情人節禮物2024｜不出錯的美妝推薦：展女性魅力香水、面霜、粉底

【情人節禮物2024|美妝推薦】下個月就是情人節,還沒有想到為女朋友送上怎樣的驚喜?實用的化妝品、護膚品和香水,這類型大部分女生都會用得上,是不錯的選擇!這次《01女生》為大家集合了各大品牌的好用產品,包括:DIOR、SK-II、XOVĒ等品牌,在考慮要選購情人節禮物的話,不妨可以參考看看!



情人節禮物2024|50+實用推薦$68起:送男友女友適合、自製最甜蜜

情人節禮物推薦 1. DIOR 誘惑煥彩潤唇膏 #004透亮珊瑚色 HK$340

購買方法:01mall【現售HK$290】

DIOR 誘惑煥彩潤唇膏一直是不少女生手袋必備的好物,這款潤唇膏首款蘊含97%天然成分,能低調地煥發唇部的自然健康色澤,提供6小時的持久個人化亮麗光澤,以持續24小時為雙唇保濕,告別唇部乾燥感。此外潤唇膏採用媲美高級訂製時裝的唇膏外殼設計,可單獨當作有色潤唇膏使用,亦可作為唇部底霜,難怪是不少女生的手袋必備。

情人節禮物推薦 1. DIOR 誘惑煥彩潤唇膏 #004透亮珊瑚色 HK$340

情人節禮物推薦2. Shu Uemura 植村秀 unlimited 無限輕透持妝粉底液 HK$480

購買方法:01mall【現售HK$299】

Shu Uemura 植村秀的unlimited 無限輕透持妝粉底液,共推出了20款專為亞洲膚色研發的色調,覆蓋不同亮度及冷暖色調,不同膚色的女生總能找到合適的粉底液。此外,粉底液持妝度達18小時,同時能保持輕透,被譽為會呼吸的好評粉底。

情人節禮物推薦2. Shu Uemura 植村秀 unlimited 無限輕透持妝粉底液 HK$480(01mall)

情人節禮物推薦3. SK-II x Maison Kitsuné 限量版皇牌護膚精華套裝 HK$1,700

SK-II與風靡整個時尚圈的日法混血時尚品牌 MAISON KITSUNÉ跨界聯名,將神仙水瓶身換上粉色瓶身,再結合MAISON KITSUNÉ 經典瑜伽小狐狸,粉嫩甜美!加上神仙水蘊含超過90% PITERA™ - 品牌獨有經典成分,可促進NMF生成,有效改善毛孔,使肌膚更光澤透亮及緊緻抗皺,讓肌膚由內而外呈現最佳狀態。

情人節禮物推薦3. SK-II x Maison Kitsuné 限量版皇牌護膚精華套裝 HK$1,700

情人節禮物推薦4. XOVĒ 白松露活顏煥肌面霜 HK$1,080/50ml

被譽為「小貴婦護膚品牌」的XOVĒ,產品也是好評不斷。其中白松露活顏煥肌面霜成分矜貴,萃取白松露中200多種不同的活性分子,為肌膚提供充沛養分,有效深徹滋養及活化肌膚細胞。此外還有深潤祛紋、對抗鬆弛以及緊緻肌膚及輪廓的功效,全面對抗歲月痕跡。

情人節禮物推薦4. XOVĒ 白松露活顏煥肌面霜 HK$1,080/50ml

情人節禮物推薦5. narciso rodriguez all of me淡香精 HK$1120/90ml

narciso rodriguez all of me淡香精展現出女性對於自己的絕對掌控權及無畏的力量,大膽自在地創造出屬於自己的獨特光芒,很適合作為情人節禮物!all of me淡香精將標誌性的玫瑰香調與典型的男性香氛成分天竺葵結合,打破一貫的規範,再揉合稀有的埃及麝香,帶來醇厚香甜的奶油氣息,也營造出明亮且輕盈厚實的木質香氣。

情人節禮物推薦5. narciso rodriguez all of me淡香精 HK$1120/90ml

情人節禮物推薦6. CLARINS MY CLARINS RE-BOOST 水嫩活力保濕面霜 HK$260/50ml

MY CLARINS RE-BOOST 水嫩活力保濕面霜,將乳霜與啫喱質地巧妙融合,質感輕盈易吸收,適合所有肌膚使用。此外面霜天然成份高達95%,成分都是有效加強細胞注氧力,激發肌膚活力,讓肌膚重拾粉嫩亮澤。

情人節禮物推薦6. CLARINS MY CLARINS RE-BOOST 水嫩活力保濕面霜 HK$260/50ml

情人節禮物推薦7. LANEIGE 水庫補濕微質酸補濕乳霜 HK$335/50ml

於乾燥寒冷的冬季,送上高保濕的面霜,絕對是貼心之舉!LANEIGE 水庫補濕微質酸補濕乳霜加入革命性首創2000倍激細透明質酸,能秒速滲透直達10層肌底,使用後肌膚水分即時提升,且有效強化肌膚屏障,達到補濕、鎖水、修復一步到位。面霜採用10-Free無敏感温和配方,通過皮膚科測試、低敏感性測試及無致粉刺性測試,敏感肌膚亦可安心使用。

情人節禮物推薦7. LANEIGE 水庫補濕微質酸補濕乳霜 HK$335/50ml

情人節禮物推薦8. INNISFREE 彈力緊緻輕盈面霜 HK$435

在韓國韓國銷量No.1 的彈力緊緻輕盈面霜,堪稱全能的BalloonCream,定必不出錯的禮物選擇!INNISFREE的彈力緊緻輕盈面霜,蘊含600億海藻膠原蛋白及綠茶神經醯胺,在全面增添肌膚彈性同時持續補水亮膚達72小時,有效使整體輪廓提拉上揚,及增加透明感煥發原生光澤肌。現時門市及官網同步推出限時優惠,購買彈力緊緻輕盈面霜30ml單件或套裝,即送心型緊緻V面棒,數量有限,送完即止。

情人節禮物推薦8. INNISFREE 彈力緊緻輕盈面霜 HK$435

情人節禮物推薦9. sum37° 純素透亮氣墊粉底SPF50+/PA+++ HK$380/13g+13g (補充裝)

sum37°早前推出的全新純素親膚美妝系列,蘊含三大天然成分True-ActiveTM、Biopeptide 190TM和 Colorful-flower ComplexTM 分別針對衰老、敏感等肌膚問題,達到化妝同時護膚。其中純素透亮氣墊粉底具有柔和的塗抹性,輕柔細膩地貼合肌膚,並能持久保持清澈光彩,且SPF50+/PA+++的防曬防護,可為肌膚帶來全方位的呵護。

情人節禮物推薦9. sum37° 純素透亮氣墊粉底SPF50+/PA+++ HK$380/13g+13g (補充裝)

情人節禮物推薦10. The Body Shop 寧神尤加利迷迭香潤膚乳 HK$309/200ml

在乾燥的天氣,不僅面部肌膚要使好保濕,身體同樣需要。The Body Shop 的寧神尤加利迷迭香潤膚乳,一直是品牌的皇牌產品,採用啫喱狀乳霜,質地輕盈瞬間吸收。潤膚乳採用97%天然成分,加入尤加利和迷迭香精油,不僅適合所有肌膚,還有提升睡眠質素、活力及回復平靜功效,讓大家每日獲得更好的休息。