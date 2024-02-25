《和我老公結婚吧》朴敏英10大金句：分清渣男與毒閨密 重獲自我

【和我老公結婚吧/Netflix劇集推薦】最近備受關注的韓劇，必定是近日迎來大結局，大結局更獲得全劇最高收視11.9%，tvN新劇《和我老公結婚吧》！刺激反轉的復仇劇情，加上韓劇女王朴敏英、被網民譽為「最強小三」女配角宋昰昀的加持，令人不禁追看下去！而劇中的對話場口更是叫人拍手不絕，《01女生》為大家整理出十大金句。



《和我老公結婚吧》改編自人氣同名網絡小說和漫畫，講述朴敏英演出的「姜智媛」因經歷艱苦人生，不幸患上癌症更被丈夫與閨密謀殺。死後竟重新穿越回到十年前，展開復仇之路，決心將悲慘命運還給曾經害過她的眾人，重新開始第二次人生。

大結局當日，tvn亦釋出「劉志赫」與「姜智媛」兩人的絕美婚紗照！(IG@tvn_drama)

《和我老公結婚吧》十大金句：1. 「不要太習慣遷就別人」

亞洲人習慣禮貌客圖，總會下意識地想將說話說得圓滑一點，擔心、害怕得罪他人，那怕事情不是真的自願想當的，亦會下意識地說出好，久而久之成為了討好型人格，甚至漠視自己的需要，總是以他人需求為先。這樣的你，真的健康嗎？開心嗎？

「姜智媛」因過於忍讓，經歷艱苦人生，第一人生中不幸患上癌症（《和我老公結婚吧》劇照）

《和我老公結婚吧》十大金句：2+3.「跟小孩而不是男人交往，女人就會變得不幸」、「並不是年紀大了，就一定會長大成人，也不一定會變成男人」

感情關係當中需要雙方一起維持或支撐，若然與一個「媽寶男」或長不透的大男孩交往，在你低落時、生死關頭亦恐怕只會哇哇大哭。一段關係若欠缺金錢支援、精神支援或情緒價值，當中其中兩項的話，亦不會長久。

「姜智媛」被無能另一半經常PUA，一開始戀愛腦而不自知（《和我老公結婚吧》劇照）

《和我老公結婚吧》十大金句：4. 「不用對我壞的人好，但我會對好人加倍地好」

人與人之間的關係很容易產生磨擦，有些人會懷着最壞的惡意、亦可能是最大的善意，面對傷害與不公，最好愛護自己的方式，不但是學習堅強，更要適當反抗。

「姜智媛」復活後，戀愛腦終於清醒（《和我老公結婚吧》劇照）

《和我老公結婚吧》十大金句：5. 「不論她是好是壞，如果她讓你覺得不舒服，對你來說，她不就是損友嗎？」

人總會有差別對待與偏心的時候，無法端平一碗水的尺度，喜好偏好盡顯在細節。若然對方一直無視你的喜好、忽視你的需求，這只是代表你倆不合亦不代表你沒有發光的地方、或是你的價值比他人少。

毒閨密、 假面友情千萬要遠離！（《和我老公結婚吧》劇照）

《和我老公結婚吧》十大金句：6. 「我想變得幸福，我一定會靠我自己，用我自己的力量變得幸福」

吸引力法則，主張人是可以通過正面或負面想法，從而得到正面或負面的結果。只要相信自己有著潛能、有能力改變目前的處境，同時掌控自己的命運，就能夠彰顯豐盛。

女主「姜智媛」成功改寫悲慘結局，過上幸福的第二人生（《和我老公結婚吧》劇照）

《和我老公結婚吧》十大金句：7. 清醒一點吧大嬸，妳兒子沒那麼好，就算他很好，妳也該理解別人的女兒一樣珍貴

惡毒婆婆亦是寫實反照出在婚姻中忘了自己的女人（《和我老公結婚吧》劇照）

《和我老公結婚吧》十大金句：8. 恭喜你，撿起了我丟掉的垃圾

《和我老公結婚吧》十大金句：9. 我認為在結婚之前，一定要盡量多跟人交往試試看。

《和我老公結婚吧》十大金句：10. 路要走到最後才會知道結果

劇中眾主角活生生的愛情與人生觀，你又對那位最有共感，又或者勾起你現實的經歷呢：戀愛腦後重生復仇「姜智媛」、一拍兩散毒閨密「鄭秀敏」、無能渣男「朴敏煥」、爽朗真誠「劉熙妍」、暗地守護「劉志赫」或是最惡前未婚妻「吳宥拉」？