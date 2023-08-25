Netflix《假面女郎》李寒星以醜爆紅 與女主角經歷原來很相似？

【Netflix《假面女郎》】提到近期討論度最高的Netflix戲劇，一定是《假面女郎》，故事改編自網路同名漫畫，情節緊扣整形、容貌焦慮、外貌至上等等，近年一再被討論的議題，劇情暗黑、衝擊驚駭，不斷揭開社會陰暗面﹐讓人深思及忍不住一直追看。

除了劇情引人入勝外，《假面女郎》的女主角金貌美，劇中一共請來了3位演員飾演，分別是高賢廷、林珍娜（Nana）、李寒星，詮釋「金貌美」整形前後的不同人生階段。但前兩位女演員都是大眾所熟悉，而李寒星這位新人演員，一現身即引起極大討論度，她到底有怎樣的魅力呢？



Netflix《假面女郎》緊扣「外貌至上」議題（IG@netflixkcontent）

Netflix《假面女郎》緊扣「外貌至上」議題

《假面女郎》一開播即引起極大討論，它與數年前大熱的《女神降臨》一樣都是聚焦「外貌至上」的議題，但不同的是這套戲劇劇情並不是甜蜜粉紅，更多的是討論人性，以最黑暗的方式揭開這個扭曲的一面。女主角金貌美從小就有一個明星夢，很渴望在幕前表演，但可惜她擁有一切演藝才能以及美妙身材，但外貌平凡普通，使她對自己長相缺乏自信，不敢以原生容貌站在人前。

《假面女郎》女主角甚麼都有，唯缺美貌感自卑（IG@netflixkcontent）

女主角甚麼都有 唯缺美貌感自卑

女主角金貌美在劇中不同階段，擁有不同容貌，整形後外表光鮮亮麗的金貌美由林珍娜（Nana）飾演，在歷經一切後的中年金貌美由高賢廷飾演，而對外表感到自卑的金貌美則由新人演員李寒星飾演，亦是全劇討論度最高的一位。這個時期的金貌美因對外表感自卑，明明有明星夢卻只能在一般公司工作，下班後想放飛自我，也只敢在戴上面具後才能自播表演，享受一刻的萬眾矚目。

《假面女郎》選角全員如漫畫走出來般（IG@netflixkcontent）

《假面女郎》選角全員如漫畫走出來般

《假面女郎》能在一開播就成全城熱話，除了劇情切身外，在選角方面也是依照原著漫畫挑選，3位女演員就如同漫畫中走出來般。尤其是演員李寒星，她與漫畫中女主角的長臉型、高顴骨和小眼睛，有著驚人相似，再加上她完美詮釋了金貌美整形前的人生，簡直是在這世上沒有人比她更適合了。

李寒星從千人中脫穎而出（《假面女郎》漫畫，IG@netflixkcontent）

李寒星從千人中脫穎而出 被藏到最後一刻

但翻查後，李寒星不像其他兩位女演員是大眾所熟悉，她是一位新人演員。當時劇組曾考慮以特效化妝或是後製，只選1名演員來飾演3個不同階段的金貌美，但討論過後還是選擇3名演員。《假面女郎》選角時正值疫情期間，導演是以收集個人資料和影片方式進行選角，他在1000人中發現了李寒星，並且是第一眼就留下深刻印象，形容她：「很冷靜、聰明，而且具有魅力。」

《假面女郎》劇組也對李寒星相當保護，要知道原著漫畫是一部經典作品，由宣布真人改編後就備受關注，在各位角色扮演者逐漸公開後，不少人期待著整形前的金貌美是由誰飾演。但劇組直至劇集正式上架前一天，舉辦記者會時才讓李寒星曝光，而她這張如同漫畫中走進出來的臉，即成焦點。

李寒星擁女主角相似經歷（IG@netflixkcontent）

李寒星擁女主角相似經歷

李寒星不僅擁有漫畫臉和出色演技外，她也有與《假面女郎》金貌美相似的經歷，李寒星分享對角色的理解時，表示女主角一個擁有夢想，但卻不斷受挫折和無力改變的人，這樣的成長經歷與自己有點相似。現年31歲李寒星在此之前沒有學習過戲劇方面知識，但在20歲時就希望可以發展演藝事業，但多年來只有機會出演短片，直至等來了《假面女郎》，才真的被看見及以演員身份正式出道。

李寒星31歲演員身份出道，多年來累積演藝實力（IG@netflixkcontent）

李寒星31歲演員出道 多年來累積演藝實力

李寒星以多年來累積的實力，在外貌至上的韓國打了漂亮的一仗，證明只要有足夠的堅持，同樣能獲得成功。李寒星沒有亮麗的外表，普通平凡，這次她以早期「普通的金貌美」取得關注，同時使她的外貌被討論，似乎有違戲劇的背後意義及不太友善。但李寒星對此只表示：「即使是以這樣的容貌出現，我認為如果有人需要，我也會在其他作品中演戲。而在看到完成的作品時，感覺到自己將來能會成為參與好作品的演員，所以我是有自信的。」

李寒星以自身經歷和行為，證明即使沒有主流審美觀的外貌，只要有足夠的實力、堅持和勇氣，總有一天會被看見，而在這之前只需蓄勢待發。現在李寒星已與韓國大型娛樂公司Ace Factory簽約，成為旗下演員，她的演藝事業正要起飛，真讓人期待她之後的作品。