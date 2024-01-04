瑪德蓮千金風穿搭是什麼？Jennie完美演繹 3步穿出冬日貴氣名媛感

在剛踏入秋冬季，就率先先掀起了一陣美拉德穿搭，近期又出現了新的時尚關鍵字「瑪德蓮千金風穿搭」，同樣是以美食延伸出來的穿搭風格，看來秋冬季真的很適合各種美食！「瑪德蓮千金風穿搭」顧名思義，是以法式甜點瑪德蓮（Madeleine）為靈感的穿搭風格，夢幻、浪漫、甜蜜、精緻，都是這種穿搭風格的重點，一起跟著《01女生》來解構「瑪德蓮千金風穿搭」。



瑪德蓮千金風穿搭是什麼？（IG@jennierubyjane）

瑪德蓮千金風穿搭是什麼？

「瑪德蓮千金風穿搭」是以來自浪漫之都法國的甜點瑪德蓮（Madeleine）為靈感，每一件都烤金黃色，擁有精緻貝殼花紋甚至部分是灑上了甜蜜好看的糖霜，入口極濃的奶香味與不過份的甜膩口感，就如打扮精緻的名媛千金般。所以「瑪德蓮千金風穿搭」整體看上來是甜美高貴，又會帶點法式浪漫，就是今年冬季新興起的穿搭風格。

瑪德蓮千金風穿搭是年輕版的老錢風？（IG@jennierubyjane）

瑪德蓮千金風穿搭是年輕版的老錢風？

瑪德蓮千金風穿搭乍聽之下，與老錢風的穿搭重點很像，都是追求精緻和高貴，但兩者間最大的差別，是在於瑪德蓮千金風的穿搭配色更粉嫩和明亮。此外﹐在服裝剪裁和設計上也有一定差異，瑪德蓮千金風的服飾較甜美可愛，會是融氛了珍珠、亮片、蕾絲、緞帶、花邊等等元素，整體還會看到法式的氛圍，帶有點復古華麗感，像是嬌氣的富家千金小姐。

Jennie 之前出席法國巴黎舉辦的法國醫院財團慈善Gala演唱會時的其中一套穿搭，就以CHANEL 經典的毛呢套裝，配上CHANEL手袋2023春夏的經典斜紋Tweed Flap Bag（IG@jennierubyjane）

瑪德蓮千金風穿搭重點1. CHANEL 經典元素

提到瑪德蓮千金風，CHANEL 經典的毛呢、珍珠、菱格紋等元素，營出貴氣十足的千金風穿搭，其中必定要參考「人間香奈兒」Jennie的造型。像是Jennie 之前出席法國巴黎舉辦的法國醫院財團慈善Gala演唱會時的其中一套穿搭，就以CHANEL 經典的毛呢套裝，配上CHANEL手袋2023春夏的經典斜紋Tweed Flap Bag﹐以極富名媛感的毛呢營造出奢華感。

瑪德蓮千金風穿搭重點2. 粉嫩明亮的色系

想要簡單跟上瑪德蓮千金風的穿搭，可以從它的配色上入手，大多是以粉紅色、粉藍色、粉紫色、暖黃色等粉嫩明亮的顏色為主，營造溫柔甜美的感覺，此外經典的黑白配色也可營造俐落的千金感。Jennie也曾以幾種粉嫩顏色的混色毛衣，或是以其中一種粉色配白色的服裝，打造出很年輕人的日常瑪德蓮千金風穿搭。

瑪德蓮千金風穿搭重點3. 融入珍珠、蝴蝶結等元素

日常穿搭中其實可以添加了小配件，像是珍珠、蝴蝶結、蕾絲等華麗復古元素，同樣可以營造出瑪德蓮千金風穿搭！Jennie 早前的出席Jacquemus 2023 春夏大秀期間穿著的十字吊帶平口連身裙配同色外套時，還以小蝴蝶結綁上麻花辮，俏皮可愛！近期Jennie分享的照片中，除了身穿CHANEL 經典毛呢套裝還配上珍珠單品，富家名媛千金感更強。