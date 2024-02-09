農曆新年2024｜4生肖犯太歲 屬龍/狗/牛/兔必知開運消災水晶術

【農曆新年2024／犯太歲生肖／開運消災水晶推介】適逢新年將至，今年龍年犯太歲有4大生肖：屬龍、狗、牛、兔，而民間信仰中相信，犯太歲當年會諸事不順、生活上出現大變化、或是情緒波動較大。想要催吉避凶，記緊把握機會利用生肖水晶配搭，一於實用與好運並行！



龍年4大犯太歲生肖

2024年，甲辰年龍年，總共有4大犯太歲生肖：肖龍值太歲及刑太歲、肖狗沖太歲、肖牛破太歲以及肖兔害太歲。犯太歲意指運勢不順，想化解的話，除了要在立春後攝太歲，亦可以藉著當旺顏色去挑選開運水晶以消災解困。

龍年4大犯太歲生肖：屬龍、狗、牛、兔（freepik）

犯太歲生肖開運水晶：1. 肖龍

肖龍今年屬於本命年，情緒容易波動不穩，想要避免口舌之爭、是非變動的話，可以選擇開運幸運色：紅、紫、啡、米黃、金色。而開運水晶上可以選擇能夠平衡身心靈、清除負能量的黑色或紅色水晶，例如紅紋石、紅幽靈、紅髮晶等。

犯太歲生肖開運水晶：2. 肖狗

肖狗今年凶星較多：招致破財的「大耗」、招惹小人、是非的「月煞」及工作上容易受阻的「闌幹」，若果想擺脫小人、是非的話，可以選擇開運幸運色：深綠色、金色、紅色。開運水晶上可以選擇能夠穩定情緒、保護健康的黑色或金色水晶，例如金曜石、貔貅、金髮晶等。

犯太歲生肖開運水晶：3. 肖牛

肖牛今年破太歲，意指各方面都有被破壞、付出大於收獲的意味，想減低損失的話，不妨多用上白色、金色的開運幸運色。另外，亦可以選擇能夠增強意志力、保護自身能量的水晶，例如黑曜石、利比亞黃金隕石、紫水晶等。

犯太歲生肖開運水晶：4. 肖兔

今年對於肖兔而言，絕對是考慮耐性與經驗的一年，因著害太歲「六害」，代表人際關係處於不利狀態，建議多以鮮亮的紫色、銀色去加強自信，提升魅力。另外，開運水晶上可選擇防小人，增強個人磁場的白水晶、白幽靈、黑銀鈦等。