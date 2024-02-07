農曆新年2024｜3大龍年新春開運化妝術：招桃花、招財、添貴人

經過農曆新年，就代表正式開啟新的一年。想在新一年招財、招福又招運，不少人都會到廟裏參拜，又或者求個許願好物，除了祈福外，原來我們亦可以透過保養、化妝等方法去提升運勢，增強我們的命理美！近日台灣玄學節目《命運好好玩》中，命理老師 書珩老師與周映君老師分享了開運面相的要點，新一年可以多加留意！



開運面相並非單靠五官 3大澎潤位置過好命！

面相學作為玄學，除了可以通過觀察人的面部特徵來識人，更可以因著面相去得知、探尋命運。普遍提起面相時，都會按五官比例、五官位置作為指標，書珩老師則補充道面部除了五官，皮膚亦佔了很大比數，而人們卻忽略了皮膚在命理上的重要性。

書珩老師指出想要好命貴氣，皮膚就要確保水潤、透亮，因為運勢不好與氣息 欠佳、疲倦等息息相關，而能夠過上好日子的面部會較圓潤、水潤。

3大澎潤位置過好命：好命貴氣 皮膚要水潤、透亮（《命運好好玩》截圖）

另外，想要令財運順暢的話就要保持蘋果肌澎潤，因為顴骨代表著事業運、企圖心以及家庭話語權，若然顴骨有肉，賺錢就更順暢了！

3大澎潤位置過好命：財運順暢靠顴骨（《命運好好玩》截圖）

最後，想要人緣、桃花相兼得的話，就要令自己雙頰豐腴、飽滿，這樣才能令福氣、貴人通通都來到。

新年開運化妝術 1物助招桃花、招財、增貴人

五官可謂先天條件，而皮膚水潤度、光亮度則可以依靠後天保養，若果想再加強運勢的話，周映君老師亦分享了3款開運化妝術，靠著打亮就可以輕鬆收獲桃花正緣、財富、貴人運。

新年開運化妝術：1. 感情順遂



若要感情順遂、婚姻美滿，周映君老師指笑意盈盈的面相，能夠令你招來金桃花以及好人緣，特別要注意眼下角的夫妻官。有些女生天生鳳眼或惡相，亦可以借助遮瑕、打亮等化妝品，好好的提亮眼周以及打造，另外亦可以多練習微笑令嘴角上揚，以及提升運勢。

新年開運化妝術：1. 感情順遂（《命運好好玩》截圖）

新年開運化妝術：2. 增強事業運



總感覺事業路上運勢平平，抱負不得志？也許是你的聰明才智被埋藏了，除了要多主動出擊外，我們亦可以多留意天庭、鼻子與下巴，因為在面相學當中「男重天庭 女重地閣」，這三個位置能夠為大家增強事業與財運。

想要天庭飽滿的話，除了多塗補濕產品外，額頭上的細毛亦要拔掉，亦可以加些打亮在額頭。另外，鼻頭代表正財，鼻翼代表側財，大家都要定時清潔，以免被污垢阻礙錢途。最後要注意，原來不少女生們熱衷的修容，在命理美而言，反而阻礙運勢，周映君老師提醒大家在下巴圓潤的部位，反而要加上打亮。

新年開運化妝術：2. 增強事業運（《命運好好玩》截圖）

新年開運化妝術：3. 助升運氣、貴人提攜



新一年當然希望運勢勢如破竹、一切順利、能力被重視，要提升運氣、貴人提攜的話，就要注意印堂、眼上方的福德宮以及位於雙眼皮的田宅宮，這三個位置都要注意打亮，保持光芒！