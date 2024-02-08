農曆新年2024｜新春開運懶人包：大掃除洗邋遢、打造龍年開運面相

【農曆新年2024／大掃除】農歷新年將近，想在新一年順順利利，除了可以到廟裏祈福參拜，又或者跟從風水學說求個許願好物、開運水晶等，更可以在日常微小事上作出改變，在新一年去舊迎新、獲得一個全新的自己！



俗話有云：『年廿八洗邋遢，年廿九洗碌柚』，透過大掃除，徹底的清潔以去除霉氣，辟邪防病，以換來新一年平安大吉、健康順暢。大家不妨參考以下的Check List，打造龍年新氣象吧！

新春龍年開運懶人包【1】：年尾洗邋遢整理術

想更清楚了解應該如何逐步斷捨離，你更需要『大掃除整理法』，如果你是大忙人，完全沒有時間思考如何收拾的話，不妨參考收納達人lifemagichk大掃除整理全攻略，助你一氣呵成地斷捨離及清潔全屋，徹底大掃除！

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大掃除最完整攻略2024！廚房/衣櫃/廁所/客廳斷捨離清單+收納技巧

清潔看似簡單，並不是單靠抹灰、掃塵就代表成功的，當面對滿屋舊物，回憶重重不知應該從何開始大掃除？你就需要到以下的大掃除清單：

大掃除洗邋遢清單｜1. 個人用品



女生們總會有許多個人用品，由洗滌、頭髮個人用品、護膚化妝品，琳琅滿目得眼花繚亂，容易不知不覺間囤積了功效相約、性質類同的產品，甚至已經過期亦全然不知。

大掃除洗邋遢清單｜2. 衣櫃



春去冬來，服裝風格可能都有所改變，不過一想到有機會用到，就無法狠下心作大掃除？不妨參考整理達人近藤麻理惠的《怦然心動的人生整理魔法》，按照”覺得心動”的程度、實用穿著等好好分類。

大掃除洗邋遢清單｜3. 鞋櫃



愛穿搭造型，又或是與家人共住，都很容易有不同的鞋履，而大小不一的鞋款十分容易顯得混亂。想從源頭解決，除了考驗收納技巧外，亦需要狠心掉物！

大掃除洗邋遢清單｜4. 書桌



辦公室、居家書桌對於用家而言，擺位、擺設上其實大有學問，更會影響學業運、事業、貴人運等。想要來年好好的發展，書桌不單要保持整潔，更要小心不要正對、背對門或左右靠近門，特別要避免橫樑在頭頂，書桌亦切勿朝向廚房、廁所或背靠廁所；容易造成門沖，引來健康、口舌是非的問題。要是無法調位的話，亦要加個門廉以作避諱。

大掃除洗邋遢清單｜5. 電話／電腦



電子器材己經成為大家日常必須之物，一年下來的照片、影片、文檔亦不少，感覺手機、相機的容量總是不夠用？想解決困擾的話，除了買新器材外，源頭減除亦不可少，將重複、不需要的都删除，大容量以及不常用的則放進能夠好好收納珍貴回憶的便攜式硬碟中。

新一年要去舊迎新！年廿八洗邋遢（《乾物女》劇照）

新春龍年開運懶人包【2】：居家洗邋遢同時亦要深層清潔！

既然要居家洗邋遢，面部皮膚亦要洗邋遢，絕不能讓老廢角質、皮膚粗糙等問題帶到新一年！想擺脫不貼妝、毛孔變大，重新回復白晢透亮、滑溜嬌嫩的肌膚，就需要加強保濕及做好清潔步驟。清潔產品就可以針對改善瑕疵，獲得精緻肌膚，在新一年打造完美素顏肌！

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新春龍年開運懶人包【3】：犯太歲催吉避凶 開運水晶

適逢新年將之，今年龍年犯太歲有4大生肖：屬龍、狗、牛、兔，而民間信仰中相信，犯太歲當年會諸事不順、生活上出現大變化、或是情緒波動較大。想要催吉避凶，記緊把握機會利用生肖水晶配搭，一於實用與好運並行！

農曆新年2024｜4生肖犯太歲 屬龍/狗/牛/兔必知開運消災水晶術

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新春龍年開運懶人包【4】：龍年新春開運化妝術！

經過農曆新年，就代表正式開啟新的一年。想在新一年招財、招福又招運，不少人都會到廟裏參拜，又或者求個許願好物，除了祈福外，原來我們亦可以透過保養、化妝等方法去提升運勢，增強我們的命理美！近日台灣玄學節目《命運好好玩》中，命理老師 書珩老師與周映君老師分享了開運面相的要點，新一年可以多加留意！

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新春龍年開運懶人包【5】：新春美妝助龍年開運、催旺人緣

為迎接龍年到來，各大彩妝品牌已陸續推出農曆龍年限定化妝產品。換上充滿節慶感的紅色包裝後，應節之餘，亦華麗氣派十足，相當好意頭。《01女生》為大家率先介紹以下龍年開運彩妝推薦，齊齊增添新妝，以光采亮麗妝容和好氣色迎接龍年。

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新春龍年開運懶人包【6】：「桃花妝容」4重點提升長輩緣！

臨近農曆新年和情人節，很多女生都想化個「桃花妝容」，增添自己的氣質魅力。而若要提升長輩緣，自然甜美妝容亦是個不錯之選，予人親切清純的感覺，以下分享4大新春妝容重點，即時提升吸引力，同場加映7大美妝優惠推薦，以較親民的價錢，在新一年提升迷人魅力。

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