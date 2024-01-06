Disney+1月12大必追推薦：BTS紀錄片、李棟旭新劇、《財閥X刑警》

寒冷的1月，最適合約上三五知己窩在家中看電影或追劇。Disney+ 在1月，又有不少精彩萬分的原創劇集、動畫、紀錄片、電影等影視作品上架，滿足大家不要需要，《01女生》為大家集合了懸疑、大熱漫畫改編、Marvel作品、愛情等不同類型電影或劇集，讓大家更快、更方便找到於周末假期最想觀影的戲劇。



Disney+ 1月精彩片單推薦1. 《殺人者的購物中心》 1月17日上線

《殺人者的購物中心》是講述大學生鄭智安（金慧峻 飾）受到一連串莫名而且技術高超的刺客襲擊後，為逃避追殺因而匿藏於兒時生活的住所尋找掩護。為了保命的鄭智安開始奮力回想起自父母過身後一直照顧自己、突然「自殺」離世的叔叔鄭鎮萬（李棟旭 飾）的教誨，並利用這些寶貴經驗以助自己逃脫困境。可是，在每況愈下的困境下，開始走投無路的鄭智安必須迅速揭開叔叔所隱藏的過去，了解為何如此多人渴望進入正在身處的地方，以及屋內為何收藏著大量的軍火。

Disney+ 1月精彩片單推薦1. 《殺人者的購物中心》 1月17日上線（品牌提供）

Disney+ 1月精彩片單推薦2. 《財閥 X 刑警》1月26日上線

《財閥 X 刑警》由《梨泰院Class》、《柔美的細胞小將》爆紅男星安普賢主演，飾演一名富有韓國企業集團老闆的兒子，因一次「錯誤」的拘捕行動因而被調到江河警察局的重案組擔任刑警。一向隨心所欲的陳利手最初與部門組長李薔賢（朴智賢 飾）爭執不斷，但隨著新的工作及責任愈來愈重，陳利手將迎難而上，並利用自身巨大的財力及強大的後台突破警察部門的盲點，幫助重案組偵破大案，將罪犯繩之於法。

Disney+ 1月精彩片單推薦2. 《財閥 X 刑警》1月26日上線（品牌提供）

Disney+ 1月精彩片單推薦3. 《迴聲》1月10日上線

《迴聲》是Marvel Studios出品的劇集，劇情講述被威爾遜菲斯克統領的犯罪集團追捕之下，主角瑪雅洛佩茲踏上回鄉之路，面對逃避已久的家庭與其衍生出來的問題。

Disney+ 1月精彩片單推薦3. 《迴聲》1月10日上線（品牌提供）

Disney+ 1月精彩片單推薦4. 《異修羅》1月3日上線

《異修羅》是由日本輕小說製作成大熱漫畫，再改編成動畫，是不少粉絲期待以久的作品。故事背景設定於魔王滅亡後的世界，實力非凡的修羅們為了追求「真正勇者」的榮耀，一場充滿著高手而且極度艱難的爭鬥即將洐生，以確定誰才是最強之人。

Disney+ 1月精彩片單推薦4. 《異修羅》1月3日上線（品牌提供）

Disney+ 1月精彩片單推薦5. 《奇異賢伴 黑色天使 第1季 – 第2部分》1月8日上線

《奇異賢伴 黑色天使 第1季 – 第2部分》時間來到2242年，一心想成為漂泊者的奏多遇見了失去記憶的無用賢士諾娃。然而，因為諾娃成功地擊敗終結者，奏多與她成為搭檔後，他才明白成為出色漂泊者所該具備的確切條件。

Disney+ 1月精彩片單推薦5. 《奇異賢伴 黑色天使 第1季 – 第2部分》1月8日上線（品牌提供）

Disney+ 1月精彩片單推薦6. 《真實蟲蟲特工隊》1月24日上線

《真實蟲蟲特工隊》是國家地理紀錄片，帶領大家踏進一個未曾曝光的微觀宇宙，這裡居住著一班迷你昆蟲，牠們以令人驚嘆的超能力為生。在叢林中隨著金屬蜜蜂飛翔，於城市中心跟著蜘蛛玩笨猪跳，在村塘中與怪物對抗。透過尖端的拍攝技術和最新的科學，本片將揭示在我們眼前發生的驚奇景象和扣人心弦的情節。

Disney+ 1月精彩片單推薦6. 《真實蟲蟲特工隊》1月24日上線（品牌提供）

Disney+ 1月精彩片單推薦7. 《BTS Monuments: Beyond The Star》現正獨家熱播、1月10日大結局

全新獨家原創紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》，韓流天團「防彈少年團」成就到達至無人能及的境地，而這部紀錄片就是見證天團﹐於到達巔峰前走過的十年旅程，為尋找人生意義與目標而奔跑的七名成員的日常生活與心路歷程，將會於此８集紀錄片中向觀眾呈現。

Disney+ 1月精彩片單推薦7. 《BTS Monuments: Beyond The Star》現正獨家熱播、1月10日大結局（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 1月精彩片單推薦｜包括由「氧氣女神」李英愛主演的《大指揮家：弦上的真相》、《跟我說愛我》、 《單戀原聲帶 #2》等等，都是很適合於聖誕節與家人好友一起觀看，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼