與享譽全球的德國黑森林鐘錶協會成員、頂尖鐘錶工藝品牌 Hönes Uhren GmbH 攜手合作，為大家帶來一場藝術盛宴，更是首個德國黑森林布穀鳥鐘聖誕盛會！

聖誕好去處2023｜MCP新都城中心「The Christmas Cuckoo at MCP」（MCP新都城中心）

每座布穀鳥鐘都是古老的手工藝、獨一無二的藝術品，場內融合黑森林工藝遺產、歐洲傳統聖誕氛圍與感官體驗，不單有布榖鳥鐘珍藏展、6米高布穀鳥鐘小屋，小屋更會每30分鐘定時上演飄雪光影音樂表演。

參觀打卡過後，更不要錯過換領相關的佳節驚喜：聖誕倒數月曆以及傳統木製啤酒杯！

聖誕好去處2023｜MCP新都城中心「The Christmas Cuckoo at MCP」

地址︰MCP Central L1天幕廣場

日期︰即日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜置富Malls · Cinnamoroll BLING雪聖誕王國

每個女生的兒時回憶，必定有人氣卡通人物Sanrio的份兒！今個聖誕，不妨與軟綿綿的Cinnamoroll (玉桂狗)歡度佳節。

聖誕好去處2023｜置富Malls · Cinnamoroll BLING雪聖誕王國（置富Malls）

作為連續四年，全球最受歡迎Sanrio人氣卡通人物 Cinnamoroll (玉桂狗)，將在今個聖誕與一眾好友亮麗登陸多個置富Malls 旗下廣場，將冬日慶典帶給大家。

聖誕好去處2023｜ 置富Malls X Cinnamoroll BLING雪聖誕王國

日期：即日起至2024年1月1日

地點：

馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C 出口）



聖誕好去處2023｜太古廣場「奇幻聖誕」

聖誕佳節又怎能少得充滿童話色彩、夢幻國度呢？想感受從幻想中化作實境的冬日森林仙境，與一衆夢幻精靈、森林動物慶祝聖誕慶典的話，就要前往太古廣場及星街小區攜手打造的沉浸式體驗國度。

聖誕好去處2023｜太古廣場「奇幻聖誕」（太古廣場）

太古廣場內有「聖誕老人屋」與冬日手作坊，另外場內亦有發光蘑菇、絢麗巨型花朵、神秘樹洞等，而星街小區亦有獨特冬日奇幻花園，待你一一尋覓、發掘打卡！

聖誕好去處2023｜太古廣場「奇幻聖誕」

地址︰香港香港島金鐘金鐘道88號

日期︰即日起至2024年1月2日



聖誕好去處2023｜新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

一到冬日，國外就充斥市集、户外飄雪等令人羨慕的合家歡聚活動，想在香港都感受到同樣歡騰與活動？葵芳新都會廣場參照著名美國紐約中央公園溜冰場作藍本，為大家帶來一連串美式聖誕活動！

聖誕好去處2023｜新都會廣場「夢幻冬日雪之國」（新都會廣場）

在「夢幻冬日雪之國」，匯聚了戶外飄雪溜冰、與聖誕老人在樹屋之約、打卡及聖誕美食手作市集等活動，能夠令你狂歡同時感受驚喜的視覺享受！

聖誕好去處2023｜新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

地址︰新都會廣場L3 - L4露天廣場

日期︰即日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜荃灣廣場 x橘貓重重 「『大』玩聖誕節」

有留意開台灣文創的話，應該對風靡全台的爆紅貓明星「橘貓重重 」並不陌生！這個聖誕，「橘貓重重 」化身成3米巨大版人氣厭世貓咪首次到港，場內更有9大冬日戶外打卡位，一於捉緊毛主子可愛又溫暖的尾巴，一同歡度聖誕！

聖誕好去處2023｜荃灣廣場 x橘貓重重 「『大』玩聖誕節」

地址︰荃灣廣場 L5 PLAY GARDEN空中花園

日期︰即日起至2024年1月1日（上午10時30分至晚上10時 ）



聖誕好去處2023｜銅鑼灣時代廣場「Christmas Elfventure」

每年聖誕，時代廣場都會在外面擺放裝飾，今年亦與日本藝術家小川耕平合作，以聖誕精靈為靈感，特別設計出全新的卡通人物「Lumi」，跟大家一起互動，打造出熱鬧和浪漫的聖誕氛圍。屆時將有聖誕夢工場外，亦設置6米高的巨型星光台和聖誕樹，在二樓中庭更可親自設計和製作Lumi的聖誕Whatsapp Stickers，不容錯過！

聖誕好去處2023｜銅鑼灣時代廣場「Christmas Elfventure」

地址：時代廣場露天廣場

日期：即日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜九龍塘又一城「Walk with Me聖誕藝術企劃」

在慶祝聖誕的同時，又一城選擇較環保的做法，特別與本地及泰國的環保創作及藝術團隊合作，從香港、泰國及內地運進近10噸回收廢鐵及木材，並製成15米高高幻彩聖誕樹屋、玻璃歐陸小屋、奇幻蘑菇及木偶雕塑等，締造出華麗豐富的聖誕。

又一城亦邀請到「姜濤女友」Traya，以及她的哥哥Atti一起為裝置拍照，兩人均展露出歡樂的笑容。

聖誕好去處2023｜又一城亦邀請到「姜濤女友」Traya，以及她的哥哥Atti一起為裝置拍照。（又一城）

聖誕好去處2023｜九龍塘又一城「Walk with Me聖誕藝術企劃」

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層

日期：即日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜青衣城「幻」影北極列車站

若能在聖誕氣氛下，碰到難得一見的夢幻極光星空，可謂浪漫滿分！想在香港中感受如斯美景，就要到青衣城的『幻』影北極列車站，在小熊車長的陪伴，在車廂中沉浸式欣賞北極光及感受冰雪燈光效果，體驗極地之旅。

聖誕好去處2023｜青衣城「幻」影北極列車站

日期：即日起至2024年1月1日

地點：青衣城1期1樓中庭



聖誕好去處2023｜坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」

每年都會推出精美聖誕佈置系列的IKEA，今年特別將整個IKEA的聖誕氣氛，帶到坑口東港城，並打造出濃厚的瑞典聖誕小鎮。中庭首度出現「巨大化」的FABLER小熊，身邊擺滿禮物和聖誕節，非常值得打卡。同時場內亦有多款公仔售賣，如FABLER小熊與其女友，亦有深受喜愛的鯊鯊，一個個整齊排列在架上，看來超級心動。

聖誕好去處2023｜17. 坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」（朱加曦攝）

此外，鎮內亦設美食站，餐單包括FABLER小熊麵包，而在場內購物，更可享限定明信片及代寄服務，讓大家都能向親朋好友送上聖誕祝福。

同場設有限定明信片及代寄服務（圖左）；推薦美食站內的FABLER小熊麵包（圖右）。（朱加曦攝）

聖誕好去處2023｜坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」

地址：東港城商場1樓中庭

日期：即日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜愉景灣「Christmas Wonderland 」

今年愉景灣的聖誕主題，同樣為歐陸小鎮，並在不同角落，添上充滿意式浪漫風格的天使燈飾裝置，廣場中心亦設6米高巨型聖誕樹，大家可在不同的特色打卡位，配搭飄雪和燈影效果，拍出舒適浪漫的照片。

愉景灣亦將於12月24至26日期間，開設「慈善手作市集」，同場更有歌舞表演，以及聖誕冰上奇妙匯演。若然向聖誕老人親自寫信，還有機會得到他的回信！

聖誕好去處2023｜愉景灣「Christmas Wonderland 」（愉景灣）

聖誕好去處2023｜愉景灣「Christmas Wonderland 」

地址：愉景廣場、愉景北商場及 D’Deck

日期：2023年11月24日至2024年1月1日



夢幻冬日飄雪

地址：愉景北商場

日期：2023年11月25起每個周末



聖誕好去處2023｜圍方（The Wai）「胡桃夾子聖誕盛會」

聖誕經典之最當然少不得充滿節日元素的《胡桃夾子》，自1981年起，香港芭蕾舞團每逢聖誕節都會演出《胡桃夾子》，今年圍方聯乘香港芭蕾舞團共同呈獻，香港芭蕾舞團更首次於商場為大家演出香港版《胡桃夾子》芭蕾舞精選劇目。

這次圍方以20世紀初香港為背景改編的《胡桃夾子》作為主題，呈獻出新界最大型聖誕裝置：8米高主題華麗城堡、超過30名胡桃夾子、漫天熱氣球裝置等打造360度打卡位，讓你享受沉浸式童話體驗。

聖誕好去處2023｜ 圍方（The Wai）「胡桃夾子聖誕盛會」 （圍方）

聖誕好去處2023｜ 圍方（The Wai）「胡桃夾子聖誕盛會」

地址︰大圍車公廟路18號圍方

日期︰即日起至12月下旬



聖誕好去處2023｜德福廣場 精靈鞋匠夢工場

若然有留意格林童話，當中溫暖人心的「鞋匠與精靈」你又知道嗎？今個聖誕，德福廣場為大家還原出北歐童話世界，邀請大家一同走進北歐的童話故事當中！哥德式建築設計、一系列換上聖誕新裝的小精靈靜待大家，當中的燈光效果更是香港知專設計學院的學生與香港舞台技術及設計人員協會，共同透過舞台燈光配合佈置，打造強烈的聖誕節日氛圍。

聖誕好去處2023｜德福廣場 精靈鞋匠夢工場

日期：即日起至2024年1月1日

地點：德福廣場1期地下中庭



聖誕好去處2023｜尖沙咀海港城「Merry Spacemas聖誕太空熊遇記」

若然喜歡熊仔的話，不容錯過海運大廈的太空小熊發射站，以充滿未來科技的設計，加上五光十色的燈光，展現出時尚的Y2K風格，同時不失甜美可愛感，可與小熊們一起歡度聖誕。

聖誕好去處2023｜尖沙咀海港城「Merry Spacemas聖誕太空熊遇記」（海港城）

露天區設有5大打卡點，包括「光速升降機」、「無重力船艙」、「探測小飛船」、「星際運輸帶」及10米高的「聖誕樹火箭」，而室內發射站亦有4個打卡點，讓大家度過歡愉的一刻。

聖誕好去處2023｜海運大廈的太空小熊發射站，以充滿未來科技的設計。(海港城)

聖誕好去處2023｜尖沙咀海港城「Merry Spacemas聖誕太空熊遇記」

地址：海運大廈露天廣場

日期：2023年11月17日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜奧海城「CoComelon聖誕歷險」

若然喜歡可愛一點的聖誕擺設，奧海城與CoComelon合作，展示充滿歡樂感覺的聖誕佈置。整個樂園都以充氣裝置設計，大家可以進內與CoComelon巨型充氣禮物聖誕樹打卡，而黃色的聖誕鹿巴士，也是個不錯的打卡點。

聖誕好去處2023｜30.奧海城「CoComelon聖誕歷險」(奧海城)

聖誕好去處2023｜奧海城「CoComelon聖誕歷險」

地址：奧海城2期地下主題中庭

日期：2023年11月25日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜希慎廣場 #URBANHOOD

於今個月開幕的全新地下潮流生活空間#URBANHOOD，將希慎廣場地下兩層升級改造，集合40多個日韓台及外國的餐廳和百貨，打造城中相聚熱點。裝潢以北歐簡約風格為主，地下B2/F天邀請本地璧畫藝術家Bao Ho，為整個空間增添自然和活力氣息。當中美食更是吸引，特別推薦一本屋，由得獎日藉師傅主理，而禾Inebi則以日本米為主題，根據季節和時令定期轉換不同的日本米，提供壽司馬天尼、釜飯及全港首創禾日禾米雪糕 · 脆米芭菲等驚喜美食。

聖誕好去處2023｜希慎廣場 #URBANHOOD

地址：希慎廣場地下兩層 B1/F 及 B2/F #URBANHOOD



聖誕好去處2023｜希慎廣場 #URBANHOOD (#URBANHOOD提供)

聖誕好去處2023｜#URBANHOOD將希慎廣場地下兩層升級改造，集合40多個日韓台及外國的餐廳和百貨，打造城中相聚熱點。(#URBANHOOD提供)

聖誕好去處2023｜中環蘭桂芳「型享．聖誕2023」

擁有多間酒吧的蘭桂芳，來到節日當然有不少活動環節助興，並打造「型享．聖誕」，於23日將有「聖誕騎士合唱團」爵士樂團派對，並會有兒童合唱團歡「報佳音」。而在23及24日，更有可愛馴鹿、胡桃夾子和聖誕老人出沒，與人打卡拍照。

聖誕好去處2023｜中環蘭桂芳「型享．聖誕2023」

地址：中環蘭桂坊1號

日期：2023年12月23日晚上6時30分至晚上7時30分加州大廈外演出（聖誕頌歌合唱團）

2023年12月23日、24日晚上9時30分至11時30分（節日盛裝街頭狂歡）



聖誕好去處2023｜中環蘭桂芳「型享．聖誕2023」(蘭桂芳提供)

聖誕好去處2023｜尖沙咀帝樂文娜公館

若未想到去哪裡慶祝，不妨考慮帝樂文娜公館的「北歐經典聖誕晚餐」，其北歐餐廳FINDS提供美味北歐菜式，包括貴族魚子醬及鱒魚子醬、北海龍蝦及帶子湯及24小時傳統香烤火腿等，餐飲豐富。

聖誕好去處2023｜尖沙咀帝樂文娜公館「北歐經典聖誕晚餐」

地址：香港九龍尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓

日期：2023年12月24日至25日晚上6時至10時30分

價錢：每位港幣$988 (兩位起)

