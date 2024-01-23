旅行結婚2024｜精選10間北海道酒店 擁四季靚景/溫泉/滑雪體驗

海外婚禮2024｜通關後，很多人都選擇旅行結婚，除了免卻傳統婚禮的繁瑣儀式及大排筵席的開支，更可同時享受靚景、度蜜月。而旅行結婚大熱地點如馬爾代夫、峇里島、關島、夏威夷、巴黎、威尼斯，而日本有名的就是北海道及沖繩。《01女生》為大家精選介紹以下10間北海道熱門酒店推薦，當中包括星野集團、新富良野王子酒店以及洞爺湖景乃之風度假酒店等，適合舉行婚禮同時度蜜月時入住！訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）



北海道四季自然景觀各具特色 恬靜神秘為旅行結婚首選之地

曾國祥與王敏奕也在北海道森林裡舉辦婚禮，婚紗禮服清新優雅，盡顯個人特色同時融入自然環境，讓整體氛圍更具寧靜而真摯的幸福感。

北海道是旅行結婚大熱選址，每年1月至2月份都會到北海道舉行婚禮，當地特色教堂甚多，包括冰之教堂、北海道玫瑰花園克萊絲特教堂、雪之美術館、森之教堂、白色教堂、石之教會、北海道布蘭帕奇教堂、藍港教堂等等。而教堂附近更有各式各樣住宿，方便大家舉行婚禮同時度蜜月、體驗滑雪！

北海道旅行結婚酒店推介【1】星野集團 RISONARE Tomamu(Hoshino Resorts RISONARE Tomamu)

位於度假村高地，被景色優美的針葉樹林環繞。而且所有客房面積均為100㎡以上、配備有展望按摩浴缸、私人桑拿及三溫暖的套房式客房，享受身心放鬆時刻同時欣賞到一年四季不同唯美景色。

房價：人均HK$3,500 (按摩浴缸和私人桑拿)

地址：Nakatomamu, 苫鵡, 富良野, 日本, 079-2204

交通：從新千歲機場出發至TOMAMU驛約80分鐘車程

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北海道旅行結婚酒店推介【2】星野集團 Tomamu the Tower(Hoshino Resorts Tomamu the Tower)

飯店位於度假村中心，同時擁有各式各樣的設施，而部份位置更是打卡之選，隨意一張相片已很吸睛。例如「迎賓區」及Lounge yukkuyukku，以木製露台及落地大玻璃作招徠，其開揚景色使人放鬆、盡情享受度假時光。

房價：人均HK$1,200

地址：Nakatomamu, 苫鵡, 富良野, 日本, 079-2204

交通：從新千歲機場出發至TOMAMU驛約80分鐘車程

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北海道旅行結婚酒店推介【3】層雲峽觀光飯店 (Sounkyo Kanko Hotel)

飯店位於著名的層雲峽溫泉（Sounkyo Hot Spring）區，設有室內外露天溫泉及半露天溫泉，滿足旅客各種需要。而酒店門外及小村莊更有機會看到鹿的足跡，相信愛動物的你不能錯過。而晚餐更有蟹腳作招徠，不少旅客也會在酒店內吃晚餐。

房價：人均HK$600（室內及半露天風呂）

地址：078-1797 北海道, 上川, Sounkyo Onsen, 日本

交通：飯店距離 JR 上川車站（JR Kamikawa Train Station）約 25 分鐘車程。步行 1 分鐘即可抵達大雪山層雲峽滑雪區，步行 8 分鐘則可抵達大雪山層雲峽黑岳索道。 此日式旅館位置絕佳，從這裡開車 1.2 公里 (0.7 英哩) 可以抵達層雲峽溫泉，開車 3.2 公里 (2 英哩) 則會到銀河瀑布。

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北海道旅行結婚酒店推介【4】新富良野王子酒店(Shin Furano Prince Hotel)

位於北海道中央地區，周圍環繞著豐富自然與宏偉群山。歷史悠久的滑雪度假村，曾是多場高山滑雪世界大賽的賽事地點。擁有日本國內最高峰的粉雪，並有不同類型的28條滑雪道，無論新手或老手均能樂在其中；因應滑雪需求，酒店同時提供滑雪用品租借及滑雪裝備存放服務。而酒店休閒變樂設施甚多，除了有按摩室、spa、公共浴池，更有迷你高爾夫球玩樂位置。

房價：人均HK$1,300（溫泉、按摩室及spa）

地址：Nakagoryo, 076-8511, 中御料, 富良野, 北海道, 日本

交通：從JR富良野站開車約10分鐘。從旭川機場搭乘定期路線巴士約1小時20分鐘（至飯店前）；開車約1小時。從新千歲機場開車行經道東自動車道約2小時10分鐘。開車至札幌約2小時。

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北海道旅行結婚酒店推介【5】洞爺湖景乃之風度假酒店(The Lake View Toya Nonokaze Resort)

酒店設有基本康體設施，包括Spa、桑拿、卡拉OK、按摩以及桑拿蒸氣室。酒店同時設有Salon以及美容服務，讓準新娘新郎也可梳理裝扮再到外拍照留念。客房款式多元化，除了現代化的設計，更有以木系主題為主、亦有日式榻榻米的風格，而旅客更可通過房間大塊玻璃欣賞外邊的煙火。

房價：人均HK$1,500（美容服務、按摩室及spa）

地址：Onsen 29-1, 049-5721 洞爺湖町, 虻田郡, 北海道, 日本

交通：住宿提供從 JR 札幌站和新千歲機場出發的免費接駁車，須提前預約。住宿距離洞爺湖步行不到 3 分鐘，距離筒倉展望台不到 15 分鐘車程。住客也可前往距離 10 分鐘車程的昭和新山站，從該處搭乘有珠山纜車抵達有珠山（活火山）山頂。

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北海道旅行結婚酒店推介【6】支笏湖鶴雅休閒度假溫泉水之歌 (Lake Shikotsu Tsuruga Resort Spa Mizu no Uta)

支笏湖鶴雅度假温泉酒店水之謌位於千歲市的支笏湖湖畔。在支笏湖，夏天可以乘坐觀光船感受大自然（收費），它也被稱為日本最北端的非冰凍湖，冬天也可以乘船遊覽。基本康體設施應有盡有，包括健身室、按摩室、桑拿、Spa（額外收費）、溫泉、公共浴池之外，更提供瑜伽課程以及足浴服務！酒店四季景觀各有不同，春天盡顯大自然氣息，而冬天鋪滿白雪時帶出神秘而冰雪村落的感覺；部份客房有私人浴池，享受私隱度同時欣賞大自然的恬靜。

房價：人均HK$1,400（足浴、按摩室及spa）

地址：Shikotsuko Onsen, 066-0281, 千歲, 北海道, 日本

交通：從札幌市約1小時車程可到達酒店，距新千歲機場約40分鐘車程，酒店提供從新千歲機場和千歲站乘坐的免費酒店班車，方便客人出行入住。免費班車需要提前預訂，詳情請直接與酒店聯繫。

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北海道旅行結婚酒店推介【7】支笏湖翠山亭俱樂部 (Auberge Shikotsuko Suizantei Club)

酒店入住門檻設成為所有住客必須年滿13歲，確保住客享受寧靜、舒適的時光。酒店不論是客房或是室內設計均有日式風格，其中的日式花園及溫泉浴池，溫泉均有公共溫泉及私人露天風呂，多元化溫泉讓旅客盡情於旅程中釋放壓力。飯店提供和室房和西式房兩種房型，和室房鋪有榻榻米草編地板、日式床舖以及私人露天風呂。客人亦可預約私人湯屋（額外付費），同時也在此享受按摩或桑拿，徹底放鬆身心。

房價：人均HK$1,400（溫泉浴池）

地址：066-0281 北海道, 千歲, Shikotsuko Onsen, 日本

交通：新千歲機場距離酒店大約23km，JR惠庭站距離酒店大約19km。旅客們會發現水之謌（支笏湖 鶴雅休閑度假温泉水之謌）、Ocean Days支笏湖透明獨木舟和支笏洞爺國立公園距離酒店都不遠。

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北海道旅行結婚酒店推介【8】洞爺湖畔亭酒店 (Toya Kohantei Hotel)

酒店公共設施及客房設計均以日式設計為主，各式風呂、客房日式榻榻米、酒店公共空間盡顯細緻手功，絕對是打卡之選！康體設施多元化，除了有Spa、桑拿、足浴、溫泉，更有卡拉OK及遊戲室等等，讓大家與伴侶放鬆身心、盡情玩樂。

房價：人均HK$700（溫泉浴池、按摩室及spa）

地址：onsen 7-8, 049-5721 洞爺湖町, 虻田郡, 北海道, 日本

交通：新千歲機場距離酒店大約23km，JR惠庭站距離酒店大約19km。旅客們會發現水之謌（支笏湖 鶴雅休閑度假温泉水之謌）、Ocean Days支笏湖透明獨木舟和支笏洞爺國立公園距離酒店都不遠。

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北海道旅行結婚酒店推介【9】Sonia小樽酒店 (HOTEL SONIA Otaru)

Hotel Sonia Otaru 坐落於有名的小樽運河前，讓旅客於不同時段也能欣賞運河周邊的風景，相信到黃昏時段，景緻定必相當清優。而客房設計在於採光度較為明亮，基本設施應有盡有；公共空間設有休息區並配備古董風格家俱，極具特色。酒店設有公共浴池及溫泉浴，而每間客房均附私人浴池。

房價：人均HK$400（溫泉浴池、按摩室及spa）

地址：Ironai 1-4-20, 047-0031, 小樽, 北海道, 日本

交通： Sonia小樽酒店距離JR Otaru Station僅620 米。

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北海道旅行結婚酒店推介【10】札幌JR Tower日航酒店 (JR Tower Hotel Nikko Sapporo)

札幌JR Tower日航酒店札幌最高、最具地標性的酒店，其中 2 間餐廳位於 35 樓，能夠飽覽札幌市全景，所以這飯店是前往札幌旅遊的首選住宿目的地。飯店靠近 Bic Camera 和其他大型購物中心，方便旅客盡享購物樂。而飯店是與 JR 札幌火車站直通，從札幌站南口可輕鬆抵達，交通非常便利。

房價：人均HK$900（熱水按摩池、按摩室及理髮及美容中心）

地址：060-0005 北海道, 札幌, Chuo-ku Kita5 Nishi2-5, 日本

交通： 距離大通公園（ Odori Park）10 分鐘步行路程，距離札幌啤酒博物館 20 分鐘步行路程，距離新千歲機場 40 分鐘火車車程。

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