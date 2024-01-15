情人節禮物男朋友2024｜$500實用推薦：買Hermès/PHILIPS改造伴侶

情人節男朋友禮物2024｜情人節將至，相信不少女生都在苦惱，到底送甚麼禮物給男友，才能顯得細心體貼？由於情人節是傳遞愛意的日子，因此都會絞盡腦汁，嘗試讀懂男人的心，向對方送上滿意的禮物。以下精選高質情人節男朋友禮物，價錢均在500港元內，而且別具心思和意義。



情人節男朋友禮物2024｜$500內精選1. PHILIPS 乾濕兩用電動剃鬚刨 S1121/41

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較為實用的禮物之一，使用3D浮動頭，方便剃走曲線位置的鬍渣，而手柄亦符合人體工學，簡易掌控。刀頭內設有27個自銳刀片，可輕柔滑動，使效果更為貼面和光滑，同時刀片更持久耐用。

情人節男朋友禮物2024｜PHILIPS 乾濕兩用電動剃鬚刨 S1121/41 (PHILIPS)

情人節男朋友禮物2024｜$500內精選2. 港產皮革 直身搭帶斜揹袋皮革D.I.Y材料包 HK$378

若然喜歡贈送心意禮物，可以動手製作小皮具給對方。當中推薦小型的手機袋，適合喜歡輕便的男生帶出門，而且容易襯搭。這款設計簡約，製作過程算為簡單，顏色也較流行和中性，無論男女都合用。

情人節男朋友禮物2024｜港產皮革 直身搭帶斜揹袋皮革D.I.Y材料包 (港產皮革官網)

情人節男朋友禮物2024｜$500內精選3. Hermès Un Garden a Cythere Body Shower Gel HK$470

如果想時刻聞到清新宜人的香氣，可以選擇Hermès的淋浴乳，不僅大方得體，而且淋浴乳的氣味較為清淡自然和持久，相信大部分都會接受和喜歡。淋浴乳帶有柑橘和木調，在沉實療癒的氣味中，糅合開心果的活力和柔和感，展現出陽光暖男的氣息。

情人節男朋友禮物2024｜Hermès Un Garden a Cythere Body Shower Gel (Hermès官網)

情人節男朋友禮物2024｜$500內精選4. Kiehl’s 男士全效爽膚水250ml HK$285

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男生喜好的護膚程序都較簡單，因此可送他一些多功能和質感輕盈的產品。這支爽膚水專為男士而設，蘊含咖啡因、薄荷及維他命E等，可以喚醒肌膚，早上使用也較為醒神，而且能夠改善暗沉和去角質。同時它可保持肌膚油脂平衡，讓肌膚保持神采飛揚感覺。

情人節男朋友禮物2024｜Kiehl’s 男士全效爽膚水250ml (Kiehl’s)

情人節男朋友禮物2024｜$500內精選5. 小米 水離子護髮風筒H500

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無論男女都能用，小米風筒有著超高風速，結合雙重水離子，可以在快速乾髮的同時，避免髮絲變得乾旱。機身算為輕身，並採用NTC智能溫度控制，會偵測環境溫度，自動調整冷熱風切換的時間，以保持秀髮亮澤和健康。

情人節男朋友禮物2024｜小米 水離子護髮風筒H500 (小米官網)

情人節男朋友禮物2024｜$500內精選6. CASETiFY 2合1多功能背帶 HK$469

近年流行的時尚單品，在使用手機同時，多了一份安全感，而且掛在身上亦可當作飾品。背帶使用粗身設計，較適合男生或近期流行的工業風格，加上黑色容易襯搭，展現出型格魅力。

情人節男朋友禮物2024｜CASETiFY 2合1多功能背帶 (CASETiFY官網)

情人節男朋友禮物2024｜$500內精選7. HYUNDAI 浴室陶瓷暖風機 KTP-1500586B HK$328

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天氣變得寒冷，特別在熱水澡後，更會非常怕凍。浴室陶瓷暖風機可以保持身體和暖，而且也能放置任何地方，讓對方感到非常「暖心」！除了兩段暖風設定，它還可吹涼風，無論任何季節都能使用。